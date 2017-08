Actividad y declaraciones de Silvia Jensen

“Hay problemas que existen aunque se traten de maquillar con eventos fastuosos” El día miércoles 2 de Agosto los precandidatos a concejales por la Lista N° 2 de Unidad Ciudadana, Silvia Jensen y Julio Perrota, recorrieron el barrio Plan Familia Propietaria ubicado en la localidad de Quequén y construido a partir del año 1999.

Allí mantuvieron una reunión con vecinos, quienes contaron a los precandidatos acerca de los diferentes problemas que padecen diariamente, “desde las calles intransitables que, según ellos manifiestan, les hacen imposible salir del barrio cuando llueve, hasta la falta de gas, agua y otros servicios básicos”, indicó Silvia Jensen. “Gracias al presupuesto participativo algunos vecinos lograron hacer dos cuadras de cloacas, pero el resto no tiene y depende de los pozos”, explicó la precandidata a concejal por la Lista N° 2 de Unidad Ciudadana, quien además destacó que “el agua tampoco llega a todos y con respecto al gas dependen de la garrafa, que en muchos casos resulta costosa para estas familias”. Remarcando la total ausencia del Estado Municipal en la vida de los habitantes del barrio, Jensen informó que si bien “algunos de los vecinos fueron convocados a un acto de entrega de escrituras por la actual gestión, donde fueron convencidos de que por fin iba a figurar en los papeles que son dueños de su propiedad, eso es algo que nunca pasó”. “Lo que si pasa es que hace casi 2 años les llegan las tasas para pagar”, denunció la precandidata. “Esta es parte de la ciudad que no se conoce, de vecinos que trabajan todos los días, que envían a sus hijos a escuelas públicas con doble jornada porque no pueden pagar una niñera, de vecinos que viven de la changa, de jubilados que gastan más de $240 en cada remedio que compran cuando antes pagaban $80, de vecinos que viven con miedo a que le quiten su pensión por discapacidad”, manifestó Silvia Jensen, indicando que “estas son las voces que queremos que también se escuchen en el Concejo Deliberante”. “Estos problemas existen aunque se traten de maquillar con eventos fastuosos. Ese es nuestro compromiso de la Lista 2 de Unidad Ciudadana: levantar la agenda de la gente para que por fin puedan resolver sus problemas, que son urgentes.”, finalizó. La precandidata a concejal por la Lista N° 2 de Unidad Ciudadana, Silvia Jensen, afirmó por medio de una entrevista televisiva que las próximas elecciones legislativas deberán servir para “imponer la agenda de la gente” y aseguró que “este 13 de Agosto lo que verdaderamente está en juego es la representatividad de los ciudadanos”. “Cuando caminamos la calle y hablamos con los vecinos surgen distintas problemáticas. En nuestro distrito particularmente hay un montón de cuestiones que visibilizar y que son ajenas al Concejo Deliberante”, indicó Jensen al respecto. En el mismo sentido, manifestó que “la gente está muy desilusionada con la política” y apuntó que, por esta razón, “es importante que su voz se escuche y que sus problemáticas sean visibles”. “La ciudadanía tiene que ser parte del Concejo Deliberante”, agregó la primera precandidata a concejal por la Lista N° 2 de Unidad Ciudadana, argumentando que “este 13 de Agosto lo que se pondrá en juego en las urnas es la representatividad de los ciudadanos”. En este marco, Jensen explicó además que la lista que encabeza, y que lleva como candidata a senadora a Cristina Fernández de Kirchner, “está compuesta por gente que representa a distintos sectores de la sociedad”, con el objetivo de “levantar la verdadera agenda de la gente y llevar la voz de todos los ciudadanos al Concejo Deliberante”. “La gente necesita volver a confiar en alguien que los pueda proteger y ayudar, y eso se logra con un trabajo sostenido desde lo social y desde la gestión”, manifestó Silvia Jensen, haciendo alusión a su exitosa experiencia como titular de la OMIC, así como también a la labor territorial y de gestión cultural llevada adelante por sus compañeros de lista, Alberto Franco y Alejandra Pascale.