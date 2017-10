Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Trabajo conjunto para que llegue la Tecnicatura en Energías Renovables -

* A los Empleados de Comercio y Empleadores - Trabajo conjunto para que llegue la Tecnicatura en Energías Renovables El intendente Facundo López se reunió con el jefe distrital de Educación y con el director de la EET N° 1, para seguir gestionando el desembarco de esta nueva carrera en 2018. También participó de la reunión el director de Juventus, área que estará a cargo de los procesos de difusión e inscripción. Escuchar a De Castelli, Tinaro y Visciglia: Click acá En su despacho, el intendente municipal, Dr. Facundo López, mantuvo una reunión con el jefe distrital de Educación, Luis De Castelli; el director de la Escuela de Educación Técnica N° 1, Fabio Tinaro; y el director de Juventud, Maximiliano Visciglia, para seguir avanzando en gestiones que posibiliten la llegada de una nueva tecnicatura a Necochea.

“Venimos hablando, ya desde hace un tiempo, sobre una tecnicatura muy esperada, en este caso para la Escuela Técnica N° 1 y que tiene que ver con las energías renovables”, afirmó De Castelli terminado el encuentro.

Además, el Jefe distrital explicó que “ya habíamos presentado el proyecto al Intendente con el inspector Esteban Chiarle. Desde entonces se fue gestionando para que llegue a buen puerto en 2018 y tengamos un cuarto año de esta nueva tecnicatura”.

Luego de destacar el compromiso del municipio para prestar los recursos correspondientes, el titular de Educación señaló que “estamos hablando de una tecnicatura que es la quinta en la Provincia y que la tengamos nosotros con la posibilidad muy concreta de tener próximamente un parque eólico, es muy significativo”. Por su parte, Fabio Tinaro detalló que se trata de “una carrera futurista que apunta al cuidado del medio ambiente y al uso del recurso de energías renovables, que es tan importante. Si bien es muy amplio lo que abarca, empezaremos con lo más elemental para tener concordancia con la Municipalidad y la Provincia”.

Valorando el trabajo y el acompañamiento tanto de la Jefatura distrital como de la Municipalidad, que se comprometió “en el avance edilicio, en dos o tres etapas, para la construcción del recurso que necesitamos y la instalación de todo lo que sea modelos didácticos para los entornos formativos y que se pueda desarrollar las prácticas”, el director subrayó que “ la Técnica N° 1 tiene dos especialidades únicas en la región: técnico en Electrónica y, ahora y con todo el optimismo, técnico en Energías Renovables para el 2018”.

Por último, el docente quiso aclarar que para los alumnos que quieran participar de la tecnicatura y nunca hayan ido a una escuela técnica, “vamos a hacer un trayecto de recuperación para que puedan contar con esos conocimientos previos y estar a la par del resto”.

Maximiliano Visciglia también destacó la labor mancomunada y dijo que desde Juventud estarán dando su apoyo “en relación a lo que es la difusión”, teniendo en cuenta “la demanda de los jóvenes de nuevas carreras”. Realizan trabajos de forestación en diversos puntos de la ciudad Con especies arbóreas del propio Vivero municipal, Forestal y la Cooperativa San Martín procedieron a varias plantaciones en el Barrio Fonavi y en el perímetro del CIC de Barrio Norte. La Dirección Forestal, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, realizó tareas de forestación en el playón del Barrio Fonavi y en el perímetro que delimita el CIC de Barrio Norte, el cual se inauguró este viernes (ver nota Tras diez años de desidia política, López inauguró el CIC en Barrio Norte). Respecto de las tareas en el playón que se llevó a cabo en la plaza del Barrio Fonavi, desde Forestal informaron que las obras se realizaron de manera conjunta con la Cooperativa General San Martín, y allí se procedió a la plantación de diversas especies pertenecientes al Vivero municipal. En detalles a tales tareas de forestación, se colocaron 20 fresnos; tres braquiquitos (Brachychiton populneus); 36 evónimos (Euonymus japonicus); 25 ligustrinas disciplinadas, 15 fornios (Phormium tenax) y 15 colas de zorro. Mientras tanto, se procedió también a la forestación del arbolado perimetral del CIC (Centro Integrador Comunitario), donde se colocaron 15 árboles (Castaños de Indias) y 60 arbustos (ligustrinas disciplinadas) en el interior del predio. Charla debate : "Vigotsky, educación y marxismo" La agrupación estudiantil TESIS XI invita a toda la comunidad a participar de la Charla-debate: “Vigotsky, educación y marxismo. A 100 años de la revolución rusa.” La misma será brindada por el Lic. en Psicología Juan Duarte, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien se dedica a la investigación de la obra de Vigotsky. La actividad será el próximo lunes 9 de octubre a las 18 hs en el SUM del edificio de la ribera del Instituto Superior de Formación Docente Nº 31, con carácter público, libre y gratuito. El Lic. Duarte será presentado por la Lic. María Luciana Nogueira, psicóloga y trabajadora de CONICET de la ciudad de Necochea.

