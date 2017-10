Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Violencia de Género: López recibió a integrante del Instituto Nacional de las Mujeres -

* Alumnos de La Dulce podrán acceder al deporte mediante becas municipales - López recibió a integrante del Instituto Nacional de las Mujeres Dado de que desde la Dirección de Políticas de Género, y tras un convenio entre el municipio y el INAM, se está desarrollando el programa “Necochea contra la Violencia de Género, estrategias en clave de empoderamiento”. “Lo que vemos es que en muy poco tiempo el municipio ha avanzado mucho en este proyecto”, resaltó Elizabeth Iñiguez El intendente municipal, Dr. Facundo López, recibió en su despacho a la integrante del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), Elizabeth Iñiguez, debido a que desde el municipio, y desde la Dirección de Políticas de Género puntualmente, se está ejecutando un proyecto para la realización de campañas de prevención de situaciones de Violencia de Género. Luego del cónclave, la directora del área involucrada, Leticia Locio, explicó que “esto se da en el marco de un convenio que la Municipalidad firmó con lo que anteriormente era el Consejo Nacional de las Mujeres para un proyecto que estamos llevando adelante que se llama ‘Necochea contra la Violencia de Género, estrategias en clave de empoderamiento’”. Más tarde, la funcionaria, quien estuvo presente junto a la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, manifestó que “el proyecto tiene que ver con al realización de campañas, el fortalecimiento del área, la visibilizarían de las actividades que hacemos y, sobre todo, con la posibilidad de prevenir y acercar herramientas a las mujeres que están atravesando por esto”. En tanto que Elizabeth Iñiguez manifestó que “en términos de la jerarquización y reconocimiento, es muy importante haber pasado a ser un instituto”. A su vez, determinó que “lo que vemos es que en muy poco tiempo el municipio ha avanzado mucho en este proyecto y desde Políticas de Género, lo que para nosotros es muy satisfactorio porque se ve que tiene un equipo bárbaro”, por lo que “queremos seguir adelante con esto y viendo qué nuevos tipos de intervenciones y líneas de trabajo podemos ir construyendo de aquí en más”. “Lo que no está pasando como sociedad es que en los últimos tiempos el tema esta siendo muy visibilizado, con toda la carga negativa porque se refleja en los medios masivos a partir de un femicidio que es la consecuencia más dramática”, enfatizó. Para culminar, y atado a lo anterior, reconoció que “los proyectos que llevamos adelante son de carácter preventivo, porque el tema es un cambio cultural ya que no existen políticas de contención del femicidio sino que existen políticas de prevención y promoción de la violencia”. Arreglan uno de los históricos en Av. 59 entre 62 y 64 Con personal y maquinaria municipal se sigue dando respuesta concreta a los vecinos. “Es un bache de unos 30 metros por 3,50, y con el agregado que está la parada de micros”, señaló el coordinador de Pavimento, Ariel Rodríguez Desde la gestión del intendente Dr. Facundo López se sigue haciendo fuerte hincapié en el plan de bacheo que, coordinado desde la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, llega de a poco a todos los rincones del Distrito, para generar un cambio definitivo en la ciudad y darle respuesta concreta a los vecinos. En este caso, con personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos, se está tapando un prolongado pozo, de los denominados históricos, en Av. 59 entre 62 y 64, en la cuadra del Cine París. Al respecto, el coordinador de Pavimento, Ariel Rodríguez, indicó que “en este bache se extrajo la carpeta vieja, se retiraron los adoquines uno por uno y la arena que estaba de asentamiento” para luego “hacer una base en suelo cementó para después hormigonar con H30 y así darle una solución definitiva”. “Es un bache de unos 30 metros por 3,50, y con el agregado que está la parada de micros”, añadió luego, al tiempo que admitió que “ahora le vamos a dar un buen acceso definitivo a todos los vecinos y solucionarles una gran problemática”. Para culminar, y en otro orden, Rodríguez recordó que “acabamos de terminar el badén completo en la esquina de 57 y 64, y así despacio vamos dando soluciones, con personal y maquinaria del municipio”. El Ente Vial suma en infraestructura y se sigue capitalizando Con la presencia del intendente Dr. Facundo López, se presentaron una motoniveladora y seis casillas para los trabajadores de campo. “Esto demuestra que el