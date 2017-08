Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Barrido y limpieza en la Avenida 75 entre 58 y 98 -

* Espacio Cine el Viernes en el Cultural - Barrido y limpieza en la Avenida 75 entre 58 y 98 Con la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Públicos, alrededor de 30 trabajadores municipales están desarrollando estas tareas y destacan la satisfacción de los vecinos con la planificación que lleva adelante la gestión. Con la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo del Arq. Juan Tamburini, se están desarrollando tareas de limpieza y barrido en la Avenida 75, entre las arterias 58 y 98, todo en el marco de una Planificación de Higiene Urbana en el Distrito.

Al respecto, la trabajadora municipal, Laura Gerez, explicó que “estamos trabajando desde ayer y la verdad es que vamos a muy buen ritmo”, al tiempo que destacó que “somos 30 compañeros los que venimos bien temprano para empezar a las 7:15 y hasta 12:30”. Los trabajos que llevan adelante, cuyo fin es que la ciudad se vea más limpia, también se replicarán en otros barrios de la ciudad. Es así que Gerez adelantó que “vamos a seguir por el Barrio 9 de Julio y los que están alrededor, siempre con la idea de cumplir con todos y dejarlos conformes”. Sobre la recepción de los vecinos en cada sector donde ejecutan las tareas, Gerez reconoció por último que “los vecinos salen, nos agradecen y hasta nos convidan con agua caliente para el mate y galletitas”. Entoscado para felicidad de los vecinos del populoso Barrio Norte “Después de muchos años estoy viendo trabajar en serio las máquinas, con un trabajo que soluciona el problema”, aseveró Mirta Rosas, mientras que Fernando Daumes reconoció que “acá hacía 15 años mínimo que no veíamos entoscar una calle, y eso que vivimos en este barrio desde el año 1981” En la continuidad de las mejoras en las calles de tierra del Distrito, con personal y maquinaria de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y en lo que ya es una marca de la gestión del intendente Dr. Facundo López, se continúa realizando la limpieza y entoscado en Barrio Norte. De esta manera los vecinos ven el cambio que se viene generando en las arterias de ese populoso sector de la ciudad.

Como es habitual, y cada vez que pasa la maquinaria municipal por cualquier sector de la ciudad, los vecinos se muestran conformes porque ven que su pedido tiene respuesta y por el cambio que se viene realizando en la ciudad desde la gestión de Dr. López. Por tal motivo, la vecina Mirta Rosas aseveró feliz que “al fin está pasando la máquina porque con estos pozos que teníamos ya se nos hacía imposible circular, y sobre todo nosotros que somos gente grande y tener que andar entre el barro y la tierra es muy triste”.

“Después de muchos años que vivo acá estoy viendo trabajar en serio las máquinas, con un trabajo que soluciona el problema” porque “si bien alguna vez me quejé hoy debo agradecer que se acuerden de nosotros”, añadió en el cierre. Por su parte, Lily Heim remarcó que “vemos esto como algo extraordinario porque hace muchos años que lo esperábamos, porque los desniveles de las calles, sobre todo en las esquinas y cuando se juntaba mucha agua, nos afectaba y era problemático”.

“Vemos que nuestros impuestos están yendo a estas cosas, lo que nos pone muy contentos, y la verdad que lo vemos como un gran avance para todo el barrio”, completó.

Por último, Fernando Daumes se animó a decir que “acá hacía 15 años mínimo que no veíamos entoscar una calle, y eso que vivimos en este barrio desde el año 1981”, al tiempo que indicó que “antes esto era una laguna y ya no se podía pasar más”. Resaltando el cambio que se viene generando desde la gestión del jefe comunal, Daumes aseguró sentirse “asombrados y hasta parece un sueño, y la verdad que siempre digo que me quisiera morir sin ver el asfalto, y eso que estamos a solo 8 cuadras del centro”.

“Estamos agradecidos al Intendente (Facundo López) porque esto que se acuerden de los barrios nos pone muy felices”, cerró el vecino. Organizan una jornada de plantación de álamos y sauces Se desarrollará este viernes 25, entre las 9 y las 14, en la sede del Inta local, con la organización conjunta del municipio, los ministerios de Agroindustria nacional y provincial, la Escuela Agropecuaria de Ramón Santamarina y la institución anfitriona. Este viernes 25 de agosto y en un trabajo interinstitucional, que mancomuna el esfuerzo de la Municipalidad de Necochea, los ministerios de Agroindustria nacional y provincial, el INTA Necochea y la Escuela Agropecuaria de Ramón Santamarina, se realizará una Jornada de Plantación de Álamos y Sauces en Avenida Jesuita Cardiel al 2332, abierta a la comunidad pero con vacantes limitadas.

El encuentro, que se desarrollará entre las 9 y las 14, constará de una etapa teórica que abarcará una charla para describir las salicáceas, con sus usos y beneficios; y otra práctica, con la preparación del material de plantación y una actividad en el establecimiento hortícola de la Familia Ruíz, donde se aplicarán los conocimientos adquiridos en la jornada.

