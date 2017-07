Calcabrini y Mandy MuÃ±oz recorren Necochea y QuequÃ©n

Estuvieron acompañados por integrantes del espacio y de la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir Ricardo Calcabrini y Mandy Muñoz llevaron sus propuestas a los vecinos y comerciantes de Necochea y Quequén, En las charlas que mantuvieron no sólo presentaron sus ejes de campaña sino que también escucharon las diferentes problemáticas que padecen los vecinos del Distrito y se comprometieron a brindar soluciones concretas en cuanto a las calles con falta de mantenimiento. "Estuvimos recorriendo distintos lugares de Necochea y Quequén junto a Mandy y otros integrantes de este hermoso grupo que conforman la Lista 4 del Frente Cumplir Necochea", indicó Calcabrini, para agregar en detalle que "los que más nos reclama la gente es por la inseguridad que sufren día a día; el problema que se hace eco en varios lugares es la economía, porque creen que cada día les cuesta más llevar un plato de comida a su casa".

También se dieron cita en la esquina de avenida 59 y 62, dónde brindaron a la gente que allí lo requiera, la información sobre dónde votan en las próximas PASO y de esa manera tomar más contacto con la gente. En Quequén estuvieron recorriendo distintos barrios y plazas, donde mantuvieron una nutrida reunión con varios vecinos que se fueron acercando con el fin de hacer solicitudes a sus problemas cotidianos, como lo son las aguas servidas, cloacas, etc.

"Es muy importante para nosotros que los vecinos se identifiquen y que nos reciban nos pone muy contentos", sostuvo Mandy Muñoz y cerró afirmando que "nos gusta involucrarnos, en mi caso llevo muchos años realizando espectáculos y lo hago con mucha pasión y esa misma pasión es la que voy a poner para lograr que la ciudad salga adelante desde el lugar que me toque ocupar".