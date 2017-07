Campaña Política en Necochea

Con un gran marco, Calcabrini lanzó la campaña de Cumplir Necochea

Ricardo Calcabrini, el máximo referente de Cumplir en Necochea, que tiene como líder político a Florencio Randazzo, dedicó unas palabras a sus compañeros de lista “Mandy” Muñoz y Carlos Pérez quienes “están atravesando un momento muy difícil y queremos hacer llegar nuestras fuerzas, nuestra solidaridad y nuestras plegarias”.

Luego se metió de lleno en el lanzamiento, acompañado por Inés Arrondo, precandidata a primera senadora provincial; Patricia Vaca Narvaja, ex embajadora de Argentina en México; Daniela Aquino, segunda precandidata a concejal; y los integrantes de la Lista 6 que encabeza.

“Creo que todos nosotros estamos acá para honrar el apellido que nos dieron nuestros padres y no para hipotecar el apellido de nuestros hijos”, comenzó su discurso Calcabrini, parafraseando a Florencio Randazzo, para agregar que “ese es el ideario, esta lista que ustedes ven acá, es lo que es, ¿a qué me refiero?; habrán notado que no hay ninguna agrupación, a nosotros no nos acompaña ninguna agrupación, a nosotros no nos acompaña ninguna organización, es decir, a nosotros no nos acompaña ningún sello de goma que se compra en cualquier esquina”.

Y dejó bien en claro que “a nosotros nos pueden querer o no, la vida política es así, todos lo saben, ahora nadie nos va a señalar por la calle, lo que nosotros podemos ofrecer a la ciudadanía y nos exponemos, es fundamentalmente honestidad, y la honestidad no se compra en ningún supermercado”, sentenció el máximo referente de Cumplir Necochea.

Luego se metió de lleno en los temas que preocupan a la sociedad como lo es la inseguridad, al indicar que “para ser valientes primero hay que tener miedo, muchos de ustedes saben que yo tuve miedo, mucho miedo”, para agregar que “el distrito de Necochea tiene el derecho inalienable de vivir en libertad, estoy absolutamente convencido que aquellos que han profanado su casa, los lastiman y muchas veces con tremendos hechos sangrientos, tienen que estar entre rejas, ¿por qué? porque mientras los delincuentes están libres, los que están encerrados son los conciudadanos, y esta es una historia que tiene que terminar”.

En ese orden resaltó que “para ello hace falta la voluntad política, el concurso de la policía y la asistencia de la justicia, y ante eso nadie puede mirar para otro lado. Nosotros encaramos esa lucha”, lanzó y apuntó: “El pueblo tiene que vivir libre, sino no hay vida posible”.

El Lic Ricardo Calcabrini también le envió un mensaje a los peronistas al sostener que “quiero llegar del brazo de mis compañeros peronistas porque acá está el peronismo, este es el peronismo que como indica el escudo, la solidaridad, el que está arriba está ayudando al que esta abajo, porque la idea esencial del peronismo es igualar hacia arriba, acá está el peronismo de la dignidad, acá está el peronismo que quiere que todos avancemos, crezcamos y nos desarrollemos, este es el peronismo de Perón y Evita”.

Y cerró: “Sabemos perfectamente que hay compañeros, amigos del alma que están acompañando propuestas que le dan nauseas, están acompañando propuestas que le dan una suerte de urticaria, que nada tiene que ver con el peronismo, y sabemos también que hay otros compañeros que están cansados de ser humillados, retados, a esos compañeros les decimos: Vamos compañeros! Acompáñennos”.

Por otra parte, en su alocución, Patricia Vaca Narvaja, ex embajadora de Argentina en México, resaltó la “conformación de los compañeros que integran la lista tienen que ver mucho con esa mística, con esa construcción colectiva, de la militancia, de la representación social, son todos compañeros y compañeras que se ve que tienen trabajo y conocimiento de la realidad de lo que pasa aquí”.

La otra cuestión es que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país y por supuesto en la Provincia de Buenos Aires, requiere mucho del compromiso de la pasión de la garra, no lo conocía a Ricardo pero por lo que he visto aquí es un buen compañero, un buen representante en ese sentido, de hace mucho tiempo en su militancia y en su trabajo y en el peronismo, así que también van a tener un excelente compañero que va a defender y representar esos intereses”.

Finalmente Inés Arrondo, precandidata a primera senadora provincial por la quinta sección electoral, agradeció y alentó “a Ricardo y todo su equipo, a este equipo que se nota que esta acá, este interés que tienen por llevar la voz de todos los ciudadanos al Concejo”.

También participaron del lanzamiento de campaña Juan Ignacio Lara, Hugo Ibarguren, ex patinador y campeón mundial de la especialidad; Dr. Juan Carlos Pitrelli, apoderado del frente justicialista, secretario y parte del equipo de campaña de Alberto Fernández; Claudio Ferriño, presidente del partido Parte; y Alejandro Di Benedetto, precandidato a concejal en Lobería por el Frente Justicialista Cumplir.

Dicha presentación, se realizó en las instalaciones del Club Rivadavia de Necochea.