Salud: Necochea merece mayor coparticipación

Solicitan modificar la ley para recibir una mayor coparticipación “Pretendemos que cada municipio coparticipe por lo que está brindando, lo que a nosotros nos beneficiaría hoy día”, aseveró el subsecretario del área, Dr. Pedro Barrientos, quien presentó la inquietud en Provincia durante un encuentro en el que se presentó un innovador sistema informático para cargar los datos de rendimiento hospitalario. El subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, participó en la Cámara de Disputados de la Provincia de un encuentro en el que el Ministerio de Salud presentó un innovador sistema informático para cargar los datos de rendimiento hospitalario, que son claves para determinar la coparticipación en salud que el gobierno provincial le transfiere a los municipios y que antes se hacia en papel. El funcionario municipal, en representación de la gestión del Dr. Facundo López, estuvo presente junto a 90 secretarios de otros municipios de la Provincia, oportunidad en la que también hubo lugar para que cada uno de a conocer inquietudes particulares. “Hasta acá todos los datos y estadísticas se cargaban en papel y ahora será de manera electrónica”, resaltó Barrientos, para acotar que “los registros que se llevan hasta acá son consultas odontológicas y médicas”. En el anterior aspecto, agregó que “tuve la oportunidad de plantear qué es lo que va a pasar con las actividades preventivas, de promoción y que en definitiva realizan todos los trabajadores de la salud que hoy no se tienen en cuenta en los fondos coparticipables”. Siempre en esa línea, indicó que “si nosotros tenemos una cama desocupada en el hospital, nos baja la coparticipación, y esto responde a una ley de hace 30 años que se está viendo modificar, para lo que se necesitan datos reales”. “Estos fondos coparticipables son importantísimos porque a través del sector salud son los fondos que después vienen al municipio para infraestructura, por eso esperamos que esto se pueda modificar y que esas actividades que no participan se puedan empezar a tener en cuenta”, subrayó luego. Para culminar, Barrientos aclaró que “cuantos más servicios tenés deberías cobrar más, y ahora lo que se hace es meter todo dentro de una misma bolsa y dividirlo por cantidad de municipios, lo que no es equitativo” y es por eso que lo que “pretendemos es que cada uno coparticipe por lo que está brindando, lo que a nosotros nos beneficiaría hoy día”.