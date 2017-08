Transexuales reclaman por la aplicación de la Ley

Hoy martes 22 de agosto de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Derechos Humanos el Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por el Concejal Francisco Medina (FVN). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Fernando Aguilera, Cristina Biar, Carolina Robert (FR-UNA); María Eugenia Ruiz, Jorge Martínez (FPV); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernandez Palma (PRO) y Mario La Battaglia (PS). Estuvo presente el Coordinador del Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Necochea, Sebastián Ebi, acompañado por Manuel Ibáñez y Marina Giordano, integrantes del área a su cargo. La Comisión recibió a integrantes de una agrupación de transexuales que reclaman por la aplicación de la Ley Provincial N° 14783 referida a un cupo laboral de personas travestis, transexuales y transgénero. Escuchar a Francisco Medina Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.