Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

El municipio acondiciona la playa luego del Enduropale 2017 Con personal y maquinaria de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se da respuesta concreta al compromiso asumido desde la gestión del intendente Dr. Facundo López antes del espectáculo motor. Tras el rotundo éxito que fue el Enduropale 2017 en las playas céntricas del Distrito, el municipio procedió, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a la limpieza y nivelación de arena del sector costero donde se construyó la pista para el espectáculo deportivo motor. Así es que con maquinaria y personal municipal se trabaja fuertemente desde el pasado lunes en el reacomodamiento de la arena, para cumplir de esta forma con el compromiso asumido desde el gobierno del intendente Dr. Facundo López antes de la carrera.

Asimismo, se está retirando basura acumulada dado que alrededor de 25000 personas pasaron por el lugar durante el fin de semana. Emprendedores exploraron herramientas para financiar sus proyectos En una capacitación dictada por la Academia Argentina Emprende en la tarde de este martes 25. Organizada por la Subsecretaría de Producción, unas 25 personas participaron de la disertación a cargo del Lic. Juan Pablo Fratuzzo. Una nueva jornada de capacitación de la Academia Argentina Emprende se llevó a cabo en la tarde de este martes 25 en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Durante su desarrollo, unos 25 emprendedores locales pudieron explorar distintas herramientas de utilidad para desarrollar sus proyectos.

Cabe destacar que este tipo de ciclos bajan a nuestro medio en el marco del convenio firmado por el intendente Facundo López con la Secretaría de Emprendedores y de la PyME, del Ministerio de Producción nacional, que transformó a nuestra localidad en una de las primeras treinta “Ciudades para Emprender”.

La disertación, que estuvo orientada por el licenciado en Economía Juan Pablo Fratuzzo, contó con la organización de la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, área encabezada por Leonardo Ruggiero, y se convirtió en un nuevo instrumento proporcionado por parte del Estado comunal en la búsqueda del fortalecimiento del ecosistema emprendedor local. Finalizado el encuentro, la coordinadora de Emprendedores de la dependencia, Gisela Tolosa, indicó sobre los conocimientos transmitidos por el orador: “Nos dio un perfil para cada emprendedor, para que puedan desarrollar el precio del producto. Analizando costos fijos, variables, los ingresos y el egreso que debe demandar un emprendimiento, o cómo desarrollarlo desde el perfil económico”.

“Los participantes se reunieron a realizar actividades en base a emprendimientos que ya están funcionando, analizando los costos que demandaba cada proyecto”, continuó explicando la coordinadora, para finalizar calificando al evento como “altamente positivo para los emprendedores. Hoy en día, el análisis del mercado y el costo son muy importantes para cada uno de ellos”. La regularización de instituciones ya es una marca en la gestión López El Intendente comunal volvió a encabezar un acto de entrega de documentación en su despacho, algo que ya es frecuente y siempre bajo la coordinación de la Oficina de Personas Jurídicas municipal Como sucede asiduamente durante la gestión del intendente Dr. Facundo López, se siguen regularizando instituciones en el Distrito en un trabajo conjunto en el que el Estado municipal cumple un papel fundamental a través de la Oficina de Personas Jurídicas. En ese aspecto, se entregaron en el despacho comunal, y con la presencia del jefe comunal, una personería jurídica a la Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos en Necochea, certificado de vigencia a Julieta Pagano y El Renuevo Asociación Civil, y una entrega de libros a Solidaridad en Marcha Necochea. “Estamos trabajando codo a codo con las instituciones, acercándonos nosotros para resolverles los problemas y no esperar a que vengan a plantearnos inquietudes, eso es lo que nos inculcó y solicitó el Intendente (López) ni bien asumimos”, destacó el coordinador del área, Mauro Velázquez. Taller gratuito de Oratoria y Locución de SIPRENE

Este sábado 29 de julio, a las 9, el Sindicato de Prensa de Necochea y Zona (SIPRENE) -filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)- organiza un Taller de Oratoria y Locución con carácter gratuito y entrega de certificados.

La actividad está orientada principalmente para docentes, dirigentes, trabajadores de la comunicación, estudiantes y profesionales de diferentes campos orientados a la exposición pública a través de conferencias, seminarios y entrevistas en medios de comunicación, y también abierto para toda la comunidad.

El encuentro será en Fundación Educacional Usina Popular Cooperativa, ubicada en Avenida 59 Nº 1798, donde pueden realizarse las inscripciones o efectuar consultas por WhatsApp al 2262-550033.

El dictado estará a cargo del Licenciado Carlos Prina y la Profesora Estela Díaz, y los objetivos generales son: comunicar ideas con claridad a través de una actitud natural ante la audiencia; manejar el lenguaje verbal detectando dificultades de dicción, articulación, tono, timbre, e intensidad hasta alcanzar una solución; organizar los pensamientos a través de la comprensión del texto considerando los signos de puntuación y su relación con el lenguaje hablado; aprender a seleccionar un tema para encontrar una idea, elaborarla y desarrollarla; aprender el significado de hablar con precisión, brevedad y convicción; tomar conciencia de que es importante transmitir conceptos perdurables y desarrollar la capacidad de improvisar. Intimación a deudores de los Derechos de Cementerio Deberán regularizar su situación antes del 16 de agosto, vencido ese plazo los restos serán trasladados al osario común. El llamado corresponde a sepulturas vencidas en las distintas secciones del Cementerio Jardín. Por este medio, la Municipalidad de Necochea intima a quienes mantengan deuda en concepto de Derechos de Cementerio a regularizar su situación hasta el día miércoles 16 de agosto, debiendo, para ello, presentarse en la administración del lugar, en calle 87 entre 96 y 98. Vencido dicho plazo los restos serán trasladados al osario común.

Asimismo, se hace saber a los deudos de los extintos sepultados en el Cementerio que deben actualizar sus domicilios, a los efectos de formular futuras notificaciones y bajo apercibimiento de tenerlos por notificados en el denunciado en oportunidad del sepelio, aunque ese domicilio no fuere el actual.

