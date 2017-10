Lescano exige se deje sin efecto resolución de Enargas

Por resolución 4.530/2017 el Ente Regulador del Gas ( Enargas) autorizó a la empresa Camuzzi Gas Pampeana el cobro del recupero de la Tasa de Seguridad e Higiene, que esta empresa paga al municipio de Necochea. Dicha resolución desconocida por los usuarios deja entrever, en primer lugar, la falta de transparencia de dicha medida y el silencio del Departamento ejecutivo local ante este aumento disfrazado de recupero. La política de silencio del Intendente López y de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) no es nueva, ya que en los casi dos años de la gestión de Macri (Cambiemos) no ha dicho ni se ha manifestado en contra de los tarifazos, que constituyen un verdadero saqueo al bolsillo de los necochenses. Tan solo en este tiempo, vale recordar las facturas han registrado un aumento del 500%, hecho que resulta inaceptable para la economía de cualquier usuario, empresa, comercio o entidades intermedias. Resulta llamativo que el Intendente, siendo concejal en 2014, haya presentado en dos ocasiones un amparo judicial por el aumento de gas pero que ahora ante los sucesivos aumentos y siendo la máxima autoridad de Necochea, mire para otro lado Desde el Frente Justicialista Cumplir exigimos una acción inmediata del Ejecutivo local y del Honorable Concejo Deliberante que deje sin efecto dicha resolución de un ente que esta para regular a dicha empresa, y no para garantizar lo que ha todas muestras es un aumento encubierto a los usuarios necochenses. Por otra parte debemos recordar que es responsabilidad de las empresas informar a los usuarios sobre cualquier tipo de aumento, cuestión que no se ha cumplido y de solicitarse un aumento debiera convocarse a una audiencia pública. Y por otra parte desconfiamos como bien lo expresa, Pedro Bussetti, titular de Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores) que “El Enargas aprobó la metodología. Pero a los usuarios nos tienen que decir en una resolución cuál es el monto que hay que pagar por la tasa, porque estamos propensos a desconfiar de que las distribuidoras cobran lo que se les da la gana, ya que no hay control”. Exigimos una vez más que se nos informe el Intendente se autorizó el cobro de dicha tasa, cuya potestad es del Concejo Deliberante y que se arbitren todo los medios para que la resolución del Enargas quede sin efecto. LUCIANO LESCANO DAVICO, Candidato a concejal del Frente Justicialista Cumplir