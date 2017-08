Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Nuevos cursos certificados por Cruz Roja -

* Espacio Cine - Viernes 4 de Agosto -

* Curso de la Academia Argentina Emprende - Nuevos cursos certificados por Cruz Roja A pedido de la comunidad comienzan nuevos cursos certificados por la Cruz Roja Argentina, filial Necochea

Este mes se desarrollará un curso de Primeros Auxilios y RCP Pediátrico que se llevará a cabo en una sola jornada e iniciado septiembre el curso general de Primeros Auxilios y RCP con una duración de 14 clases. ▀MES de AGOSTO: ▬CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP PEDIÁTRICO ▬DÍA : Sábado 26 de Agosto ▬HORA: de 14hs a 17hs ▬LUGAR :Filial Cruz Roja Necochea Calle 57-2873 ▬PRECIO : Individual $300 /// Matrimonios $500 Se entrega CERTIFICADO OFICIAL de CRUZ ROJA ARGENTINA ▀MES de SEPTIEMBRE: ▬CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP ▬FECHA DE INICIO :11 de Septiembre ▬DURACIÓN : 14 Clases ▬DÍAS DE CURSADA : Lunes ,Miércoles y Viernes ▬HORARIO: de 20hs a 22 hs ▬PRECIO :$450 Se entrega CERTIFICADO OFICIAL de CRUZ ROJA ARGENTINA IMPORTANTE VACANTE LIMITADAS: Cupo máximo de inscriptos en ambos cursos son de 30 personas. Para pre inscribirse deberán dejar los siguientes datos por privado en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/CruzRojaArgentinaEnNecochea: ▬Nombre Completo: ▬Fecha de Nacimiento: ▬Dirección: ▬Teléfono de Contacto: ▬Email: ▬DNI: Destinar parte de nuestro tiempo para ayudar al prójimo es uno de los actos más humanos que existen, por eso agradecemos a todos aquellos interesados. Espacio Cine - Viernes 4 de Agosto Este Viernes 4 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine”en el Centro Cultural de Necochea El cine clásico no ha sido olvidado del todo. Todavía quedan directores como Clint Eastwood o Steven Spielberg, a los que “les sale” sin esfuerzo, películas de corte clásico. Luego están los intentos de imitación, que suelen quedar en esfuerzos bienintencionados, pero de sabor artificial.

La directora danesa Lone Scherfig (autora de “Italiano para principiantes” “An education”, dos comedias románticas clásicas) nos trae “Their Finest”, un magnífico ejemplo de cine clásico pero contemporáneo. Sin imitar estilos ni tics, se ajusta al arte de antaño, ofreciendo una narración precisa, sin alardes, elegante en su puesta, con un guión que no trata al espectador con condescendencia y un impecable construcción de personajes principales y secundarios. Y además, con un toque de feminismo, actual y afortunado. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Grandes Directores Durante todo el mes de Agosto, se proyectarán cortometrajes realizados por los grandes directores de la historia del cine.

Este Viernes veremos dos obras cortas de: el español Víctor Erice y el alemán Werner Herzog. A las 20.30 hs: THEIR FINEST (“Su mejor historia” Reino Unido, 2016) de Lone Scherfig. Durante la II Guerra Mundial, una compañía de cine de Londres recibe el encargo de hacer una película optimista para levantar la moral de la población. Necesitan que la historia tenga un "toque femenino" y deciden incorporar a una mujer al extravagante grupo de guionistas. Así llega la gran oportunidad para Catrin Cole, una joven secretaria que se convierte en una pieza esencial para crear una gran película e inspirar a toda una nación.

Difícil de encasillar en un género, “Their finest” es un drama de época, pero también una comedia romántica. Y tiene a la siempre deslumbrante Gemma Arterton, demostrando que es una de las mejores actrices actuales; un gran trabajo de Bill Nighy, cuyo papel de vanidosa vieja gloria del cine de a ratos se apodera de la pantalla; y hasta una pequeña escena con el gigantesco Jeremy Irons. Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com Curso de la Academia Argentina Emprende para potenciar emprendimientos Un nuevo ciclo de capacitación para el ecosistema local comenzará el próximo jueves 31 de agosto, dividido en cuatro jornadas. En Necochea, la formación es organizada por la Subsecretaría de Producción, a través de la cartera nacional, en cuyas oficinas los interesados ya pueden inscribirse. Acercando nuevas oportunidades para contribuir al fortalecimiento del ecosistema local, la Subsecretaria de Producción comunal anunció el arribo de un nuevo ciclo de capacitación de la Academia Argentina Emprende a nuestro medio que, en este caso, ofrecerá un completo e intensivo curso dividido en cuatro jornadas y denominado “Potenciá tu emprendimiento”. Con realización entre los días 31 de agosto, 1°, 14 y 15 de septiembre, y con inicio a las 18 de cada fecha en el Salón de Actos del Palacio Municipal, los talleres brindarán a los participantes las herramientas necesarias en las principales áreas de trabajo de un negocio, para que puedan revisar su estrategia y planificación actual y mejorarla, para cumplir con los objetivos comerciales que les permitan desarrollarse y crecer. Es importante recordar que estos ciclos, impulsados por la Secretaría de Emprendedores y de la PyME, llegan a Necochea en el marco del convenio firmado por el intendente Facundo López con el Ministerio de Producción nacional, que transformó a nuestra localidad en una de las primeras treinta “Ciudades para Emprender”. Las jornadas girarán en base a los siguientes ejes generales: 1- Gestión de costos y finanzas, ofreciendo conocimientos teóricos y prácticos en lo relativo a los costos de los emprendimientos; 2- Estrategias para incrementar las ventas, haciendo hincapié en nuevas metodologías que prioricen las necesidades del cliente; 3- Estrategias de financiamiento, analizando cómo influye el paradigma de acceso a recursos en la optimización de la estrategia de puesta en marcha y consolidación de emprendimientos; y 4- Negociación, buscando desarrollar habilidades para gestionar los conflictos eficazmente. Los interesados pueden obtener mayor información o inscribirse on-line haciendo clic aquí; o acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Producción, en la Planta Alta de Avenida 59 al 2137, para recibir mayor asesoramiento y anotarse personalmente.