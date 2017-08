Avanza el entoscado en las calles de barrio Norte

En el lugar, maquinaria municipal trabaja en el entoscado de las calles de tierra, un reclamo histórico de quienes habitan la zona y una obra que representa un cambio total para sus vidas. “El vecino se pone contento porque le estamos cumpliendo las promesas”, afirmó el arquitecto Juan Tamburini, subsecretario de Servicios Públicos. Acompañado por los funcionarios a cargo de la ejecución de los trabajos, el intendente Facundo López recorrió esta mañana el Barrio Norte de la ciudad para verificar personalmente el avance en el entoscado de distintas calles de tierra, tareas que vienen a cubrir un reclamo histórico y cambiar por completo la rutina de quienes habitan la zona desde hace años. Luego de cerciorar el material utilizado y el andar de la maquinaria, el Jefe comunal también pudo entrevistarse y escuchar a varios grupos de vecinos, quienes se acercaron al lugar para transmitirle sus inquietudes. Cabe destacar que el plan de reacondicionamiento de calles de tierra es llevado a la práctica por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, área encabezada por el Arq. Ricardo Asiain, y tiene por objetivo llegar a cada arteria en cada barrio de la ciudad para mejorar la calidad de vida de cada vecino. Consultado al respecto, el Arq. Juan Tamburini, a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos, quien al igual que su superior conformó la comitiva que visitó el barrio junto al Intendente, especificó que las cuadrillas están trabajando actualmente “sobre la 78, entre 51 y 53”, y desde principio de la semana “en la 76, desde 43 a 55, con el entoscado y reconformado de las calles”. “Como a cada uno de los sectores de la ciudad, era premisa del intendente Facundo López venir a este barrio. Dentro de la planificación, hace tiempo que habíamos dicho que lo íbamos a cubrir y, gracias al clima, hoy lo estamos cumpliendo”, aseveró el funcionario, para luego recordar que “era un barrio donde no había tosca, las calles eran de tierra negra”. Sobre la respuesta que reciben por parte de los habitantes de cada zona a la que llegan los trabajos después de tantos años, el arquitecto Tamburini manifestó que “la verdad es que día a día, cada vez que venimos con la maquinaria y estamos en el control de la obra, el vecino se pone contento porque le estamos cumpliendo las promesas”. Y aseveró sobre ese eje: “lo primero que les pedimos es paciencia, porque vamos a llegar a cada uno de ellos”. “Si el clima nos ayuda, porque es factor fundamental que no llueva para poder trabajar en las calles de tierra, la semana que viene vamos a hacer la calle 80 y posteriormente las transversales, 45, 47 y 49; para tratar de en dos meses tener todo el Barrio Mataderos entoscado y, sobre todo, cubrir el gran problema que tiene el lugar, que son las descargas del agua. Con el estudio de las caídas lo que estamos haciendo es generar que el agua no se quede estancada en ninguna esquina ni en ninguna de las bocas de tormenta que no funcionan”, ahondó sobre el porvenir de las tareas. El funcionario también subrayó, sobre la importancia de contar con la presencia del intendente en cada zona donde se está ejecutando una tarea, que “está continuamente en las obras, continuamente en contacto con nosotros, sabiendo dónde estamos trabajando, qué material estamos trayendo a la obra, qué dice el vecino. Al igual que el secretario Ricardo Asiain, están continuamente trabajando codo a codo con nosotros, que somos los que estamos continuamente en la calle, con los vecinos”. Para finalizar, el subsecretario de Servicios Públicos se hizo un tiempo para agradecer el compromiso y las ganas de los maquinistas municipales, con quienes “estamos duplicando o triplicando el trabajo y de muy buena manera”.