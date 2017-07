Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Las cooperativas de trabajo y su trascendente rol social -

Las cooperativas de trabajo y su trascendente rol social Además de cumplir tareas en el Polo Productivo Municipal, en el marco del programa Argentina Trabaja, las cooperativas que coordina la Subsecretaría de Producción colaboran permanentemente con distintas entidades educativas o de bien público. En estos días, los trabajadores de "Servicios Integrales" realizaban labores de limpieza para dejar reacondicionado el predio externo del Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Sur. Además de trabajar en el Polo Productivo, las cooperativas que funcionan en Necochea en el marco del programa nacional Argentina Trabaja, mediante un convenio con el municipio y coordinadas por la Subsecretaría de Producción, área encabezada por Leonaado Ruggiero, cumplimentan una importante tarea social en distintas instituciones de nuestro medio.

En este contexto, una parte de los componentes de “Servicios Integrales” colaboran desde hace algunos días con distintas labores que intentan dejar reacondicionado el predio exterior del Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Sur, ubicado sobre la calle 71 entre 48 y 50, que sirve como un espacio recreativo y lúdico para los abuelos que frecuentan esas instalaciones diariamente. En el Centro Barrio Sur se proyecta el reacondicionamiento de todo el predio externo En el lugar, Mariano Valiante, encargado de las cooperativas que funcionan en el Polo, e Isidro Coria, coordinador de este espacio municipal, explicaron que “los chicos están trabajando en el predio externo del Centro, donde funcionan las canchas de bochas y las de tejos”.

Cumpliendo con la solicitud de las autoridades de la asociación, los trabajadores ingresaron la arena que servirá para restaurar las cuatro pistas existentes y las dos nuevas que se proyectan construir, despejaron el lugar de las ramas descartadas en la última poda y retiraron montículos de tierra negra que se habían generado con la creación de las nuevas canchas. Cabe destacar que los integrantes de las cooperativas trabajan incesante y simultáneamente en otras instituciones educativas o de bien público, contribuyendo con el aporte de los materiales manufacturados por ellos mismos en el Polo o brindando la mano de obra necesaria para contribuir al desarrollo de estas entidades. Natalia Simoncini ::100x100+CULTURA:: El próximo sábado 22 de julio a las 21.30 hs, se presentará en el ciclo 100X100+CULTURA, NATALIA SIMONCINI. Es una de las voces más privilegiadas del mundo y uno de los registros vocales más innovadores de la música popular. Licenciada en Canto (Universidad del Litoral) y Licenciada en Musicoterapia (UBA), ha realizado una gran labor en la recopilación y rescate de la tradición vocal de los pueblos originarios de Latinoamérica. En 1993 y 1995 ganó el certamen pre Cosquín como Mejor Solista Vocal Femenina de Folclore y obtuvo respectivamente, el premio Revelación y Premio Identidad Nacional a la Calidad Interpretativa de música de raíz originaria.

Fue integrante del 8to de tango Carla Pugliese con quienes obtuvo en 2005 el Premio Gardel en el rubro Tango-Revelación con el disco “Ojos Verdes Cerrados”.

En sus conciertos Natalia nos propone un recorrido a través de canciones folklóricas latinoamericanas con una fuerte mirada en las mujeres de la historia, el rescate de sus voces, palabra y poesía. Canciones como JUANA AZURDUY, ALBÁ LLALÉQ, LA CARTA O EL SECLANTEÑO no faltarán en sus recitales, a su vez, canciones de su autoría complementan el programa en un variado abanico de ritmos y matices sonoros que evocan lo más profundo de la tierra y la raíz latina. Actualmente se encuentra en proceso de registrar su próximo material solista #HOYABRILAPUERTA. Para más información: www.nataliasimoncini.com Partido Renovador Federal, Linea Interna: Convicciones

Fue autorizada por la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, en el Distrito de Necochea.

Encabezada por el Sr. Fernando Dufau, reconocido contratista rural e integrante de una tradicional familia consustanciada con la vida social, integra el Frente CREO.

La alianza está integrada por Proyecto Sur, el Partido Renovador (ex socio del massismo) y organizaciones sociales, sindicales y culturales, cuyas principales figuras son el candidato a senador Fernando "Pino" Solanas, el secretario general de la CTA- Autónoma, el estatal Pablo Micheli, junto con el ex diputado peronista Mario Cafiero.

Fernando Dufau, de origen peronista, conformo una lista de ciudadanos, dispuestos a generar conciencia social y comunitaria, en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito, como así también las instituciones que componen la comunidad.

Acompañan a Dufau, el Sr. Bolaños Cesar, emprendedor reconocido de nuestra comunidad y creador de la fábrica de galletitas artesanales "KE RICAS"

También la Sra. Rodríguez Estela Marys, gerente de una reconocida empresa de servicios.

En Primer lugar para el Consejo Escolar, Karagiannis Alicia Andrea, Licenciada en Psicopedagogía y Profesora. Con amplia trayectoria como docente en escuelas de alumnos con capacidades diferentes.

Y como el deporte es integrador de la comunidad, acompaña esta lista, el Sr. Franco Alberto Javier, entrenador de futbol infantil.