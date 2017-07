Políticos de Necochea en campaña

* Aclaración de Precandidatos a Concejales del Frente Creo -

* Maruca: “tenemos que acompañar a los que visualizan los problemas de quienes estamos abajo” -

* Alberto Franco: "Nuestro perfil es de inclusión y de trabajo para las mayorias" -

* La Lista 4 de Unidad Ciudadana homenajeo a Evita -

* Jensen en Centro de Jubilados y Pensionados - Aclaración de Precandidatos a Concejales del Frente Creo Tanto el Sr Fernando Dufau, como así también todos los integrantes de la lista 79 del Frente Creo y el Partido Renovador Federal se sienten en la necesidad de aclarar: Las Actas Compromiso que los mismos integrantes y las entidades sin fines de lucro que firman las mismas, lo hacen con el único fin de, por una parte donar el 50% de los ingresos que perciban en el desempeño de su función pública. Y en contra prestación las entidades solo tendrán como obligación continuar con sus tareas habituales, de ayuda a la comunidad como lo realizan hasta el momento. Dicho compromiso tiene como único fin de colaborar de forma activa y consiente con las encomiables actividades de bien público que las mismas desarrollan en beneficio de la comunidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Se nos ha acusado de utilizar la política, como una actividad ´´demagógica´´, cuando la realidad es que las políticas que generen o intenten, lograr la igualdad social, cultural o de oportunidades es precisamente lo contrario a las prácticas demagógicas que nos indilgan,. Demuestran una vez más que, donar precisamente la mitad de los haberes de un concejal, sea la práctica no desea por muchos. Los cargos públicos debe ser un honor y no un privilegio, por lo que, si bien debe percibirse una contraprestación, la misma debe ser similar al promedio de la que perciba un empleado en relación de dependencia. Quizás nos olvidamos, que precisamente tener el honor de representar a los vecinos en el Honorable Concejo Deliberante, sea como su nombre lo indica, el honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto ideológico que justifica conductas y explica relaciones sociales. Por ello vecino, tenga Ud. presente quienes lo Representaremos con Honor… Maruca: “tenemos que acompañar a los que visualizan los problemas de quienes estamos abajo” Más conocido en nuestro medio como “el payaso Abelardo”, Nicolás Maruca se desempeña hace quince años como artista callejero, dedicando su tiempo a la realización de espectáculos en distintas plazas y espacios públicos no sólo de nuestro distrito sino también de otros lugares del país. En la actualidad forma parte asimismo de una banda de rock homenaje a María Elena Walsh llamada “The Marielenos Walsh Experience”. Recientemente, Maruca ha decidido acompañar la disputa legislativa en estas próximas elecciones, formando parte de la Lista Nº 2 del Frente Justicialista “Cumplir” que se encuentra encabezada a nivel local por Luciano Lescano. “La idea surgió de una convocatoria de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) que me invitaron a ser parte de una lista para acompañar a la gente que nos ha dado una mano real a los artistas callejeros”, señaló el representante de la cultura necochense. En este sentido, destacó que su candidatura “es simbólica”, puesto que su interés está puesto no en ocupar una banca del Concejo Deliberante sino en “acompañar a los candidatos que visualizan los problemas de los que estamos abajo y no aparecemos en la tele”. “Soy parte de una cultura que lleva más de treinta años de espectáculos en la plaza. Sin embargo, desde la Dirección de Cultura no se quiso respetar la ordenanza que regula nuestro trabajo y la primera vez que fuimos al Concejo Deliberante nos sentimos muy solos y muy defraudados”, manifestó Maruca. Por esta razón, remarcó la necesidad de optar por concejales que reconozcan a los choripaneros, emprendedores, artistas callejeros, feriantes y demás integrantes de la economía popular como trabajadores, visualizando su aporte a la comunidad y otorgándoles un sustento legislativo. “Queremos ser reconocidos y trabajar en paz. Hoy en Necochea una de cada tres personas son pobres y nos la tenemos que rebuscar. No puede ser que desde el Concejo Deliberante nos compliquen más de lo que nos defienden”, apuntó. Alberto Franco: "Nuestro perfil es de inclusión y de trabajo para las mayorias" "Queremos representar a aquellos sectores que hoy no tienen una voz en el Concejo" El actual Director del Centro Cultural de Necochea-Biblioteca Popular “Andrés Ferreyra” y precandidato a concejal por la lista Nº 2 Celeste y Blanca de Unidad Ciudadana, Alberto Franco, habló sobre su decisión de participar por primera vez de la escena electoral: qué razones lo motivaron, cómo influirá su experiencia previa en la gestión cultural y cuáles son los objetivos principales a cumplir en el Concejo Deliberante. En este marco, Franco destacó que si bien desde el año 2011 viene recibiendo distintos ofrecimientos vinculados a lo electoral, “no me terminaba de cerrar del todo cómo estaban armadas las propuestas”. En este sentido, apuntó que lo que lo convenció de participar por primera vez en estas elecciones legislativas de 2017, dentro de la lista que a nivel local encabeza Silvia Jensen, es el hecho de que “el espacio de Unidad Ciudadana plantea un modelo distinto basado en la autocrítica”. Asimismo, Franco remarcó que, dentro de la interna, “la constitución de la Lista Nº 2 responde cabalmente a las propuestas que Unidad Ciudadana ha planteado a nivel nacional”, tales como “la participación de los vecinos, la horizontalidad y la transversalidad”. “Realmente es algo muy bueno lo que está sucediendo dentro del espacio, con distintos sectores dialogando”, argumentó, señalando que la principal fortaleza de la Lista Nº 2 “es que todos quienes estamos en ella tenemos un trabajo previo en lo social, en lo territorial, en lo sindical, en el vecinalismo, en el cooperativismo, en lo institucional y en la cultura”. “Todavía hay mucha gente que ve la política con desconfianza, pero los que saben cómo venimos trabajando y cómo nos desempeñamos en los espacios en los que nos toca desarrollarnos diariamente ven un perfil de inclusión y de trabajo para las mayorías”, agregó. En relación con esto, el precandidato de la Lista Nº 2 de Unidad Ciudadana manifestó que, de ser electo como concejal, buscará llevar adelante en el Concejo Deliberante la misma tarea de democratización que persiguió como Director del Centro Cultural de Necochea-Biblioteca Popular “Andrés Ferreyra”. “Cuando asumí como Director en el año 2009 lo principal fue abrir los espacios. Así fuimos avanzando desde la democratización de los espacios, pasando por la democratización del acceso de toda la comunidad y llegando a la democratización efectiva de la institución, llevando adelante prácticas asambleísticas y participativas”. Denominándose a sí mismo como un “ferviente defensor de las prácticas democráticas”, Alberto Franco aseguró que el objetivo fundamental en el Concejo Deliberante será el de “representar a sectores que hoy no tienen una voz clara en el mismo”. “Los temas que preocupan a diario al vecino no tienen una voz que los plantee. No hay que hablar de megaproyectos ni de transformaciones extraordinarias. Hay que trabajar temas concretos que impactan directamente en la vida de la gente”.