Esperando contar con la participación del público, se destaca que para la jornada solo habrán disponibles 25 cupos, por lo que se recomienda a los interesados comunicarse con la sede del Inta local. Bachean calles de tierra en Energía Un gran sector de la localidad se verá beneficiado por las tareas que realizan el municipio, a través de la Delegación de Santamarina, y el Ente Vial Rural de Necochea. Dos bateas de tosca fueron destinadas a la reparación de las arterias más importantes. Dos bateas de tosca fueron destinadas a la localidad de Energía para realizar distintos trabajos en las calles de tierra y aportar, así, más servicios a los vecinos del interior del Distrito.

En las tareas de bacheo, que accionaron en forma conjunta el Ente Vial Rural de Necochea y el municipio, continuando con las políticas impulsadas por la gestión del intendente Facundo López, que buscan llevar soluciones a cada punto del Partido, participaron operarios y maquinaria de la Delegación de Ramón Santamarina, quienes estuvieron a cargo del trabajo en campo. “Llegaron dos bateas de tosca para la localidad. No va a alcanzar para reparar la totalidad de las calles, pero seguro que sí para ir mejorándolas de a poco”, afirmó al respecto el delgado Ángel Molvert. Comienza hoy la venta semanal de Frescura Natural Los bolsones se comercializarán en tres instituciones sin fines de lucro entre esta tarde y el sábado 26. La oferta incluye quince productos de estación y cosechados en huertas de nuestro Distrito. Esta semana, los bolsones de Frescura Natural se comercializarán en tres instituciones sin fines de lucro en distintos puntos de la ciudad. El ciclo de venta dará inicio en la tarde de este miércoles 23 y continuará hasta el sábado 26, con una oferta que incluye quince productos de estación y cosechados en huertas de nuestro Distrito.

En este caso, los paquetes estarán integrados por atados de acelga, remolacha, rúcula, puerro, cebolla de verdeo y perejil; una planta de lechuga, un zapallo y un hinojo; cebollas y papas en bolsas de un kilo; 250 gramos de repollitos de Bruselas, un paquete de aromáticas y limones y zanahorias por medio kilogramo. Los puntos de venta serán los siguientes: Miércoles 23 de agosto – 15 Hs: Taller Protegido “Todo para Ellos”, calle 79 N° 675. Reservas a los teléfonos (02262) 43-7235 | 15-490320.

Viernes 25 de agosto – 9 Hs: Biblioteca Popular “Sarmiento”, Avenida 59 N⁰ 439. Reservas a los teléfonos (02262) 42-0075 | 15-651673.

Sábado 26 de agosto – 9:30 Hs: Escuela Especial N° 502, calle 67 N° 1461, a cargo de la Asociación “Julieta Pagano”. Reservas a los teléfonos ((02262) 15-560858 | 564918 | 577550. Cabe volver a recordar que las comercializaciones solo se realizan bajo la modalidad de preventa, debiendo los interesados encargar sus bolsones con anterioridad.

Frescura Natural es un programa impulsor de la economía social que promueve el municipio a través de la Subsecretaría de Producción, y en un trabajo conjunto con las sedes locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Espacio Cine - Viernes 25 de Agosto Este Viernes 25 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine” en el Centro Cultural de Necochea Una de las mayores sorpresas de la 70º Mostra de Venecia (del año 2013) fue una película eslovena, titulada Razredni Sovraznki (Enemigo de la clase) y firmada por un joven y carismático Rok Bicek que a sus 28 años se alzó con el premio Fedeora de la Semana de la Crítica. Desde las entrañas de su país natal, realizó una historia inspirada en vivencias personales, capaz de hablarnos al mismo tiempo de los problemas educativos, sociales, morales e interpersonales que atañen a un interesante grupo de personajes. Y lo hace partiendo de las dinámicas, revoluciones y guerras internas que surgen en la reducida aula de su instituto. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Grandes Directores Durante todo el mes de Agosto, se proyectarán cortometrajes realizados por los grandes directores de la historia del cine.

Este Viernes veremos un cortometraje (en realidad, un episodio realizado para un film coral, llamado “Todos los niños invisibles” de 2005) del gran director serbio Emir Kusturica, titulado “Blue Gypsy”. A las 20.30 hs: RAZREDNI SOVRAZNKI(“El enemigo de la clase” Eslovenia, 2013) de Rok Bicek. Narra los conflictos producidos en un instituto educativo a raíz de la llegada de un autoritario profesor. De actitud hermética y un tanto arrogante, el profesor en cuestión utiliza métodos que no pueden tacharse únicamente como estrictos, pues van más allá, adentrándose en el terreno de cierta crueldad. Estos procedimientos derivan en un trágico suceso que hará revelarse a la clase. Los alumnos emprenderán contra él una batalla que si bien es justa, desembocará en comportamientos autoritarios, intolerantes, discriminatorios y violentos.

Lo mejor de “El enemigo de la clase” es que, dentro de las paredes del instituto y mediante la revolución que allí se fragua (pues el filme apenas muestra planos del mundo exterior o ajenos a la rutina escolar), Bizek consigue reflejar la problemática de una asfixiada sociedad eslovena partida en dos, volcada por una parte en el ansia de modernidad lectiva, pero también anclada en prejuicios políticos y conflictos racistas.

Un estupendo guión que huye del morbo y del efectismo, un puñado de interpretaciones sobrias y realistas, y, por encima de todo, una cantidad abrumadora de niveles de lectura que, a falta de respuestas, logra inundarnos la mente de preguntas. Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com