Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

Red de cloacas en Barrio Puente Colgante: un pedido de casi 40 años Vecinos del sector recordaron tanto tiempo de lucha y reuniones para que esta obra se hiciera realidad, y que se ejecuta por decisión de la gestión del intendente Dr. Facundo López en una demostración más de que se sigue trabajando en cuestiones que mejoren la calidad de vida de la gente.

La obra de red de cloacas en el sector del Barrio Puente Colgante de Quequén era un pedido de los vecinos desde hace casi 40 años, y por decisión del intendente Dr. Facundo López se está haciendo realidad, en una muestra más de que se sigue avanzando en la gestión en cuestiones como estas que en definitiva le cambian la vida a la gente. En ese sentido, y en virtud de que el jefe comunal estuvo el pasado viernes observando las tareas llevadas adelante desde la Dirección de Obras Sanitarias, es que vecinos de la calle 521 salieron para agradecer el gesto y hacerle saber su satisfacción mientras las máquinas trabajaban a destajo.

Al respecto, Miguel Ángel Toledo aseveró que “estamos contentos porque era algo muy esperado por todo el vecindario”, para añadir que “con los pozos ya no dábamos más porque estamos cerca del río, desagotas pero a los pocos días se llenan otra vez”. Reconoció que “es algo que veníamos pidiendo hace rato, luchando, participando de reuniones y por fin se dio”, al tiempo que determinó que “es una solución grande para todo el barrio y además es más higiénico”.

Por su parte, Ana de Berríos señaló que “estamos felices porque lo estábamos esperando hace años”, para recordar que “ha sido mucho tiempo de lucha de todos los vecinos con quienes nos ayudamos unos a otros y con los que tenemos muchas idas y vueltas a la Municipalidad”. Ana fue una de las vecinas que estuvo dialogando con el intendente López, de quien resaltó que “es muy amable”.

“Hay que hacer la cosas de a poquito y no pedir todo a la vez porque no se puede, pero la verdad es que estamos muy agradecidos”, culminó. Repaso de arterias de importancia para el transporte de carga pesada Maquinaria municipal trabajó esta mañana para mejorar las condiciones de distintas calles de tierra que dan fluidez al tránsito de camiones en Quequén. Con la coordinación del Corralón de esa localidad, y siguiendo con la planificación de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, los equipos realizaron tareas sobre la 565 y la Avenida 554. No se detienen las tareas proyectadas por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos para optimizar las calles de tierra de Necochea y Quequén, con el objetivo de brindar mejor transitabilidad y accesibilidad.

En ese contexto, y con la coordinación del Corralón de Quequén, maquinaria municipal trabajó esta mañana en el repaso de distintas arterias que sirven de alivio para la circulación de los transportes de carga pesada.

Las cuadrillas realizaron un operativo en la calle 565, entre 542 y 566, y en la 554, desde 565 y hacia la intersección con la Avenida Almirante Brown, mejorando un acceso de importancia y que da fluidez al tránsito de camiones, principalmente. La poda del arbolado sigue hasta los primeros días de septiembre “Está prevista entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, pero el retraso de la brotación nos obliga a extendernos unas semanas más”, reconoció la directora Forestal, Ing. Andrea Frigerio La Dirección Forestal municipal, a cargo de la Ing. Andrea Frigerio, anuncia que la poda del arbolado urbano se extenderá hasta los primeros días de septiembre debido a que la brotación viene con retraso.

Al respecto, la profesional recordó que “la poda está prevista entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, pero el retraso de la brotación nos obliga a extendernos unas semanas más”.

Al hacer un balance de la poda este año, subrayó también que “hemos trabajado mucho en diferentes espacios públicos, como en la plazas Dardo Rocha, Isabel La Católica, Las Carretas y en lugares de esparcimiento dentro del parque” entre otros sectores. Asimismo, remarcó que en el exColegio Nacional “se hicieron algunas podas de raíces por parte del municipio para solucionar unos inconvenientes con los desagües”.

“La poda que se hace desde el municipio es la recomendada por el Ministerio de Asuntos Agrarios que es la poda de conducción y que consiste en adaptar la forma del árbol al medio urbano, es decir sólo elevar las copas y cortar las ramas que tapan luminarias, invaden los frentes u obstaculizan el paso de peatones y vehículos”, explicó la funcionaria.

Para terminar, Frigerio reconoció que “se podó bastante con podadores capacitados desde el municipio, pero también es cierto que mucha gente contrató personas no capacitadas y lamentablemente se ve el arbolado desprolijo en algunos sectores”. Nueva inspección obligatoria de remises Se realizará en el predio de Obras Sanitarias entre el 28 de agosto y el 1° de septiembre próximos. Los vehículos deberán presentarse entre las 9 y las 14 con la documentación correspondiente. Entre los venideros 28, 29, 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre y en el predio de Obras Sanitarias, ubicado en calle 22 entre 57 y 59, la Dirección de Transporte municipal llama a realizar la inspección obligatoria de remises, correspondiente al cuarto bimestre del año.

A tal fin, desde el área citan a los vehículos habilitados como tales a presentarse en el horario de 9 a 14, con la siguiente documentación: Cédula Verde (a nombre del titular de la habilitación).

Verificación Técnica Vehicular (VTV), como transporte público.

Seguro actualizado (póliza como remis y último recibo de pago).

Tarjeta G.N.C. (prueba hidráulica).

Comprobante de matafuegos cargado y homologado.

Póliza o certificado de cobertura del seguro de accidentes personales.

Licencia de conducir con categoría habilitante (D1).

Credencial de chofer (Expedido por la Dirección de Transporte).

Libreta Sanitaria (no se aceptará turno).

Comprobante de pago de la inspección anterior. Durante el operativo, se controlará que cada unidad tenga instalado el sistema de posicionamiento global (GPS) y que el mismo esté funcionando de manera correcta; como así también el botón antipánico, ambos exigidos por reglamentación vigente. Las empresas que no cuenten con el ciento por ciento de la flota con el sistema funcionando no podrán incorporar nuevas unidades hasta tanto regularicen la situación.

Además, se prestará especial atención al estado de limpieza e higiene de las unidades, las cuales serán rechazadas de no encontrarse en condiciones óptimas.

Se recuerda también que los vehículos deberán llevar a la vista del pasajero el certificado de habilitación, oportunamente suministrado por la Dirección revisora.

Por último, vale destacar que las unidades que no puedan concurrir a la inspección en la fecha fijada deberán presentar uno nota firmada por el titular de la habilitación del vehículo, que justifique la inasistencia, y no podrán desarrollar la actividad hasta realizado el control, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan. Kits escolares de SIPRENE para el año 2018 El Sindicato de Prensa de Necochea (SIPRENE, adherido a la (FATPREN), tiene el agrado de dirigirse a sus afiliados a efecto de comunicarles que está abierta la inscripción para recibir el kits escolar para el año 2018, este beneficio es para todos los afiliados que tengan hijos en edad escolar, la inscripción será hasta el 25 de septiembre, para acceder a este beneficio se deberá estar al día con el pago de la cuota sindical y no se haran excepciones frente a incumplimiento de tiempo y forma, además deberán traer el CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR.

Los kits escolares son para nivel inicial, primaria, secundaria, terciario /universitarios, los afiliados deberán concurrir, a la sede gremial ubicada en calle 64 Nº 2963, segundo piso, Galería Zulberti, de lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 12.30 hs.

