Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

Vacaciones de invierno: talleres de música y plástica en Santamarina "Los chicos quedaron tan contentos que preguntaban cuándo iban a volver", aseveró el delegado de la localidad, Ángel Molvert. La jornada estuvo coordinada por la Dirección de Cultura y tuvo lugar en el Centro de Jubilados. Con la coordinación de la Dirección de Cultura municipal, a cargo de Gustavo Sunino, y en plena vacaciones de invierno, los chicos de Santamarina disfrutaron de una jornada con talleres de música y plástica en el Centro de Jubilados. Al respecto, el delegado de la localidad, Ángel Molvert, señaló que "los chicos quedaron tan contentos que preguntaban cuándo iban a volver", al tiempo que indicó que "hicimos la convocatoria unos días antes en las escuelas y jardines y la verdad que dio resultado". Escuchar a Angel Molvert: Click acá "Está muy bueno esto de que hagan partícipe a todos los chicos del Distrito", remarcó Molvert, reflejando así lo que es una decisión ya probada de la gestión del intendente Dr. Facundo López de llegar a través de las diferentes áreas a todos los rincones del Partido. Cabe destacar que durante estas vacaciones de mitad de año se prevén intervenciones de este tipo en las otras localidades del Distrito.





Bromatología brindará un servicio más completo en el Distrito Con la incorporación del médico veterinario, Dimas Castellucci, el objetivo será llegar con más presencia a todos los puntos de la zona, como Juan N. Fernández, Claraz, La Dulce y Ramón Santamarina. Escuchar a Orofino y Castellucci: Click acá Con el fin de brindar un mejor servicio en todos los puntos del Distrito, la Dirección de Bromatología e Higiene contará con un nuevo profesional en funciones, como es el médico veterinario, Dimas Castellucci, oriundo de Juan N. Fernández. De esta manera, Bromatología estará presente con más fuerza en el resto del distrito, tal como o manifestó su subdirector, José Luis Orofino, al expresar que “Dimas (Castellucci) va a trabajar en toda la zona, le facilitaremos los insumos para que también realice castraciones gratuitas, tanto en Juan N. Fernández, como en La Dulce, Claraz y Ramón Santamarina”. “A veces a nosotros se nos complicaba llegar a todos los lugares”, reconoció Orofino, quien manifestó incluso acerca de Castellucci que “también contaremos con él para la parte sanitaria de carnicería, panadería e ingreso de mercadería y demás, para nosotros será muy importante, lo necesitábamos en la zona”. Por su parte, Castellucci expresó que “estoy muy contento porque hace muchos años que trabajo en Bromatología, me tocó hacerlo en otro partido y hoy hacerlo en Necochea me pone muy feliz, no tengo que viajar, sino que estoy en mi pueblo, tratando de brindar todo lo que pueda desde mi parte, sobre todo desde salud pública, que es lo que nos interesa”. Se construirá un nuevo paredón en la Escuela Primaria N° 10 En el sector que linda con la Dirección de Tránsito. El existente presentaba peligro de derrumbe. Corresponde a un trabajo conjunto entre las áreas municipales de Espacios Públicos, Educación, y Obras Públicas. Los bloques fueron donados por las cooperativas del Programa Argentina, que desarrollan sus tareas en el Polo Productivo. Atendiendo la solicitud de las autoridades de la Jefatura Distrital de Educación y del Consejo Escolar, las direcciones de Espacios Públicos, Obras Públicas y Educación, dependientes de las secretarías de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, respectivamente, comenzaron a desarrollar un trabajo conjunto para dar solución a una problemática que se presentaba en la Escuela Primaria N° 10 y que comprometía la integridad física de los alumnos que asisten a la institución. Así, el viejo paredón que linda con el predio de la Dirección de Tránsito y que tenía serios problemas estructurales, será reemplazado por uno nuevo en estas semanas, aprovechando el receso invernal y para devolver el normal desarrollo a las actividades que se desarrollan en la escuela del patio. “Desde la municipalidad, en el transcurso de estos días, vamos a estar construyendo el paredón”, afirmó al respecto Jesica Arce, directora de Educación. Además, agregó que “se va a sacar un árbol que por las raíces lo estaría moviendo y también los vehículos que están ubicados en el predio contiguo, para evitar futuros inconvenientes”. Es válido resaltar que los bloques con los que se construirá esta nueva estructura fueron donados en su totalidad por las cooperativas que forman parte del programa nacional Argentina Trabaja y que son impulsadas en nuestro medio por la Subsecretaría de Producción municipal, a cargo de Leonardo Ruggiero. Sobre ello, Mariano Valiante, encargado de coordinar este tipo de tareas, explicó que los materiales son fabricados por las cooperativas “Rivera Quequén” y “Servicios Integrales”, y fruto de un accionar que se realiza en el Polo Productivo desde hace ya unos seis meses. “Fueron donados un centenar de bloques en una primera tanda y, en estos días, estaremos entregando otros cien para completar el trabajo”, detalló el coordinador.