ente está operativo y que cuando se necesita, la plata está”, aseveró el jefe comunal. La adquisición se hizo desde una partida especial de lo que abonan los productores por la tasa a la hectárea y por licitación El Ente Vial Rural adquirió, para seguir capitalizándose y aumentar su equipamiento, una motoniveladora y seis casillas para los trabajadores de campo, con fondos que provienen de la tasa a la hectárea que abonan los productores y a través de una licitación. En ese marco, se realizo la presentación esta mañana de estos elementos en las instalaciones del Ente Vial, con la presencia del intendente Dr. Facundo López y el titular del ente, Adrián Furno, acompañados por los trabajadores viales. “Nosotros acompañamos esta iniciativa, y de hecho el proceso licitatorio de la motoniveladora lo hizo el municipio con el oferente debajo del presupuesto oficial inicial pautado”, aseveró el Intendente. Añadió que “esto es parte de la forma de transferencia de recursos desde el municipio al ente, ya sea mediante el pago de la maquinaria o a través del giro de fondos de los recursos”. Asimismo, resaltó que esto se suma “a todos los trabajos que se vienen haciendo en el Distrito, con 4 kilómetros en los últimos 30 días de canalizaciones para que el agua no entre a la ciudad, lo que lamentablemente sí pasó en años anteriores transformándose en un peligro real para los vecinos”. En el anterior sentido, el jefe comunal aclaró que “era una obra que le correspondía a Hidráulica de Provincia pero, sin preguntar, el municipio y el ente se pusieron a trabajar para hacer esos 4 kilómetros, lo que demuestra que trabajamos coordinadamente”. “La impronta que estamos dando desde este gobierno es que los entes descentralizados son parte del municipio y no son autárticos, sino que, por el contario, todos forman un conglomerado de lo que es el Estado Municipal”, manifestó el máximo mandatario. En el cierre, López puso de relieve que “esto demuestra que el Ente Vial está operativo y aquí se ve que no le han faltado fondos para la compra de maquinarias, y queda de manifiesto que cuando se necesita, la plata está”. Por su parte, Furno enfatizó que “esto llega para mejorar los caminos del Distrito y la calidad de vida”, al tiempo que acotó que “con estas seis casillas ya tenemos 16, lo que nos va a dar la posibilidad de que los trabajadores vivan mucho mejor en el campo y distribuyéndose mejor por todo los caminos”. Sobre la inversión, explicó que “los fondos vienen de la tasa a la hectárea que pagan los productores y desde una partida especial”, para añadir que “la motoniveladora salió a licitación por un valor de 4.700.000 pesos y la firma que ganó lo hizo con 4.100.000” mientras que “las casillas tuvieron un costo de 1.200.000”. Aniversario Santamarina con un acto, una torta, espectáculos y un baile Será este sábado 7, a partir de las 16, con el encuentro protocolar en la puerta de la Delegación, encabezado por el intendente Dr. Facundo López. El resto tendrá lugar a continuación en el Club Independencia La localidad de Santamarina se prepara para celebrar el próximo sábado 7 de octubre un nuevo aniversario, razón por la que desde la Delegación se están ultimando detalles para que el cumpleaños 107 del pueblo sea una verdadera fiesta para los vecinos. Escuchar a Ángel Molvert: Click acá En ese sentido, y para ampliar en cuanto a las actividades, el delegado Ángel Molvert señaló que “el acto protocolar será a partir de las 16 afuera de la Delegación, con la presencia del intendente Facundo López, y luego nos trasladaremos al Club Independencia para el corte de torta primero y para los espectáculos artísticos después, con las peñas folclóricas y los cantores”. Asimismo, indicó que “una vez que se termine con los espectáculos se dará inicio al baile tradicional, cuya recaudación de la cantina será a beneficio de la Escuela Agraria”. Para terminar, Molvert hizo hincapié en que “si llegara a llover el acto también será en el club, pero esperamos un lindo día y una amplia convocatoria de gente”. Espacio Cine - Viernes 6 de Octubre Este Viernes 6 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine” en el Centro Cultural de Necochea La proyección se desarrollará dentro del marco de la 2ª Feria del Libro Independiente Junto al Mar. El Viernes 6 y el Sábado 7 habrá en el Centro Cultural, a partir de las 15 hs, múltiples actividades: la presencia de más 50 editoriales autogestivas de todo el país, 10 conferencias imperdibles a cargo de importantes referentes de la cultura nacional, 3 Presentaciones de libros, Obras Teatrales, Música en vivo; y el 1° Festival de Poesía local "Rima que Rema".