La Lista 4 homenajeo a Evita



Lo hicieron en la plazoleta que lleva su nombre, en un sencillo y emotivo acto



La lista de Unidad Ciudadana que encabeza Andrea Cáceres en nuestra ciudad, rindió homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. Luego de un minuto de silencio y de unas breves palabras, los precandidatos colocaron una ofrenda floral en el pedestal del busto que recuerda a Evita. Jensen en Centro de Jubilados y Pensionados "Ni la Usina ni el Municipio están interesados en hacer cumplir la ley” Los precandidatos a concejales de la Lista Nº 2 de Unidad Ciudadana del Partido de Necochea, Silvia Jensen, Alberto Franco y Elbio Gamboa, visitaron la sede del Centro de Jubilados y Pensionados “Barrio Sur”, donde mantuvieron una reunión con sus integrantes para conocer su realidad y necesidades. “Se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro que cuenta con más de 25 años de trayectoria y con una importante cantidad de socios” informó Silvia Jensen, destacando el rol que la entidad cumple en “la contención e inclusión permanente hacia quienes más lo necesitan”. Asimismo, remarcó que “la sede social se sostiene con el esfuerzo de todos los abuelos y voluntarios y con la cuota de socios”, señalando “la falta total de apoyo por parte del Estado, sea Municipal, Provincial y/o Nacional”. Otro de los problemas detectados durante la visita tiene que ver con la facturación del servicio de energía eléctrica realizada por la Usina Popular Cooperativa de Necochea. En este sentido, Silvia Jensen explicó que “a pesar de que a principios de este año iniciaron un pedido concreto de bonificación tarifaria, ni siquiera por respeto recibieron una respuesta”. “Existen un régimen específico tarifario para entidades de bien público pero ni la Usina ni el Municipio están interesados en hacer cumplir la ley”, denunció la precandidata a concejal por la Lista Nº 2 de Unidad Ciudadana. Desde el Centro de Jubilados y Pensionados “Barrio Sur” comentaron además sobre los descuentos que ya no reciben sobre los medicamentos de PAMI, y apuntaron a “la falta de médicos y atención de su salud con calidad apropiada y debida” como una de las principales problemáticas del distrito. “Es fundamental la presencia del Estado acompañando a todas las organizaciones del distrito, centros comunitarios y sociedades de fomento. Quien busque mejorar las condiciones de vida en nuestro distrito, reducir la pobreza lacerante, resolver problemáticas de trabajo, género, violencia, niñez, debe tener claro que debe generar condiciones para fortalecer a los que menos voz y espacio tienen”, agregó Silvia Jensen.