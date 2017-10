Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* El Camión de la Economía Popular en Necochea y Quequén -

* Personas Jurídicas participó de capacitación en Mar del Plata - El Camión de la Economía Popular en Necochea y Quequén Este jueves 5 y viernes 6 de octubre estará nuevamente en nuestro distrito el Camión de la Economía Popular perteneciente a la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular) gestionado por el Movimiento Evita Necochea - Quequen.

Bajo el lema "defienda su salario, compre productos de los mercados populares", la iniciativa recorre diversos barrios de nuestras localidades mensualmente ofreciendo productos tales como quesos, pastas y lácteos a excelentes y accesibles precios.

En esta ocasión habrá fiambres.

Los puntos son:



Jueves 5 de octubre:

De las 9 hs a 18 hs en Barrio Aguas Corrientes (59 y 82)



Viernes 6 de octubre:

De 9 a 13 hs en Delegación de Quequén.

De 14 a 18 hs en U.B "Jesús Aguinagalde" Se licita la adquisición de pluviales para la obra de Avenida 531 Los pliegos, con un valor de 1.640 pesos, pueden comprarse en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos hasta el viernes 13 de octubre. Con un presupuesto oficial de 1.640.170 pesos, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea lanzó la licitación número 15 de este 2017 para la adquisición de los tubos pluviales para la obra de pavimentación de la Avenida 531 de Quequén.

Tanto la venta como la consulta sobre los pliegos podrá efectuarse hasta el 13 de octubre en las oficinas de dicha dependencia, en la Planta Alta del Palacio Municipal, en calle 56 al 2945 y en el horario de 8:15 a 13:45; siendo condición necesaria para la adquisición de los mismos establecer domicilio especial en la ciudad de Necochea.

Asimismo, se informa que el valor del pliego será de 1.640 pesos y que la apertura de los sobres se realizará desde las 10 del próximo 17 de octubre. Continúan las tareas de entoscado en Barrio Norte En el marco del plan integral de reparación de calles de tierra impulsado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, cuadrillas municipales se encuentran abocadas a la reparación de la 94 entre 53 y Avenida 59. Siguiendo con la planificación integral de reparación de calles de tierra en el Barrio Norte, cuadrillas municipales están abocadas a las tareas de entoscado en calle 94 entre 53 y Avenida 59, trayendo beneficios para cada vecino que habita esa zona.

El accionar se enmarca en un trabajo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y solicitada por el intendente Facundo López, que busca mejorar las condiciones de todas las arterias del Distrito. Al respecto, el Arq. Juan Tamburini, subsecretario de Servicios Públicos, había señalado que “estamos trabajando en lo que nosotros denominamos Barrio Mataderos, un sector grande comprendido entre 74 y 98, de 55 a 43”, en cuya zona, “la idea es aportar tosca” porque es “una zona que ha estado en decadencia, que no tiene bocas de tormenta, donde hay que trabajar la caída del agua”. Los trabajos continuarán hasta abarcar cada una de las calles incluidas en el sector, para lo que desde el municipio se ha afectado gran cantidad de maquinaria y personal, intentando llevar respuestas a los reclamos históricos de los vecinos del barrio. 2da Feria del Libro Independiente Junto al Mar El próximo viernes 6 y sábado 7 de octubre se llevará a cabo la segunda edición de "Rema que Rema", la Feria del Libro Independiente junto al mar.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Necochea - Biblioteca Popular "Andrés Ferreyra" (calle 54 N° 3062) y contará con la presencia de más de 50 editoriales independientes y autogestivas provenientes de diversos puntos del país. Asimismo, habrá conferencias imperdibles a cargo de importantes referentes de la cultura, tales como Ricardo Romero y Damián Ríos, así como también presentaciones de libros, talleres, proyecciones y obras teatrales.

Este año se sumará, además, la realización del 1° Festival de Poesía Local "Rima que Rema", un espacio en el que artistas y poetas de nuestra región compartirán sus producciones y que tendrá como cierre la presentación de la artista performática Tálata Rodríguez. Aprendé a conocer los números de tu emprendimiento La Academia Argentina Emprende retorna a nuestra ciudad para capacitar al ecosistema local sobre conceptos básicos de mapas de costos, gastos, inversiones, precios y valor, herramientas fundamentales para llevar adelante una empresa exitosa. Con la organización dela Subsecretaría de Producción, el próximo miércoles 11 se realizará un nuevo taller de la Academia Argentina Emprende en el Salón de Actos del Palacio Municipal, con el objetivo de continuar fortaleciendo el ecosistema local y dotar de nuevos conocimientos a quienes cuentan con un proyecto en desarrollo.

Es importante recordar que estos ciclos, impulsados por la Secretaría de Emprendedores y de la PyME, llegan a Necochea en el marco del convenio firmado por el intendente Facundo López con el Ministerio de Producción nacional, que transformó a nuestra localidad en una de las primeras treinta “Ciudades para Emprender”.

Desde las 18, con el ciclo “Aprendé a determinar los números de tu emprendimiento” se buscará que los participantes puedan conocer e identificar conceptos básicos sobre mapas de costos, gastos, inversiones, precios y valor de sus emprendimientos.

Teniendo en cuenta que determinar los costos es fundamental para llevar adelante una empresa exitosa, la jornada se desarrollará en torno a los siguientes ejes: • Startup: concepto. Causas de fracaso.

• Propuesta de valor. Demanda. Oferta. Producto.

• Modelo de negocio.

• Costos de un (tu) emprendimiento: fijos y variables.

• Rentabilidad.

• Depreciación.

• Estrategias de costos vs. estrategias de calidad.

• Flujo de ingresos.

• Capital inicial.

• Utilidades: concepto y tipos.

• Plan de ventas y costos.

• Plan de flujo de caja en perspectiva Los interesados pueden inscribirse hasta el mismo miércoles 11, de lunes a viernes y en el horario de 8:15 a 13:45, en la Subsecretaría organizadora, en la Planta Alta de Avenida 59 al 2137; o aplicar online ingresando a http://bit.ly/2xYWpdZ. El Consulado de Paraguay facilitará trámites administrativos a residentes del Distrito La comitiva, encabezada por el cónsul Cristian Leguizamón, llegará el viernes y será recibida por el intendente Dr. Facundo López. El sábado, entre las 9 y las 15, se desarrollará el operativo en el Salón de Actos. “Hay un total de 300 paraguayos en todo el Distrito, así que esta iniciativa nos parece importante”, destacó la coordinadora de Relaciones Internacionales municipal, Claudia García Navarro.

Por gestiones del área de Relaciones Internacionales del municipio, estará en nuestra ciudad el cónsul de Paraguay, Cristian Leguizamón, quien llegará junto a una comitiva para desarrollar una jornada consular este sábado 7, desde las 9 y hasta las 15 en el Salón de Actos, destinada a la comunidad paraguaya.

Al respecto, la coordinadora de Relaciones Internacionales municipal, Claudia García Navarro, explicó que “esto es para facilitarle a los residentes paraguayos que viven en el Distrito las actividades administrativas consulares, como renovación de DNI, pasaporte consular y provisorio, averiguación de antecedentes penales, permiso de menores” entre otros.

A su vez, determinó que “son trámites gratuitos” para acotar que “la idea es poder acercarle a esta comunidad una propuesta administrativa, porque la gran mayoría no tiene la posibilidad de viajar a Las Plata que es el único consulado que hay”.

“Hay alrededor de 150 paraguayos en la ciudad, y un total de 300 en todo el Distrito, así que esta iniciativa nos parece importante”, remarcó más tarde.

Para terminar, aclaró que “la comitiva llegará el viernes y será recibida por el Intendente (Facundo López) en su despacho, donde le darán a conocer más detalles en el marco de una entrevista diplomática e institucional ”. Personas Jurídicas participó de capacitación en Mar del Plata Durante el encuentro se repasó la normativa nueva y la regularización de las instituciones. Mauro Velázquez, coordinador del área municipal, hizo el petitorio para traer estas charlas que organiza la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia al Distrito. El coordinador de la Oficina de Persona Jurídicas, Mauro Velázquez, participó de una capacitación en el que se repasó la normativa nueva y la normalización y regularización de las instituciones.

En ese aspecto, el funcionario, quien llego acompañado por el asesor legal de la oficina local, Dr. Sergio Condenanza, explicó que “el encuentro lo organizaron las diferentes áreas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde se trataron amplios temas y se acentuaron conceptos”. Escuchar a Mauro Velázquez: Click acá Aseveró además que “estuvo reservada para los municipios que cuenten con convenios con Provincia, por eso asistimos para poder intercambiar ideas y opiniones”.

Para terminar, Velázquez adelantó que “aprovechamos e hicimos el petitorio al director provincial, Dr. Leonardo Jakim, para poder traer estas charlas a Necochea con el fin de que puedan participar las instituciones de la ciudad”.