Además, Espacio Cine se suma al programa, con la proyección de “Era el cielo” película basada en la novela homónima del escritor argentino Sergio Bizzio, y adaptada para la pantalla por el mismo autor, junto con Lucía Puenzo.

El film es una coproducción de Brasil, Argentina y Uruguay; dirigida por el brasileño Marco Dutra y producida por Martin Scorsese. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Grandes Directores Acorde a la ocasión, proyectaremos un cortometraje basado en un cuento. “La flor más grande del mundo” corto de animación español, dirigido por Juan Pablo Etcheverry, basado en la obra de José Saramago. A las 20.30 hs: ERA EL CIELO (“O silencio do Céu” Brasil / Argentina, 2016) de Marco Dutra Después de ser violada por dos extraños dentro de su propia casa, Diana decide mantener su trauma en secreto. Mario, su esposo, tiene algo que ocultar también. En los días que siguen, el silencio que crece entre los dos se convierte en su propio tipo de violencia.

“Era el cielo” es un thriller psicológico, presentado en el Festival de Mar del Plata, entretenido, sólido y consistente, revelando con excelente ritmo información y detalles que van acomplejando la trama, volviéndola más interesante y jugando con lo que el público asume y lo que espera.

Con una gran actuación de Leonardo Sbaraglia. El ciclo es organizado por Zoom Club de Cine. Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com Peña Folklorica organizada por el Hogar Raimondi Sábado 7 de Octubre - 21:00 horas en Club Ameghino



El sabado 07 de octubre desde la hora 21 se llevará a cabo la Peña Folklorica a beneficio del Hogar Raimondi, será en el Club Ameghino de Avenida 58 Nº 3860, participarán de la peña el Duo Amuyen, el Grupo Sushay, la Agrupacion folklorica Danzaspa Kausani y Oscar Vallejos, contará con servicio de cantina y mucha buena onda. La entrada tiene un valor de $80 y ya están disponibles. Sale a licitación la obra del sistema cloacal de Juan N. Fernández Tiene un presupuesto oficial de 6.887.000 pesos. Los pliegos, con un valor de 6.887 pesos, pueden comprarse en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos hasta el miércoles 18 de octubre. La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea lanzó la licitación número 13/17 para el Sistema de Desagües Cloacales: Impulsión, Bombeo y Planta de Tratamiento a ejecutarse en la localidad de Juan N. Fernández, con un presupuesto oficial de 6.887.000 pesos. Los pliegas se podrán adquirir hasta el 18 de octubre en las oficinas de dicha dependencia, en la Planta Alta del Palacio Municipal, en calle 56 al 2945 y en el horario de 8:15 a 13:45; siendo condición necesaria para la adquisición de los mismos establecer domicilio especial en la ciudad de Necochea. Asimismo, se informa que el valor del pliego será de 6.887 pesos y que la apertura de los sobres se realizará desde las 10 del próximo 20 de octubre; pudiendo realizarse consultas telefónicas al (02262) 42-2176. Alumnos de La Dulce podrán acceder al deporte mediante becas municipales Se firmó un acuerdo con el Club Ideal Progresista mediante el cual quince chicos de la localidad, seleccionados por los gabinetes de cada institución educativa según sus necesidades, asistan de manera gratuita a las clases que se dictan en el natatorio cerrado. Quince becas serán repartidas entre las distintas instituciones educativas de La Dulce con el objetivo de que los alumnos que no tengan la posibilidad de pagar la cuota social puedan acceder, gratuitamente, a las clases que se dictan en el natatorio cerrado del Club Ideal Progresista de la localidad. “Hicimos un acuerdo por el cual el municipio pagará diez becas y el club otorgará otros cinco lugares, en el marco de un proyecto que venimos trabajando hace tiempo con Diego López, el Secretario de Gobierno, y que busca, primero, que los chicos hagan deportes y, a su vez, subvencionar al club para contribuir a que pueda cubrir sus gastos”, explicó Juan Garré, delegado de La Dulce y propulsor de la iniciativa. En cuanto a cómo serán repartidos estos beneficios, adelantó que “la distribución estuvo a cargo de los gabinetes de trabajadoras sociales de cada escuela, para que la decisión no sea arbitraria. Las condiciones, en principio, eran que los chicos con prescripción médica para la práctica del deporte y que no pudieran pagar la cuota social tuvieran privilegio por sobre los demás”. En distintas categorías y horarios, las becas fueron divididas para que puedan acceder a sus beneficios alumnos de las dos escuelas primarias, la Secundaria y el Jardín de Infantes. “Con (el intendente) Facundo López estamos convencidos de que tanto el deporte como la cultura y la educación, sacan a los chicos de los flagelos que, hoy en día, nos tocan vivir; y esta acción apunta a generar la posibilidad del deporte para que los chicos tengan un objetivo claro”, cerró afirmando el delegado.