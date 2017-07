Facturación del gas de usuarios residenciales

Camuzzi Gas Pampeana desea informar el resultado estadístico que se desprende de las facturas emitidas entre los meses de junio y julio, confeccionadas bajo los cuadros tarifarios vigentes a partir del 1º de abril del corriente.

De las más de 1.250.000 facturas emitidas para los usuarios residenciales del área de operación de Camuzzi Gas Pampeana, el 64,10% de las mismas correspondió a valores inferiores a $500 por mes.

Si se tomaran en cuenta las facturas emitidas con valores máximos de hasta $750 pesos mensuales, estarían contemplados el 78% de los usuarios. Es importante tener en cuenta que las facturas han sido procesadas en el marco del período invernal y que sus valores están directamente relacionados con el consumo de gas quehaya realizado cada usuario en su vivienda. En este marco, si bien se han emitido facturas con valores superiores a los $2.000 mensuales en la región, éstas correspondieron a apenas el 4,35% de los usuarios, quienes han consumido en el período de análisis entre 1 y 2 veces más que el promedio de consumo bimestral del resto de la población y, en algunos casos, incluso más que la media de consumo anual. La compañía recuerda que aquellos usuarios que reduzcan en un 15% o más su consumo con respecto al mismo período del año 2015 tendrán una significativa reducción en el valor del m3 de gas: · Del 50% en el precio del m3 para los usuarios de las categorías R1 a R2-3 · Del 30% en el precio del m3 para los usuarios de las categorías R3-1 a R3-3 · Del 20% en el precio del m3 de gas para los usuarios de la categoría R3-4 Complementariamente, es oportuno destacar que se han dispuestos topes a la facturación a emitirse a partir del 1º de abril, los cuales implican que el monto total con impuestos incluidos no podrá superar en un 300% (para los usuarios R1, R21, R22 y R23), 350% (usuarios R31 R32 y R33) o 400% (usuarios R34), a la factura con impuestos incluidos emitida al mismo usuario y en igual período del año 2016. Los usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad podrán solicitar el acceso a la Tarifa Social. Para ello, deberán dirigirse a las oficinas de atención al público o ingresar a la página web de la Distribuidora www.camuzzigas.com o del Ministerio de Energía y Minería de la Nación www.minem.gob.ar Los criterios de inclusión para ser beneficiario de la Tarifa Social son los siguientes: · Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles. · Ser trabajador “monotributista” inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. · Ser beneficiario de una Pensión no Contributiva y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. · Ser titulares de programas sociales. · Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social. · Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844). · Estar percibiendo el seguro de desempleo. · Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. · Contar con certificado de discapacidad expedido por una autoridad competente. · Tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia. El gas natural es una fuente de energía no renovable. Su consumo eficiente y racional no sólo permitirá garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras, sino que podrá significar una reducción en la factura del servicio, ya que su consumo está directamente relacionado con la determinación del valor final de la misma. Por ello, Camuzzi recomienda: · Apagar todos los pilotos de los artefactos de gas que no se utilicen. · Reducir a 20 grados los termostatos de aquellos equipos que permanezcan encendidos. · Calefaccionar sólo los ambientes que sean necesarios. · Reducir el uso de hornos de cocina al mínimo, puesto que consumen el triple que una hornalla. · Evitar el uso innecesario de agua caliente. Si bien la facturación continúa siendo bimestral, la compañía recuerda que se ha posibilitado la opción de pago mensual de las facturas, mediante la incorporación de 2 cupones equivalentes cada uno de ellos al 50% del importe total de la misma, con fechas de vencimientos distantes 30 días una de otra.