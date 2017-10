El sector agropecuario es el gran motor del Distrito

El Intendente de Necochea Facundo López en AgroCrece Después de los actos protocolares que dieron inicio a los festejos del centésimo trigésimo sexto aniversario de nuestra ciudad, el Intendente visitó la Expo AgroCrece en el Parque Miguel Lillo y cerró el ciclo de charlas de las entidades participantes. Luego, junto a los funcionarios recorrieron los stands. Tras encabezar los actos protocolares y ceremonias que dieron inicio a los festejos por el centésimo trigésimo sexto aniversario de nuestra ciudad, el intendente municipal, Dr. Facundo López, se acercó hasta el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo para cerrar el ciclo de conferencias que abrieron la Exposición AgroCrece, que se realiza por primera vez y en el marco de los actividades que complementan la celebración. Las charlas estuvieron a cargo de distintas entidades relacionadas al campo, tales como Aapresid, Maiba, Inase, Senasa e Inta, entre otras; y contaron con la participación especial del subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Tezanos Pinto; y del agregado para las relaciones comerciales entre Argentina y Rusia, Farid Mamedov. Escuchar palabras completas del Facundo López: Click acá Terminadas las conferencias el Jefe comunal recorrió cada uno de los stands de las empresas e instituciones participantes, acompañado por los titulares de las dependencias organizadoras, el subsecretario de Producción, Leonardo Ruggiero; y el director de Agroindustria, Pablo Heiland. Antes de eso y sobre la realización de esta muestra el primer mandatario municipal expresó que “ojalá sea la primera de muchas, y ojalá que este tipo de exposiciones relacionadas con todo el sector agropecuario y con todo el campo se puedan hacer mucho más frecuentemente. Que realmente en Necochea haya una gran exposición exclusivamente del sector”. Sobre el Grupo Raíces, que participó en el armado de la carpa de talleres, Facundo López valoró que “vienen trabajando desde hace muchos años, presentando ideas y buscando soluciones”, y afirmó que para avanzar se necesita “del compromiso de todos, de los productores, de la instituciones intermedias, de los gobiernos; y eso es lo que tomamos como premisa desde diciembre de 2015 a la fecha: tratar de trabajar en proyectos serios que se puedan mantener en el tiempo, indistintamente de la lógica política que llevan los gobiernos de turno”. Además, el Intendente reconoció que “uno, desde el Estado municipal, no tiene las herramientas para evitar ciertas acontecimientos, porque no maneja las variables de la macroeconomía ni mucho menos las climáticas, pero sí podemos estar juntos para hacer Buenas Prácticas Agrícolas, para tratar de darle solución a temas que la ciudadanía en general requiere, como lo que está trabajando Pablo (Heiland) en el sector, el tema de los bidones de agroquímicos y su disposición final”. Con respecto a la situación actual del campo, detalló que “este año sufrimos una gran crecida de napas, con problemas hídricos por todo el Distrito, y es ahí donde afloran todas las obras postergadas desde hace muchísimos años y reclamadas por los productores, con falta de mantenimiento de canales, otros que nunca se terminaron”. Por ello, “el hecho es trabajar en conjunto. Hicimos una reunión hace poco con el Comité Hídrico local y, creo que, eso va a dar un quiebre porque va a permitir que la política respecto a la parte hídrica se independice de lo que es la política del gobernante de turno”, sentenció. Para finalizar su alocución, el intendente Facundo López agradeció la presencia “de todas las empresas que acompañaron esta idea y a todo el sector en particular, porque son el gran motor que tenemos en el Distrito”, y deseó: “Ojalá que podamos dar vuelta una situación de muchísimos años y potenciarnos todos. Porque para nosotros el sector agropecuario es una parte muy importante de nuestra sociedad y es un motor que, con el puerto que tenemos, hay que terminar de potenciar. Porque tenemos todo por delante, con un crecimiento sin límite”.