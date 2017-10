Mejora el caudal de agua en Quequén

El servicio se regulariza El pozo 20, que había dejado de trabajar durante el fin de semana por desperfectos eléctricos externos, desde ayer funciona correctamente y ya no se reportan reclamos en la zona de influencia.

Los vecinos de Quequén que habían sido afectados por la falla del pozo número 20, que se ubica en la zona del Barrio Seis Esquinas, vieron como fue mejorando el caudal de agua en sus hogares durante el día de ayer, mientras se espera que para hoy la red esté funcionando casi con normalidad.

"El tema ya está bastante normalizado. Ayer a las 7 de la mañana pusimos en marcha la bomba y no dejó de funcionar. No estamos teniendo reclamos de agua en aquella zona", aseguró el Ing. Leonardo Gaitán, director de Obras Sanitarias. El desperfecto en el pozo 20 había traído complicaciones durante el pasado fin de semana, causando merma o faltante de agua en el servicio de red de algunos barrios de la localidad. Al respecto, desde el área rápidamente procedieron a realizar los controles pertinentes sobre la bomba pero sin resultados, por lo que se dio intervención a la Usina, presumiendo un problema eléctrico externo. Actualmente, y desde ayer, la bomba está funcionando correctamente y el servicio normalizándose. "Por ahí, algún caso puntual puede llegar a aparecer en el día, por un tema de baja presión, pero no por faltante de agua", afirmó Gaitán.