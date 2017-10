Mañana Necochea se viste de fiesta en su 136° aniversario

Serán cinco días en el Parque Miguel Lillo con alegría, color y mucha música Ya está todo listo para que arranque la gran fiesta por el aniversario de Necochea, en un evento que durará cinco días con mucha alegría, color y música para los turistas y locales, en el maravilloso marco del Parque Miguel Lillo. Con la organización de la Municipalidad de Necochea y el Ente Necochea de Turismo (ENTUR), comenzará este jueves 12 (día de la fundación) hasta el lunes 16, con variadas actividades y entretenimientos para toda la familia.

El festejo arranca con la Expo Necochea 2017 Agro Crece durante los días 12 y 13 de Octubre, donde se expondrá maquinaria agrícola junto a productores que mostrarán las ofertas para la gente de campo y se brindarán charlas y conferencias donde también participarán las escuelas.

Desde las 14, comenzarán los recitales gratuitos con agrupaciones folclóricas, grupos coreográficos de todos los ritmos. Cada noche tendrá un cierre especial con Los Totora, Ceibo, los ex participantes del programa Elegidos, Nahuel Pennisi y Patricia Sosa, además de una enorme cantidad de artistas locales y zonales, que además de animar el 136° aniversario de la fundación de Necochea, participarán de la 4° Fiesta de la Tradición Gaucha.

También habrá stands gastronómicos de instituciones y entidades locales, además de emprendedores y artesanos.

Los principales shows serán en el escenario principal ubicado en el Jardín Francés en los siguientes días y horarios:

Jueves 12: Los Totora, 18hs.

Viernes 13: Artistas locales, desde las 16hs.

Sábado 14: El Ceibo, 17hs.

Domingo 15: Patricia Sosa, 17hs.

Lunes 16: Acto protocolar, desfile y corte de torta. Artistas: Luciano Ciganda 14:30hs, Leandro Chavarría 15, Sebastián Villalba 15:30, Matías Carrica 16, Nahuel Pennisi 17hs.

El acto protocolar y tradicional desfile será el lunes 16 a las 10:30 por Avenida 10 desde Pinolandia hacia 91, y contará con la presencia de autoridades municipales, funcionarios, establecimientos educativos, clubes, entidades entre otros. Por la tarde, se hará el corte de la torta de cumpleaños para compartir con los presentes en este festejo por el 136º Aniversario de Necochea. El intendente Facundo López anunció las actividades que se desarrollarán en el Parque Miguel Lillo entre el 12 y el 16 de octubre, para celebrar un nuevo cumpleaños de la ciudad. En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el presidente del ENTUR, Eduardo Otero; y por el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez. Además de los clásicos eventos, habrá Fiesta de la Tradición Gaucha y una exposición del agro. En una conferencia de prensa realizada este jueves 5 en el Salón de Actos del Palacio Municipal, el intendente Facundo López presentó a los medios el cronograma de las actividades que darán marco a los festejos por el centésimo trigésimo sexto aniversario de la ciudad. Escuchar audio completo de Diego López Rodríguez, Facundo López y Eduardo Otero: Click acá Además de los números artísticos y los actos conmemorativos propios al cumpleaños, se organizan en paralelo y en el Parque Miguel Lillo la exposición AgroCrece y la edición cuarta de la Fiesta de la Tradición Gaucha. Acompañado por el presidente del Ente Necochea de Turismo, Eduardo Otero; y por el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez, el máximo mandatario municipal anunció que las actividades tendrán inicio el próximo jueves 12, desde la mañana, con la instalación de la muestra agrícola y, por la tarde, con la presencia en el escenario de agrupaciones folclóricas y grupos coreográficos. Entre los artistas que llegarán a Necochea para celebrar el aniversario, se desataca la presentación de Los Totora, desde las 18 del mismo jueves; El Ceibo, desde las 17 del sábado 14; y de Patricia Sosa, desde las 17 del domingo 15.

Mientras que el viernes 14, a partir de las 16, entrarán en escena artistas locales, y el lunes 16 se realizará el acto protocolar, el desfile y el corte de torta, sumado a las presentaciones de Luciano Ciganda, desde las 14:30; Leandro Chavarría, desde las 15; Sebastián Villalba, desde las 15:30; Matías Carrica, desde las 16; y Nahuel Pennisi, cerrando la lista allá por las 17. En el caso del tradicional desfile comenzará a las 10:30 y recorrerá la Avenida 10, desde Pinolandia hacia 91, con la presencia de autoridades municipales, funcionarios, establecimientos educativos, clubes y entidades, entre otros. “Los festejos integran no solamente lo que es el aniversario propiamente dicho si no que está incluida la Fiesta de la Tradición Gaucha y una exposición que involucra gran parte del sector agropecuario, en la cual diferentes empresas van a hacer charlas, conferencia y presentaciones”, indicó el Jefe comunal al comenzar la conferencia. Además, “tendremos artistas de primer nivel. Estamos organizando, para toda la familia, un marco de festejos en el mes de octubre que nos catapulta para lo que va a ser el fin de año, con una serie de eventos importantísimos, desde el punto de vista turístico”. Finalmente el Dr. Facundo López explicó que “esta fiesta, en gran parte, tiene el sustento económico de lo que es el alquiler de los predios y el espacio público, a través de la expo agraria y el canon que pagan los diferentes establecimientos gastronómicos”. Por su parte, Eduardo Otero manifestó que “todas las áreas del municipio están trabajando en forma conjunta, comandadas por Facundo (López), y tendremos récord de gastronomía, con 100 metros lineales de puestos, récord de feriantes, sumamos la fiesta del agro. Creo que este año vamos a estar superando las expectativas que trazamos el año pasado”. También Diego López Rodríguez comentó sobre las actividades que se esperan “con todo el entusiasmo y la energía del año pasado, pero con algunas cosas nuevas. Estamos muy confiados de que nuevamente la ciudadanía nos va a acompañar”.