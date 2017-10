Desfile por el Cumpleaños de Necochea

Gloria, María y hasta Débora de Rosario destacaron la organización y la gran convocatoria de las innumerables instituciones que pasaron con todo su colorido por el palco oficial ubicado en Av.10 y 91 del Parque Miguel Lillo. Vecinos del Distrito, que se acercaron en gran número al Parque Miguel Lillo, se mostraron satisfechos y felices luego del Desfile Cívico, Militar y Tradicionalista que se desarrolló con el paso de innumerables instituciones, en el marco del 136º aniversario de Necochea y que estuvo organizado por las diferentes áreas de la gestión del intendente Dr. Facundo López. El encuentro protocolar, encabezado por el jefe comunal y acompañado por concejales, funcionarios, autoridades educativas y fuerzas vivas, se realizó por Av.10, con el palco oficial ubicado a la altura de la Av. 91. Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la invocación religiosa, el desfile se inició con el ruido de los motores de los autos de diferentes marcas y motos. Luego, fue el turno de las entidades educativas, culturales y deportivas, siguió con el impactante paso de las diferentes fuerzas de seguridad y, por último, una variada caballería. Asimismo, los presentes también observaron el paso del equipamiento adquirido por la actual gestión, como es el caso de la maquinaria con la que se están arreglando las calles y diferentes vehículos para la Secretaría de Protección Ciudadana. Luego del colorido y cálido desfile, algunos vecinos se manifestaron y lo hicieron con agrado, tal el caso de Gloria, quien señaló que “me pareció que estuvo muy bien organizado y me encantó el color de las instituciones. No sólo el desfile sino también los espectáculos que hemos visto, todo me gusta”. “Estamos en buen camino y esperemos que Necochea tenga suerte esta vez, y para eso tenemos que hacerlo entre todos”, culminó. Entre tanta gente, también hubo lugar para el turismo que está disfrutando de este fin de semana largo. En ese sentido, Débora de Rosario manifestó que “vine por primera vez y la verdad es que me encanta la ciudad y me encantó este desfile” algo a lo que “nosotros allá no estamos acostumbrados porque los sacaron”, se lamentó. Tras destacar “el cariño de la gente y los chiquitos vestidos de gaucho”, Débora dijo por último que “estuvimos todos los días acá en el parque y vimos mucha organización porque la verdad es que hay mucha gente”. El último testimonio estuvo a cargo de María, quien subrayó que “quiero felicitar al Intendente (López) porque muchos no sabíamos las cosas (maquinaria) que había traído para Necochea”. En la misma línea, acotó que “esto favorece a todos, y lo digo más allá de cualquier color político, porque estas cosas son las que hacen ver que hay mejoras en Necochea”. “Me encantó el desfile y tanta convocatoria de instituciones, lo que me parece muy bien porque todos tenemos que colaborar con esta hermosa ciudad”, culminó.