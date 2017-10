Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Quequén: Tareas de mantenimiento en los accesos a la ciudad -

* Comunicado del Consejo Escolar - Quequén: Tareas de mantenimiento en los accesos a la ciudad Personal y maquinaria del Corralón de la localidad trabaja en las rotondas ubicadas sobre la Avenida Circunvalación para brindar una mejor imagen en los ingresos turísticos del Distrito. Bajo la coordinación de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, personal y maquinaria del Corralón de Quequén trabajan esta semana en diversas tareas de mantenimiento para embellecer las rotondas de ingreso a la localidad.

Así, se efectúan labores de limpieza, corte de césped y emprolijamiento en las intersecciones de la Avenida Circunvalación con las rutas provinciales N° 227 y 88; además de sobre las plazoletas ubicadas en la Avenida Almirante Brown. Este tipo de accionar responde a una planificación que busca mantener a la ciudad limpia y en condiciones; y que se suma al trabajo diario de las cuadrillas de Higiene Urbana, integradas por los cooperativistas de Mujica I, quienes recorren distintos puntos neurálgicos de la localidad realizando tareas de barrido. Cultura te invita a participar del encuentro Un Libro por una Pintura “Venís con un libro de literatura infantil que no uses y te llevas a cambio una obra auténtica”, explicó la profesora del Taller de Pintura “Reflejos”, Ely Battistella. La convocatoria es para el sábado 28 en el Centro Cultural Municipal, y lo recolectado será para comedores y merenderos barriales La Dirección de Cultura, a cargo de Gustavo Sunino, invita a la población a que se acerque al Centro Cultural Municipal el próximo sábado 28, a partir de las 18, para participar del encuentro Un Libro por una Pintura, que organiza y coordina el Taller de Pintura “Reflejos”, a cargo de Ely Battistella.

A la hora de ahondar en la temática, la propia Battistella explicó que “es una exposición solidaria, con pequeños formatos pintados por los asistentes del taller que se canjearán por libros de literatura infantil”. “La mecánica es: venís con un libro de literatura infantil que no uses en tu casa y te llevas a cambio una obra auténtica”, añadió luego.

Asimismo, la profesora aclaró también que “lo recolectado en libros será para armar mini bibliotecas en comedores comunitarios y merenderos barriales, donde sectores en los que trabajamos desde la Dirección de Cultura”. Reconoció a su vez que “estimular la imaginación de los niños a partir de los libros de cuentos, que tan bien nos han hecho a nosotros en la infancia, ayuda a estimular el pensamiento creativo, y desde ese lugar decidimos trabajar en este tema”. “Tenemos entre 60 o 70 obras para canjear, pintadas con mucha profesionalidad, así que esperamos a todos los que quieran venir así nos permiten hacer felices a los niños con algún libro de cuentos”, cerró Battistella. Espacio Cine el Viernes 27 en el Centro Cultural Este Viernes 27 de Octubre se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine”en el Centro Cultural de Necochea. En 1995, los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg se unieron para fundar un movimiento que pretendía reformular las reglas de un rodaje, y en general todo el proceso de producción de una película: “Dogma 95". La primer película del movimiento fue “La celebración” de Vinterberg. Desde aquella primera realización, el cine de Thomas Vinterberg fascina, aterra y provoca a la cinefilia de todo el mundo.

En nuestra sala vimos: “La caza” (2012) y “Lejos del mundanal ruido” (2015), ahora llega el turno de disfrutar su última película: “Kollektivet”. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de animación Dedicamos los Viernes del mes de Octubre a proyectar cortometrajes de cine de animación premiados en los festivales más prestigiosos del mundo. A las 20.30 hs: KOLLEKTIVET( “La comunidad” Dinamarca, 2016) de Thomas Vinterberg. La utopía de la idílica convivencia comunitaria fue una constante durante las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo. Una imagen bucólica en la que una vida basada en la colaboración y en el esparcimiento se apoyaba en la idea de grupo, rompiendo así las tiranteces que por aquel entonces el creciente individualismo feroz amenazaba con imponer (y que terminó imponiendo). Vinterberg nos trae con La comuna una película ambientada en los años 70 que indaga en las relaciones que tenían lugar dentro de estos conjuntos.

