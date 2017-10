Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Reconocieron a alumnos que aplicaron sistema de energía renovable en el Hospital de Quequén -

* Se puede observar la muestra fotográfica Miradas en el hall municipal -

* Nueva inspección obligatoria para los remises locales - Aplicaron sistema de energía renovable en el Hospital de Quequén El Intendente Comunal entregó diplomas a chicos de 6to año de Nivel Secundario de la Escuela Modelo, como así también a los docentes y técnicos que acompañaron este audaz proyecto El intendente municipal, Dr. Facundo López, reconoció con diplomas a los alumnos de 6to año de Nivel Secundario de la Escuela Modelo, quienes desarrollaron y pusieron en práctica el proyecto de energía renovable en el Hospital Irurzun de Quequén con luminaria led, lo que se traduce en menos costo.

En ese marco, el jefe comunal premió a los alumnos y a los docentes y técnicos que acompañaron el programa, acompañado por el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez, el director de Modernización, Luis Pedone y la directora del hospital, Dra. Karina Canale. “Son luces internas y externas que sin dudas sirven y mucho para el hospital y para los vecinos del sector, por eso les agradecemos porque nos parece una propuesta superadora”, aseveró Canale.

Por su parte, Franco, alumno de la Modelo, explicó que “las luces fueron colocadas dentro del pasillo y afuera”, al tiempo que acotó que “están conectadas a un panel solar que, ayudadas precisamente por la luz del sol y por rebote, producen la energía”. Cabe recordar que el intendente López, junto a los mencionados López Rodríguez y Pedone, estuvo en su momento dialogando en la institución educativa junto a los alumnos, a quienes felicitó por la iniciativa tras escuchar los objetivos del proyecto.

Puntualmente, el proyecto consiste en elaborar los insumos para este tipo de energía renovable, cuestión que los alumnos de la Modelo lo hicieron articuladamente con Formación Profesional de la Escuela Técnica Nº 2. Se puede observar la muestra fotográfica “Miradas” en el hall municipal Las fotos son de Necochea y pertenecen al fotógrafo aficionado Leonardo Perissinotto, quien se sumó a las numerosas actividades por el cumpleaños Nº 136 de la ciudad durante octubre. En el contexto de los festejos por el 136º aniversario de Necochea, se puede observar en el hall municipal una muestra fotográfica denominada “Miradas”, perteneciente al fotógrafo aficionado, Leonardo Perissinotto.

Precisamente, el responsable de la muestra que se extenderá durante el mes de octubre, manifestó que “son paisajes de la ciudad, hace tiempo que vengo sacando este tipo de fotos y ya tenía varias, son más bien fotos de autor, no sólo imágenes, que intentan aportar otro tipo de mirada”. A su vez, explicó cuál fue el nexo para poder hacer pública la muestra en la Municipalidad: “Vi que por esta época del cumpleaños de la ciudad había muchos eventos y por eso me puse en contacto con Eduardo Otero (titular del Entur), y a él le pareció interesante que en el marco de las actividades del aniversario hubiera una muestra fotográfica”.

Asimismo, describió Perissinotto en el cierre que “en realidad soy arquitecto, pero aficionado y apasionado de la fotografía de hace más de 30 años, he participado en varios concursos y eventos de la disciplina”. Nueva inspección obligatoria para los remises locales Deberán presentarse entre los próximos lunes 23 y viernes 28 en el predio de Obras Sanitarias, ubicado en calle 22 entre 57 y Avenida 59. Las unidades que no puedan concurrir al control deberán presentar uno nota que justifique la inasistencia y no podrán desarrollar la actividad hasta realizado el control. La Dirección de Transporte de la Municipalidad de Necochea cita a los vehículos habilitados como Remises a presentarse a la Inspección Obligatoria correspondiente al quinto bimestre del año, entre los días lunes 23 y viernes 27 de octubre, y en el horario de 9 a 14, en el predio de Obras Sanitarias que se encuentra en calle 22 entre 57 y Avenida 59. Durante el control se solicitará la siguiente documentación: Cédula Verde (a nombre del titular de la habilitación).

Verificación Técnica Vehicular (VTV) como Transporte Público.

Seguro actualizado (póliza como remís y último recibo de pago).

Tarjeta GNC (prueba hidráulica).

Comprobante de matafuegos cargado homologado.

Póliza o certificado de cobertura del Seguro de Accidentes Personales.

Licencia de Conducir con categoría habilitante (D1).

Credencial de Chofer (expedida por la Dirección de Transporte).

Libreta Sanitaria (no se acepta turno).

Comprobante de pago de la inspección anterior. Además, se controlará que cada unidad tenga instalado el sistema de posicionamiento global (GPS) y que el mismo esté funcionando de manera correcta; como así también el botón antipánico, ambos exigidos por reglamentación vigente. Las empresas que no cuenten con el ciento por ciento de su flota con el sistema en funcionamiento no podrán incorporar nuevas unidades hasta tanto regularicen la situación.

También se prestará especial atención al estado de limpieza e higiene de las unidades, las cuales serán rechazadas de no encontrarse en condiciones óptimas.

Se recuerda, asimismo, que los vehículos deberán llevar a la vista del pasajero el certificado de habilitación, oportunamente suministrado por la Dirección revisora.

Por último, vale destacar que las unidades que no puedan concurrir a la inspección en la fecha fijada deberán presentar uno nota firmada por el titular de la habilitación del vehículo, que justifique la inasistencia, y no podrán desarrollar la actividad hasta realizado el control, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan.