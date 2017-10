Reclamo de fondos del Ente Vial para reparaciÃ³n de caminos

Concejales con el Ente Vial y productores

El miércoles 4 de octubre de 2017 se realizó una reunión de Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Necochea con representantes del Ente Vial Rural y productores agropecuarios del distrito.

Estuvieron presentes los siguientes Concejales: Valentín Bustillo, Fernando Aguilera (FR-UNA), Marisa Roldan (Cambiemos-FE) Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO), María Eugenia Ruiz, Jorge Martínez (FPV), Ana Asa (FPV-PJ) y Alberto Esnaola (UCR).

La deuda que tienen la Municipalidad y el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires con el EVR, ascendería en este momento a más de $24.000.000 (pesos veinticuatro millones) según informaron autoridades del mismo a los concejales.

Asimismo solicitan la declaración de la emergencia hídrica ante las últimas precipitaciones en nuestra localidad y la llegada de agua de otros distritos.

