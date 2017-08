Caso de meningitis en un jardín de Necochea

Desde el municipio se lleva tranquilidad El subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, señaló que “es un cuadro benigno, de una bacteria que no lleva ningún tratamiento profiláctico porque además sus compañeritos de sala están cubiertos con la vacuna de neumococo”. El pequeño de 5 años, del establecimiento educativo 909 “Abrazo de Bandera”, se encuentra en el Materno Infantil de Mar del Plata en perfectas condiciones. “Es un cuadro de meningitis benigno, de una bacteria que no lleva ningún tratamiento profiláctico porque sus compañeritos de sala son nacidos en 2012 y por lo tanto están cubiertos con la vacuna de neumococo que está dentro el calendario oficial de vacunación”, aseveró el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, para echar luz así y llevar tranquilidad a la comunidad por un caso de meningitis en el Jardín 909 “Abrazo de Bandera”. Al explicar la secuencia, dijo que “el caso de meningitis se diagnosticó en Mar del Plata luego de que el chiquito pasara por la guardia pediátrica del hospital el viernes con un cuadro de fiebre”, para añadir que “fue interpretado como una infección urinaria y así es que se le indicó un tratamiento de antibióticos”. Asimismo, el funcionario continuó diciendo que “ante una inquietud de la familia, el niño concurrió con sus padres al Hospital Materno Infantil donde permanece internado con un cuadro benigno”. Sobre las precauciones, reconoció que “no hay que alarmar a nadie, de hecho los pequeños pueden seguir concurriendo a clases porque esto no lleva ninguna medida extrema de profilaxis, solamente la ventilación del ambiente”. Tras reconocer que “no hay otros casos más que este puntual”, admitió que “ayer fuimos al jardín y hablamos con todos los papas presentes, a los que les informamos cuales son los síntomas a los que hay que hacerles caso y que pueden ser de alerta, como una fiebre alta que no vaya bajando, vómitos, rigidez de nuca, pero siempre teniendo en cuenta que esto puede pasar ante una complicación de un cuadro benigno como una otitis, una neumonía, que son perfectamente curables con antibióticos”. Para terminar, el funcionario manifestó como medidas preventivas la “ventilación de ambientes, lavados de manos” en definitiva “el cuidado habitual de las patologías respiratorias fundamentalmente”.