Cuando Erik (Ulrich Thomsen) hereda de su padre, con el que llevaba más de veinte años sin hablarse, una casa de 450 m2 al norte de Copenhague, su mujer Anna (Trine Dyrholm) le anima a no venderla; a habitarla ; y a que la compartan con otros amigos “necesito oír a otras personas” le dice. Ambos, junto a su hija de catorce años, emprenden la aventura de convivir en el caserón con amigos de siempre y con algunos nuevos.

Vinterberg vuelve a dar muestras de su manera original de retratar los conflictos humanos y de su buen manejo del drama, desbordando ingenio y ocurrencia, siendo capaz de mezclar la comedia junto con el examen de las reacciones que el cuerpo y la mente humana sufren ante la desdicha.

Gran actuación de Trine Dyrholm, ganadora del Oso de Plata a la mejor actriz, en el último Festival de Berlín. Charla sobre cooperativismo



Este viernes 27 se dará en el local del Banco Credicoop una charla libre y gratuita titulada:

Para transformar la realidad: Cooperativismo

La dará el Licenciado Fernando Zucker, que es docente, periodista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini"

La temática a desarrollar dará cuenta de modalidades organizativas de la sociedad, entre otras el cooperativismo, que tienen como destinatario u objeto de su accionar las satisfacciones de las necesidades del hombre.

El horario de inicio es a las 19.30 horas Aprendé a armar tu equipo ideal con la Academia Argentina Emprende Un nuevo curso del programa que impulsa el Ministerio de Producción nacional llega a Necochea el próximo miércoles 1° de noviembre. Los interesados pueden inscribirse en la Subsecretaría de Producción municipal. La Academia Argentina Emprende, el programa de capacitaciones que impulsa el Ministerio de Producción de la Nación, realizará un nuevo taller en nuestra localidad, gracias al convenio firmado por el intendente Facundo López con la cartera, que permitió convertir a Necochea en una de las primeras treinta “ciudades emprendedoras” de todo el país.

Desde las 18 del próximo miércoles 1° de noviembre, en el Salón de Actos del Palacio Municipal un especialista en la temática brindará información y explicará al ecosistema emprendedor local distintas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de armar un grupo laboral que pueda colaborar de la mejor manera posible con el crecimiento de un proyecto.

Teniendo en cuenta que el primer paso para transformar una idea en un emprendimiento es delinear los equipos adecuados, el taller fue diseñado con el fin de proporcionar las herramientas y los conceptos básicos para ayudar al participante en la adquisición de un marco conceptual respecto de qué es el trabajo en equipo; que pueda experimentar, a través de ejercicios grupales, qué habilidades se ponen en juego en esta manera de abordar el trabajo; y brindarle herramientas y estrategias concretas para potenciar y fortalecer esa dinámica. El taller girará alrededor de los siguientes ejes temáticos: ¿Cómo encontrar al socio perfecto?

Beneficios del trabajo en equipo.

Las 5 “C”: complementariedad, compromiso, confianza, comunicación y coordinación; y estrategias para promoverlas en un equipo de trabajo.

La autocrítica como herramienta para retroalimentar y mejorar los equipos de trabajo. Definición de valores comunes.

Roles y funciones.

¿Cuándo nace un equipo?

¿Qué es un líder?

Estilos de liderazgo.

Gestión de equipos de alto rendimiento.

Conversaciones difíciles. Organizado en nuestro medio por la Subsecretaría de Producción municipal y titulado “¿Cómo armar el equipo de trabajo ideal para tu proyecto?”, los interesados en ser parte de este nueva taller pueden anotarse acercándose a mencionada dependencia, en Avenida 59 al 2137 – Planta Alta, o conseguir mayor información escribiendo al mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Comunicado del Consejo Escolar El Consejo Escolar de Necochea comunica a todos los establecimientos educativos, los pasos a seguir anta una solicitud de permuta de auxiliares:



- Nota del auxiliar en la que incluya sus datos personales, cargo, situación de revista, institución y persona con la que desea permutar. La debe dirigir a su directivo.



- Nota del directivo a Consejo Escolar, avalando la solicitud del auxiliar.



Una vez presenta toda la documentación en nuestra sede, se citara a los interesados para realizar la permuta mediante acta.