La agrupación TESIS XI está conformada por estudiantes secundarios, terciarios y universitarios residentes en la ciudad de Necochea. Esta actividad en particular está especialmente destinada a profesores y estudiantes de carreras de formación docente, así como trabajadores de la educación, psicólogos y psicopedagogos. Visita de Alumnos al HCD de Necochea El viernes 6 de octubre de 2017, en el marco del Programa Concejo Abierto, 13 alumnos del Centro de Formación Integral (CIF) de la Escuela N° 501 realizaron una visita guiada al Honorable Concejo Deliberante de Necochea.

Los jóvenes fueron acompañados por las docentes Elizabeth Ortega, Rocío Sanchez y Mariana Chiavarino (Preceptora).

El anfitrión del grupo, Armando Muñoz del Área de Prensa, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales del HCD, explicó el funcionamiento del Concejo Deliberante y respondió innumerables preguntas y dudas de los niños.

Luego de la exposición del funcionamiento y método de trabajo del Concejo Deliberante, los alumnos realizaron una recorrida por el espacio histórico de la Sala de Sesiones y las oficinas de los distintos bloques parlamentarios.

Finalmente se entregó a cada uno de los visitantes un ejemplar de la revista del HCD Necochea Concejo Abierto. Comunicado del Consejo Escolar de Necochea Sres. /as Directores de los Establecimientos Educativos: Consejo Escolarde Necochea solicita que tenga a bien en notificar a todo el personal auxiliar de su establecimiento (porteros, cocineros y ayudantes de cocina), que el día martes 10 de octubre, en el I.S.F.D.yT. Nº 31, de acuerdo al memorando Nº 1133/17 se realizara la Asamblea de cobertura del siguiente cargo: - C.E.F. Nº 76 – Auxiliar Portero - T. Tarde (14 a 20 hs) - Quequén El acto público se realizará según el siguiente cronograma: - 9:00 hs Movimiento de Titulares - 9:15 hs Movimiento de Mensualizados - 9:30 hs Propuesta para Mensualizar - 10 hs Asamblea de Reemplazantes Recordamos que los auxiliares que estén en condiciones de realizar movimientos, deben acreditar una antigüedad de un (1) año en su cargo, certificándola con nota de la Dirección del establecimiento. Además deberán concurrir al acto público con DNI original y fotocopia, el último recibo de sueldo, antecedentes penales y examen psicofísico según corresponda. Saluda atentamente: CONSEJO ESCOLARDE NECOCHEA A los empleados de comercio y empleadores EMPLEADOS DE COMERCIO INFORMA SOBRE EL TRASLADO DEL FERIADO NACIONAL, JUEVES 12 DE OCTUBRE 2017 "DIA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL" AL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE 2017". 12 DE OCTUBRE – TRASLADO FERIADO AL LUNES 16 – DESCANSO - EL SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE NECOCHEA HACE SABER A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR LO SIGUIENTE: - QUE CONFORME LEY EL FERIADO DEL “DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL” CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 12 DE OCTUBRE 2017, SERÁ TRASLADADO AL DÍA LUNES 16 DE OCTUBRE 2017. - COMO FERIADO QUE ES, EL TRABAJADOR DE COMERCIO TIENE EL PLENO DERECHO DE NO TRABAJAR EN ESA FECHA, SIN MERMA DE SUS HABERES, SI LO HACE DEBE ABONÁRSELE ESE DÍA, O BIEN, CONCEDERLE DESCANSO COMPENSATORIO.