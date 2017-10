Carta a Mi Pueblo

Estimado vecino/a de Quequén: En esta oportunidad, y por este medio, quiero dirigirme particularmente a vos, de la forma más clara y sencilla posible, de quequenense a quequenense, de vecino a vecinx. No vengo a traerte promesas, ni soluciones "mágicas". Conozco muy bien la larga historia de promesas incumplidas, engaños e injusticias de mi querida ciudad. La historia de mi familia, la de muchos de mis amigos, y la mía particularmente, se forjó en las mismas calles día a día, en el mismo olvido permanente que, vos y yo, no queremos que se siga perpetuando gobierno tras gobierno. A mi nadie me la contó, soy quequenense. Cuando tuve la oportunidad de ocupar una banca en el Concejo, defendí los intereses y los derechos de Quequén, en contra de la privatización de la playa de camiones, reclamando el arreglo de calles y desagües, discutiendo presupuesto municipales que le asignaban muy poco s recursos a nuestra comunidad y por supuesto, acompañando todas las medidas favorables como el asfalto de la 506, de la Avda Armada Argentina, la remodelación de la plaza Hipólito Irigoyen, entre otras.

Es por ello que desde el Frente Justicialista-CUMPLIR, como primer candidato a concejal, quiero proponerte volver a llevar la agenda postergada de Quequén al Honorable Concejo Deliberante y defenderla desde mis convicciones.

En estas próximas elecciones no hay polarización ni ballotage.

Lo que se elige el próximo 22 de octubre son representantes del pueblo, hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad de controlar los recursos de todos y de impulsar las leyes que puedan transformar tu realidad, desde lo más simple a lo más complejo. Cuando me tocó ser concejal, aún siendo muy jóven, pude poner los valores y principios que heredé de mis padres por encima de cualquier decisión, y hoy en día, puedo dar testimonio de que siempre representé los intereses de los trabajadores y los olvidados. De eso mismo se trata nuestra propuesta, CUMPLIR con la palabra, CUMPLIR con vos. Te invitamos a ser parte de este gran sueño. Tenemos la obligación de imaginar un futuro distinto. LUCIANO LESCANO Candidato a Concejal