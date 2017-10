Convocan a comerciantes para instalar botón antipánico

“En la búsqueda de palear la inseguridad convocamos a todos, no solo a aquellos que estén asociados a la Cámara Comercial”, aseveró el director del área, Mario Tamburini. Desde la Dirección de Monitoreo, a cargo de Mario Tamburini, se sigue invitando a todos los comerciantes del Distrito a que se acerquen al Centro de Operaciones Necochea para que le instalen en sus celulares la aplicación de botón antipánico. En ese sentido, Tamburini dejó en claro que “en la búsqueda de palear la inseguridad, convocamos a todos los comerciantes de la ciudad, no solo a aquellos que estén asociados a la Cámara Comercial”. Además, el funcionario explicó que “es de muy fácil uso, porque una vez que se toca el botón antipánico la señal llega al CON y sale la asistencia inmediata al lugar donde se encuentra el peligro”. Tamburini reconoció que hasta el momento “tenemos unos 10 comerciantes que se han adherido a este sistema pero hay algunos más que ya han llenado la planilla en la Cámara Comercial y que están próximos a venir”. Para cerrar, puso de relieve que “es importante que el celular en el que se instale el botón sea el que quede adentro del comercio y no el del dueño del local o los empleados”.