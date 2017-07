Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Mucha alegría por la realización del primer encuentro cervecero -

* Se amplía el servicio de castraciones gratuitas en el Distrito -

* Cursos de Futuros y Opciones - Fundación MATBA -

* Instituto de Previsión Social: Calendario de pagos del mes julio - Mucha alegría por la realización del primer encuentro cervecero Unas 1500 personas disfrutaron de la novedosa propuesta en el Centro Cultural de Necochea. Música de fondo, charlas, gastronomía regional y las originales variedades de los nuevos y los ya reconocidos fabricantes de la ciudad dieron vida al evento. “Estamos muy contentos. Necochea se merecía una fiesta de este tipo. Hoy somos diez cerveceros y la verdad que nos desbordamos, esto explota”, contaba el sábado Gabriel Magno, uno de los creadores de Vieja Estación, promediando el evento e intentando hacerse escuchar entre los pedidos de una muchedumbre que se agolpaba en su stand buscando degustar una de las variedades artesanales de la firma o de recargar un botellón para compartirlo con amigos. El primer Encuentro de la Cerveza Artesanal, organizado por la Subsecretaría de Producción en conjunto con el Entur, y desarrollado en el multiespacio del Centro Cultural el fin de semana, estuvo caracterizado por eso: la satisfacción de los emprendedores, quienes pudieron dar a conocer sus productos ante un público masivo, y la alegría de cada uno de los casi 1500 visitantes que recorrieron la muestra. Tapado por la música de fondo, a cargo de DJs en vivo, Gabriel llegó a explicar que “la verdad que pensábamos que iba a explotar un poco más tarde, pero explotó temprano. La gente se está animando a probar otra cerveza que no es la industrial, es una cerveza con más sabor, no tiene conservantes, esa es la idea: poder fomentar esta bebida que está buenísima”. Y también tuvo tiempo para agradecer el impulso que se les da desde el municipio: “Tenemos apoyo del gobierno y eso a uno lo deja contento y tranquilo”, sobre todo “en la necesidad de poder expandirse”. A un par de stands de distancia, Matías Paz, fundador de Geiser, en el medio de un intenso trajín, afirmó estar “viviendo contento este evento” que “superó las expectativas” y que tiene “la importancia de darnos a conocer con nuestros productos, que la gente sepa que hay tantas marcas y tantas variedades de cervezas”. Sobre las características que diferencian a la fabricación artesanal de la industrial, el emprendedor explicó que residen principalmente en “los ingredientes y en que no tiene conservantes, no tiene químicos. La cerveza es cien por ciento natural: malta, agua, lúpulo y levadura”. “Hoy en día se está dando el boom de la cerveza y que tengamos el apoyo del municipio sirve para seguir creciendo y nos ayudó para que la gente se acerque a este evento”, alcanzó a manifestar. Las charlas entre amigos también protagonizaron la tarde noche del Centro Cultural. Desde muy temprano se pudo observar la llegada de grupos dispuestos a pasar un grato momento y compartir nuevos sabores. “Tomamos algunas cervezas muy buenas, hay de todo para probar, está buena la movida. Que la gente se cope en hacer algo distinto está bueno”, decía Federico Miranda entre el ruido de la gente. También Jeannette Hansen compartió un sentimiento similar. “La estamos pasando bien, no esperábamos la cantidad de gente que hay, porque en Necochea no se suelen hacer eventos así, la verdad que muy lindo todo”, festejó la joven para darle la palabra a su compañera de degustación: “Me gusta que haya mucha gente, está buenísimo. La verdad, pensé que no iba a venir nadie”, coincidió Maira Parada. Así se vivió el primer Encuentro de la Cerveza Artesanal, entre risas plenas, largas charlas, encuentros casuales y la satisfacción del deber cumplido por parte de los fabricantes, que tuvieron una gran oportunidad para poder dar a conocer y comercializar sus creaciones y que sueñan sea la primera de muchas otras. Se amplía el servicio de castraciones gratuitas en el Distrito En Claraz, la Dirección de Bromatología e Higiene llevó a cabo una jornada en la que varios vecinos se acercaron con sus mascotas. Desde la gestión del intendente municipal, Dr. Facundo López, y a través de la Dirección de Bromatología e Higiene, se extiende con más frecuencia el servicio de castraciones gratuitas de mascotas en el resto de las localidades del distrito. Durante la última semana, se llevó a cabo una jornada en Claraz, donde el Dr. Dimas Castellucci, perteneciente a Bromatología, comenzó a realizar las castraciones de perros y gatos. En total, fueron 10 mascotas a las que se le realizó la operación. En la jornada, el médico veterinario contó con la colaboración de Jorgelina García Torres, Gerardo Sica y Florencia Prado, quienes atendieron a los vecinos que se acercaron con sus mascotas. Al respecto, la delegada municipal de Claraz, Susana Pancotti, sostuvo que “esto es un nuevo logro de esta gestión que encabeza Facundo López para nuestra localidad, y ahora queremos trabajar para lograr una tenencia responsable de mascotas”. Cursos de Futuros y Opciones - Fundación MATBA La Fundacióndel Mercado a Término de Buenos Aires, con la organización del Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, dictará TRES seminarios –a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini, responsable de Capacitación de dicha Fundación- los que tendrán lugar de acuerdo al siguiente cronograma: * “Curso de Futuros y Opciones Nivel I”el MIERCOLES 9 y JUEVES 10 de AGOSTO DE 2017 en el horario 14.30 a 19.30 (miércoles) y de 09:00 a 14:00 (Jueves) en instalaciones del Centro de Acopiadores, ubicadas en Avda. 59 Nro. 836 de la ciudad de Necochea, sin costo de inscripción.

