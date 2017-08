Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* PASO 2017: Capacitaciones para Autoridades de Mesa -

* Aclaración sobre las líneas telefónicas de las escuelas - PASO 2017: Capacitaciones para Autoridades de Mesa Se realizarán el próximo jueves 10 de agosto, en dos turnos, en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Rosario. La Jefatura Distrital de Educación Necochea informó que el próximo jueves 10 de agosto se realizarán capacitaciones para las Autoridades de Mesa designadas para las elecciones PASO 2017.

Las jornadas se desarrollarán en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en calle 60 N° 2950, entre Avenida 59 y 61; pudiendo concurrir a las mismas quienes hayan sido designados en el turno mañana, desde las 9, o por la tarde, a las 14.

La capacitación estará a cargo de la Inspectora Gabriela Cernello y el Secretario de Jefatura Gabriel Imhoff. Alumnos de la EET N° 3 presentaron proyectos científicos al Intendente Se trata de dos trabajos preparados para las ferias de Ciencias que se desarrollan a nivel local y regional. Uno está basado en el uso de la tecnología para mediciones meteorológicas, mientras que el otro es sobre la creación de spots radiales. El Jefe comunal recibió a docentes y estudiantes en su despacho y les brindó todo su apoyo para que las ideas puedan encaminarse y avanzar. Este mediodía, el intendente Facundo López recibió en su despacho a directivos, profesores y alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 3, invitados especialmente para presentarle dos de los proyectos de autoría propia que participaron en la Feria de Ciencia local y que representarán a nuestra ciudad en la etapa regional.

Patricia Britos, coordinadora de la Feria de Ciencias a nivel distrital, quien también formó parte de la entrevista, explicó finalizada la reunión que “los chicos le pudieron presentar al Intendente dos proyectos. Uno tiene que ver con la meteorología, con una aplicación que mide la temperatura, la presión y la humedad en la ciudad. Mientras que el otro tiene que ver con los multimedios”.

Además, Britos destacó que en la última edición de la Feria, que se realizó el pasado 28 de junio y para lo cual “recibimos mucho apoyo del municipio”, se presentaron 38 trabajos, el doble que en el ciclo efectuado anteriormente, y aclaró que “todos los trabajos pasan a una etapa Regional, en la que sí o sí un trabajo de nuestra ciudad va a ser seleccionado para participar en la Feria Provincial”.

La coordinadora también destacó que este tipo de eventos dependen de un nexo regional de la Dirección de Política Socioeducativa de la Región, que está a cargo de Natalia Rodríguez, y cuya responsable en Necochea es Noelia Otero. Asimismo, recalcó que la Feria se realiza en Necochea gracias al aporte del Prof. Luis de Castelli, titular de la Jefatura Distrital de Educación. Muy emocionadas por haber sido recibidas por el Intendente, dos de las alumnas protagonistas de la reunión también compartieron su experiencia. Aylén Circelli contó sobre su trabajo que “se trata de la realización de spots radiales que tienen por objetivo agrupar los contenidos de Inglés y Tecnología del Sonido para, luego, poder refrescarlos en el tiempo y, a su vez, sumarle a la primera de las materias la oralidad”.

Por su parte, Manuela Prieto, señaló sobre el encuentro con el mandatario que “cuando nos dijeron que teníamos que venir nos sorprendimos, no teníamos idea que podía pasar algo así”. Una vez en el despacho, “entramos en confianza y fue todo más informal, no tan tenso como imaginábamos”.

Las estudiantes, además, aprovecharon la ocasión para hablar con Facundo López sobre la creación de una radio en la que “participen todos los colegios, abierta para que el que quiera comunicar algo lo pueda expresar, y que también sirva para las prácticas profesionalizantes que tenemos en séptimo”.

Para finalizar, la coordinadora Britos agradeció el tiempo que pudo compartir con el Jefe comunal y adelantó que “el Intendente quedó abierto a que los dos proyectos se encaminen para trabajarlos en conjunto entre la Escuela y el municipio. Para el primero necesitamos un presupuesto, pero como también había una idea similar desde la municipalidad, al Intendente le encantó la propuesta y es muy posible que avance”.

“Para nosotros es buenísimo que los proyectos de Feria no se queden solo en eso y puedan concretarse”. De acá en más, “vamos a tratar de presentar todos los años trabajos que se puedan articular con la Municipalidad”, finalizó diciendo. Charla Debate con el Juez Arias Organizada por la Multisectorial Contra Los Tarifazos de Necochea y Quequén, que tiene como una de sus miembros a la precandidata a concejal por la Lista Nº 2 de Unidad Ciudadana, Silvia Jensen, este sábado 5 de Agosto se llevará adelante una charla debate que contará con la presencia del reconocido Juez Luis Federico Arias.

La misma tendrá lugar a partir de las 19 horas en la sede del Colegio de Arquitectos de Necochea, ubicada en avenida 59 Nº 2063, y tendrá como objetivo abordar las problemáticas vinculadas a los aumentos en las tarifas de servicios públicos y su relación con la justicia y los derechos humanos.

Luis Federico Arias es titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, y fue uno de los magistrados que jugó un rol fundamental en el intento de ponerle un freno a los aumentos desmedidos en las tarifas planteados por los gobiernos nacional y provincial de Cambiemos.

En la oportunidad, también se contará con la presencia de la coordinadora del área de legales de la Red Nacional de Multisectoriales contra los tarifazos, la abogada Andrea Manzi. Aclaración sobre las líneas telefónicas de las escuelas La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informa que funciona el servicio de líneas telefónicas en las escuelas bonaerenses.

En el marco de una actualización del sistema de telefonía se dieron de baja líneas que no se utilizaban y tenían un sistema de internet obsoleto.

Si se observara alguna irregularidad en alguna línea telefónica se restablecerá inmediatamente como ya se ha realizado en las que se han reclamado.

Cabe señalar que las mencionadas líneas se utilizaban para el sistema de internet (que ya está en desuso) y fueron contratadas hace varios años para que las escuelas se conectaran vía modem (Dial-up), un sistema antiguo que ya dejó de funcionar.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Leer noticia relacionada: Escuelas del Distrito sin teléfono