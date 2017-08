Piden por: WIFI social e innovación para la inclusión

Comunicado de prensa del Bloque del Frente para la Victoria de Necochea con la Resolución en la cual el Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el departamento Ejecutivo realice las gestiones del caso ante las autoridades competentes a efectos que todo el Distrito de Necochea sea incluido en el programa "WIFI social e innovación para la inclusión", esta resolución fue presentada el día 22/08/2017. VISTO Que el Programa de la Provincia de Buenos Aires denominado “WIFI social e Innovación para la Inclusión“ tiene por propósito profundizar y mejorar los canales de comunicación, trabajo y coordinación institucional existente para la implementación en diferentes espacios públicos de los municipios provinciales,promoviendo la inclusión digital, despertando el interés en los jóvenes por medio de desafíos temáticos de investigación y creación a través de semilleros de innovación que den valor a iniciativas y necesidades propias de cada Municipio; y; CONSIDERANDO Que ha sido destacado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Airesque es de sumo interés para sus autoridades incluir programas en la agenda de las políticas públicas que desarrollen y acerquen a los habitantes del territorio tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como parte de uno de los procesos de innovación tecnológica que aspire a poner al alcance de todos un uso productivo de diferentes herramientas tecnológicas; Que a su vez ha sido explicado que es vital que estas nuevas tecnologías y las oportunidades que ellas crean puedan ser utilizadas para reducir la brecha no sólo entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no, sino también entre aquellos que interactúan con estos recursos, modificándolos e interviniendo activamente; Que mediante la Resolución dictada el 22 de mayo de 2017 por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que lleva por Nº 288 se aprobó el Modelo de Convenio Marco de colaboración Proyecto “WIFI SOCIAL e INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN” que suscribirán el Ministro de Gobierno y los Intendentes de la Provincia de Buenos Aires; Que mediante dicho Convenio las partes coincidirían “ . . .en la importancia que reviste Internet como progreso tecnológico que permite procesar, almacenar, recuperar y transmitir información independientemente de los tiempos, convirtiéndose en un recurso que modifica el modo de trabajar, enseñar, aprender y convivir ofreciendo información global a cada vez más sectores de la población, lo que hace necesario que se destinen políticas públicas dirigidas a reducir la brecha digital”; Que se indica además en dicho instrumento “Que las Tecnologías de la Comunicación y la Información constituyen una herramienta que ha modificado sustancialmente la relación Ciudadano-Estado, encontrando muchas de ellas su cauce o utilidad en Internet, configurándose ante la ausencia de conectividad la llamada “brecha digital” que deriva muchas veces en el fenómeno negativo de la exclusión de la información“; Que la implementación de las acciones vinculadas con el Proyecto “WIFI Social e Innovación para la Inclusión” “. . .tiene como objetivo promover la inclusión digital en los municipios de la Provincia de Buenos aires, despertando el interés en los jóvenes por medio de desafíos temáticos de investigación y creación a través de semilleros de innovación que den valor a iniciativas y necesidades propias de cada municipio. “Que el plan de implementación de acciones está dividido en dos etapas: una primera etapa de infraestructura tecnológica, cuyo principal objetivo es reducir la brecha digital dotando de conectividad a espacios públicos seleccionados por los municipios, generando una plataforma integral de contenidos de innovación, y una ulterior etapa consistente en la instalación de semilleros de innovación acorde a las necesidades propias del lugar en espacios cerrados que cedan a estos fines los municipios, con el objetivo de desarrollar, promover y acompañar equipos municipales en el proceso de implementación de herramientas de innovación“ Que también ha sostenido el Gobierno Provincial que corresponde transferir a los habitantes de la Provincia los resultados de las inversiones en tecnologías generadas a partir de recursos estatales, a fin de lograr un sostenido desarrollo económico y social que tienda a una mejor calidad de vida para la población; Que se recuerda que el Decreto 109/17 busca proveer a los municipios de espacios de conectividad social y gratuita "generando una plataforma integral de contenidos de innovación con el objetivo de promover y estimular el uso de diversas herramientas tecnológicas y de propiciar acciones de transformación en los municipios"; Que diferentes localidades de nuestra provincia ya cuentan con el servicio gratuito y abierto de WIFI en espacios públicos; Que en el pasado mes de julio el Sr. Intendente suscribió el convenio mencionada a efectos de proveer de conexión a internet a la Plaza 3 de Agosto de Quequén en el marco de la normativa citada; Que resulta indudable que dicho servicio abierto a la comunidad mejoraría la calidad de vida de nuestros vecinos, ya que se trata de una herramienta clave para los tiempos que corren, donde no sólo se lo utiliza para los aspectos recreativos, sino que también para actividades educativas, laborales y de investigación; Que la tecnología ha llegado a nuestras vidas para informarnos, aprender y conectarnos con otras personas, resultando importante que pueda la misma tornarse accesible y estar a disposición de los vecinos en el espacio público; Que el sistema debería estar disponible para conectarse desde computadoras, celulares, tabletas y otros dispositivos con capacidad WiFi, debiendo la red respectiva contar con filtros que impidan el acceso a contenido condicionado, discriminatorio e ilegal de cualquier tipo; Que especialmente en las localidades del interior de nuestro Distrito el servicio de WIFI no resulta estar al alcance de gran parte de nuestros vecinos; Por todo ello el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria y Bloque de Concejales del Frente para la Victoria PJ elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: R E S O L U C I Ó N ARTÍCULO 1° : El Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Necochea vería con agrado que el Departamento Ejecutivo realice las gestiones del caso ante las autoridades competentes a efectos que todo el Distrito de Necochea sea incluido en el Programa “WIFI social e Innovación para la Inclusión“ a efectos de ampliar el ámbito de conectividad de Internet e inclusión digital a través de herramientas tecnológicas también a los vecinos de las localidades del interior del Distrito. ARTÍCULO 2°: Dé forma. Bloque Frente para la Victoria - PJ: Concejal Ana María Asa Bloque Frente para la Victoria: Concejal Jorge Martinez y Concejal María Eugenia Ruiz