Los interesados en participar en dicho Curso deberán inscribirse hasta el LUNES 7 DE AGOSTO INCLUSIVE de 2017, enviando sus datos personales (nombre y apellido, tipo y Nro. de documento, empresa donde se desempeña o profesión y mail para recibir el material didáctico) a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla * "Curso de Futuros y Opciones Nivel II" se dictará el JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE SETIEMBRE DE 2017 en el horario de 14:30 a 19:30 (Jueves) y de 09:00 a 14:00 (viernes). Este curso será dirigido a quienes hayan realizado el "Nivel I" o para aquellos que ya tengan conocimientos sobre el contenido de lo que se abordó en la jornada de agosto. * "Realización de talleres con ejercicios de mayor complejidad" se dictarán el JUEVES 19 DE 2017 Y EL VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017 en el horario de 14:30 a 19:30 (Jueves) y de 09:00 a 14:00 (viernes) y participarán quienes cursaron el "Nivel II". IMPORTANTE: Los seminarios se dictarán con una inscripción de diez (10) participantes como mínimo. De no lograrse ese número, quedarán sin efecto.

Días antes del comienzo de los cursos, los inscriptos recibirán vía mail el material que se desarrollará en los mismos. Instituto de Previsión Social: Calendario de pagos del mes julio Se dieron a conocer las nuevas fechas de cobro para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires, previstas para dar inicio el próximo viernes 28. El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que a partir del próximo viernes 28 comenzarán a abonarse los haberes correspondientes al mes de julio para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires. Reducidos los días de cobro para que los beneficiarios puedan contar con su retribución anticipadamente, el nuevo cronograma de pagos de la entidad se desdobla en un par de jornadas consecutivas. En detalle: Viernes 28 de julio, para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y Pensiones Sociales. Lunes 31 de julio, para los beneficiarios con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Finalmente, cabe destacar que aquellos jubilados o pensionados que cobran por cajero automático se encuentran incluidos en la fechas de pago según terminación del número de documento y que la fecha de vencimiento para el pago del mes de julio será el próximo 23 de agosto.