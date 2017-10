Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Obras Sanitarias: arreglan caño maestro en Av. 59 y 22 -

Personal de la Dirección de Obras Sanitarias arregló una pérdida de un caño maestro de agua en el sector comprendido en Avenida 59 y 22, para dar respuesta a lo que ya era un reclamo insistente de los vecinos del lugar.

Al respecto, desde el área que encabeza el Ing. Leonardo Gaitán, se aseguró que a partir de ahora se esperará unos días y si la unta no pierde, se procederá a tapar la rotura del pavimento.

Cabe señalar que desde la gestión del intendente Dr. Facundo López se trabaja incansablemente para dar respuestas instantáneas a este tipo de reclamos, que muchas veces suceden de manera repentina. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El martes 10 de octubre de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la concejal Arq. Cristina Biar (FR-UNA).

Estuvieron presentes los siguientes señores concejales: Cristina Biar, Carolina Robert, Paula Hernández (FR-UNA); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Alberto Esnaola (UCR) y Ana Asa (FPV-PJ). La Comisión analizó el convenio entre la Municipalidad de Necochea y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el canal de drenaje de la Cuenca Andersen-Ricci. Cambio de día para la aplicación de vacunas BCG en el Centro de Salud Flores Al igual que el resto de los CAPS, las dosis estarán al servicio de la población los jueves de 8 a 14 hs. en calle 69 Nº 3504, y no los sábados, como sucedía anteriormente. Desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud, a cargo de la Lic. Lelia Fernández, y dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, se comunica una modificación en la aplicación de la vacuna BCG en el Centro de Salud Flores.

El mismo se encuentra ubicado en calle 69 Nº 3504 (Esq. 76), y ahora realizará las aplicaciones de las dosis para recién nacidos de manera gratuita los días jueves de 8 a 14 hs, al igual que el resto de los CAPS, y no los sábados, como lo venía realizando.

Para más información o inquietudes, la ciudadanía se puede comunicar al teléfono fijo del lugar, (02262) 43-7983. Asociación de Amigos del Museo y Archivo Histórico de Necochea La Asociación de Amigos del Museo y Archivo Histórico de Necochea informa que, desde comienzos del año, y luego de varias gestiones, ha obtenido la Personeria Juridica y ha quedado inscripta como Entidad de Bien Público.

En la actualidad se encuentra abocada a afianzar la actividad institucional establecida por los Estatutos sociales.



Irma Alejandra Pane - Secretaria

Jorge Nista - Presidente

III Congreso de Logística, Puertos y Comercio Exterior La Universidad Nacional del Centro sede Quequén tiene el agrado de invitar a usted al 3er. Congreso de Logística, Puertos y Comercio Exterior a realizarse en la ciudad de Necochea-Quequén los días 03 y 04 de Noviembre de 2017.

La tercera edición del Congreso propone la continuidad de los ejes temáticos orientados a fortalecer el vínculo de la Universidad con la comunidad del Hinterland del Puerto Quequén, a saber, las entidades portuarias, las empresas de servicios al comercio exterior, los operadores logísticos, las empresas exportadoras e importadoras, y los productores o emprendedores, eslabón fundamental de la cadena de valor de los productos y materias primas de producción regional.

Como en ediciones anteriores, se abordarán las diversas problemáticas que atraviesan los sectores vinculados al desarrollo económico de la región, proponiendo y discutiendo alternativas para fortalecer el crecimiento del comercio internacional, el mejoramiento de los procesos logísticos integrales y el rol de cada entidad en la búsqueda de mayor productividad y competitividad en un marco de desarrollo sustentable.

Este evento se constituye en el ámbito propicio para avanzar en este sentido, bajo el objetivo general de “Optimizar los procesos logísticos de la cadena de valor como base de un comercio exterior más eficiente y competitivo”.

Temáticas centrales:

- Mesa de oportunidades de negocios con la presencia Embajadas y Consulados extranjeros en Argentina.

- Análisis del Hinterland del Puerto Quequén con la participación de intendentes de la región, autoridades nacionales y provinciales, y de puertos.

- Desarrollo de nuevas formas de comercialización: el E-commerce internacional, caso Andreani.

- El impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo logístico. Presentación de un simulador utilizado para el entrenamiento de choferes de transporte terrestre.

- Problemáticas centrales de la seguridad portuaria. Diseño, evaluación y simulacros de protección.

- El desarrollo logístico en los negocios de fertilizantes. En estos lugares podés conseguir Frescura Natural El miércoles 11 se comercializan en el Taller Protegido “Todo para Ellos” y el viernes 13 en la Biblioteca Popular “Sarmiento”. Esta semana, los paquetes estarán integrados por 15 productos. Los bolsones de “Frescura Natural”, integrados por 15 productos cosechados en el día, se expenderán este miércoles 11 en las instalaciones del Taller Protegido “Todo para Ellos”, en calle 79 al 675, iniciando la actividad pasadas las 10; mientras que el viernes 13, a partir de las 9, el proceso de distribución se realizará en la Biblioteca Popular “Sarmiento”, en Avenida 59 N⁰ 439; dos bocas de expendio que ya se ha transformado en una referencia para el desarrollo del programa de economía social.

Los paquetes estarán integrados por atados de cebolla de verdeo, perejil, acelga, puerro, rabanito, remolacha, espinaca y rúcula; limones y zanahorias por medio kilo; una planta de lechuga, un brócoli y un sobre de hierbas aromáticas; más cebollas y papas por kilogramo; todo con un valor de venta al público de 180 pesos.

En el primero de los casos, la oferta se deberá encargar con anterioridad a los teléfonos (02262) 43-7235 | 15-490320; en cambio, para conseguir los que se distribuirán el viernes, los interesados tendrán que comunicarse con los números (02262) 42-0075 | 15-651673.

Frescura Natural es un programa impulsado por la Municipalidad de Necochea, a través de la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, en un trabajo conjunto con las delegaciones locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Comunicado del Consejo Escolar de Necochea Sres. /as Directores de los Establecimientos Educativos: Consejo Escolarde Necocheasolicita que tenga a bien en notificar a todo el personal auxiliar de su establecimiento (porteros, cocineros y ayudantes de cocina), que el día martes 17 de octubre, en el I.S.F.D.yT. Nº 31, de acuerdo al memorando Nº 1177/17 se realizará la Asamblea de cobertura de los siguientes cargos: - E.E.S.T Nº3 – Auxiliar Portero - T. Tarde – Necochea - E P Nº18- Cocinera- T. Mañana – Ramón Santamarina El acto público se realizará según el siguiente cronograma: - 9:00 hs Movimiento de Titulares - 9:15 hs Movimiento de Mensualizados - 9:30 hs Propuesta para Mensualizar - 10 hs Asamblea de Reemplazantes Se comunica que uno de los cargos será para una persona con discapacidad según marca la Ley 10.430. También que en el caso de que luego de hacerse los movimientos correspondientes al cargo de la EP 18 continuara en Ramón Santamarina, se cubrirá el mismo por el Listado Zonal.

Recordamos que los auxiliares que estén en condiciones de realizar movimientos, deben acreditar una antigüedad de un (1) año en su cargo, certificándola con nota de la Dirección del establecimiento. Además deberán concurrir al acto público con DNI original y fotocopia, el último recibo de sueldo, antecedentes penales y examen psicofísico según corresponda.