Noticias del Honorable Concejo Deliberante de Necochea

Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local El miércoles 11 de octubre de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, presidida por el Concejal Jorge Martínez (FPV). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Carolina Robert, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Gabriela Góngora, Hugo Senzacqua (Concejal Suplente) (CAMBIEMOS-FE); Marcela Fernández Palma (PRO), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), María Eugenia Ruiz (FPV), Ana Asa (FPV-PJ) y Alberto Esnaola (UCR). La Comisión recibió a representantes de la Asociación Empleados de Casino y Asociación de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casino para abordar la conformación de la comisión que crea la ordenanza aprobada en la última sesión para apoyar y mantener las fuentes de trabajo del Casino local. Escuchar a Anibal Settino Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El miércoles 11 de octubre de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvieron presentes los siguientes Concejales: Paula Hernández, Luciano Gonzalez(FR-UNA); Jorge Martínez (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma y la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz. Escuchar a Rodolfo Di Matteo Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. La Comisión recibió al Presidente del Aero Club Necochea, Rodolfo Di Matteo, al Tesorero, Alejandro Inchausti y al Protesorero, Pablo Guillemón. Los representantes del Aero Club Necochea manifestaron su preocupación por una cava que se ha realizado a pocos metros de la pista de aterrizaje y una deuda que tiene la Municipalidad con la Escuela de vuelo. Comisión de Salud y Desarrollo Social El miércoles 11 de octubre de 2017 se realizó una reunión de la Comisión de Salud y Desarrollo Social, presidida la Concejal Marcela Fernández Palma (PRO). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes Concejales: Paula Hernández, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE), María Eugenia Ruiz, Jorge Martínez (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO) y Alberto Esnaola (UCR). Participaron de la reunión la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Jimena López, la Directora de Atención Primaria de la Salud, Lelia Fernández y la Coordinadora de Atención Primaria de la Salud, Analía D´ascola. Las funcionarias municipales respondieron a consultas de la comisión referidas a la aplicación del Programa PROTEGER en el distrito. Comisión de Cultura y Educación El miércoles 11 de octubre de 2017 se realizó una reunión de la Comisión de Cultura y Educación, que fue presidida el Secretario de la Comisión, Luciano Gonzalez (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes Concejales: Cristina Biar, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE) y Jorge Martínez (FPV). La Comisión recibió al Director de Cultura, Gustavo Sunino, quien respondió preguntas de los concejales referidas al Proyecto de Ordenanza que declara Patrimonio Cultural a la Feria de Artesanos de la Plaza San Martín, así como también los preparativos para la próxima temporada estival.