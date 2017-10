Presentaron el botón antipánico a comerciantes

Alberto Salvador de “Mi Cantina” se definió “asombrado y contento” por el sistema, y felicitó al intendente López y su equipo porque son cosas que en la calle no se ven pero que hacen a una mejor seguridad.

En inmediaciones del nuevo Centro de Operaciones realizado por la gestión del intendente Facundo López en el Centro Cívico, se presentó el botón antipánico a comerciantes de la ciudad, a quienes se les explicó el modo de funcionamiento del mismo.

Al respecto, el director de Monitoreo, Mario Tamburini, en su carácter de anfitrión junto al secretario de Protección Ciudadana, Roberto Contreras, señaló que “estamos con la gente de comercio presentándo el botón antipánico y lo fácil que es usarlo. Ellos están sufriendo hechos delictivos y esta es una herramienta para tratar de paliar la inseguridad”. En cuanto al uso del sistema, puntualizó que “se instala el botón antipánico en el celular y es muy fácil de usar. Estamos atentos las 24 horas y los 365 días del año, una vez que ingresa el alerta nos sale inmediatamente en el Centro de Operaciones y disponemos los móviles policiales necesarios”. Escuchar a Mario Tamburini y Alberto Salvador: Click acá Asimismo, se les mostró a los comerciantes cada detalle de la nueva sala de Monitoreo, por lo que aseveró el funcionario que “están contentos, ven que lo que se ha invertido está en funcionamiento”, y aclaró que los botones antipánico no tienen límite de alcance: “Pueden estar en cualquier lugar del Distrito que va a sonar igual, de hecho hay en Juan N. Fernández”, sostuvo. Del lado de los comerciantes, la voz fue Alberto Salvador de “Mi Cantina”, quien aseguró: “Estoy asombrado de todo esto y contento, tanto yo como todos mis colegas comerciantes. Es digno de felicitarlos al señor intendente y su equipo, son cosas que se trabajan y el que está en la calle no lo ve, pero ahora uno se siente más seguro”.