Rojas: “Me siento orgulloso y absolutamente comprometido para seguir trabajando y ser parte del equipo de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri” Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se llevó a cabo el XI Coloquio del Consejo Portuario Argentino “Estrategia y Gestión Portuaria” en Puerto Quequén. El Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas, a cargo de la apertura del Coloquio, aseguró “me siento orgulloso y absolutamente comprometido para seguir trabajando en este Consorcio y ser parte del equipo de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”. “Hoy nuevamente se puede hablar de competitividad en los puertos, de conectividad, de logística. La obra pública, que fue sinónimo de corrupción, vuelve a ser sinónimo de progreso. Recuerdo cuando el año pasado anunciábamos que había que mejorar todos los accesos de la producción a nuestro puerto, y hoy hay máquinas de vialidad provincial trabajando en la circunvalación. Esto no es asfalto por asfalto mismo. Es seguridad vial para todos los que transitan esas rutas”, expresó el Presidente de Puerto Quequén. Asimismo, el Dr. Rojas reflexionó que “hace un año, en el coloquio anterior, dialogamos en nuestro puerto sobre la importancia de la planificación en la gestión portuaria. Hoy, en este nuevo encuentro, luego de un arduo trabajo entre el personal especializado del Consorcio de Gestión junto a la consultora Serman y Asociados, presentamos la primera etapa de nuestro Plan Estratégico para los próximos diez años”. El titular del Ente portuario afirmó que “esto significa marcar el norte hacia dónde queremos ir y establecer cuáles son las estrategias que debemos llevar adelante para convertir a Quequén en el principal puerto granelero a nivel nacional”. Especial reconocimiento El Dr. Rojas manifestó su reconocimiento “a alguien que comenzó desde muy abajo, como estibador; que fue representante de los trabajadores agrícolas, y logró construir uno de los gremios más importantes de Argentina con más de 800 mil afiliados. Un hombre humilde, un trabajador incansable, que llegó a las más altas esferas no solo de lo gremial, sino también de lo político”. “Quiero reconocer a Gerónimo Venegas. Alguien que desde el primer momento creyó en el cambio. Alguien que apostó desde el minuto uno a Mauricio Macri y acompañó en la provincia a María Eugenia Vidal”, continuó. “A pesar de todos los cargos que tenía, nunca se olvidó de sus orígenes; de gestionar por el distrito de Necochea; de peticionar ante cada ministro, y ante la Gobernadora María Eugenia Vidal. Un hombre, que en términos portuarios, siempre bregó porque las grandes obras que hoy tenemos en Quequén, se pudieran gestionar ante la provincia y la nación”, concluyó el titular del C.G.P.Q. Dietrich: “Los puertos son el motor de desarrollo del país” El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, grabó un mensaje en video manifestando “me hubiese encantado estar ahí, pero quiero transmitirles la gran importancia que tiene Puerto Quequén. Los puertos son el motor de desarrollo de nuestro país, que exporta y se conecta con el mundo. Para ello tenemos que seguir trabajando, bajar los costos de operación y seguir gestionando para que lleguen inversiones. Esto es trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestro país. Esto es pobreza cero”. También se excusaron por no estar presentes el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; la Vice Presidenta de la Nación, Gabriela Michetti; y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En tanto, el Presidente del Instituto Argentino de Transporte, Juan Pablo Álvarez Echagüe, presentó los principales lineamientos del Plan Federal de Transporte. “Estamos llevando adelante el proceso más ambicioso de la historia argentina en materia de infraestructura y de transporte. Lo estamos logrando todos juntos, haciendo lo que hay que hacer”, resaltó. Metz: “Venimos a hacer lo correcto en el momento justo” En las palabras de apertura, el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jorge Metz, aseguró “no venimos a hacer amigos. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento justo. Entendemos que este es el momento, es lo que nos compete. Tenemos que aprovecharlo al máximo, para poder cumplir nuestro rol de la mejor manera. El Estado lo reconoce. El Presidente lo controla. La Gobernadora nos conduce. Y nosotros somos, todos, parte de un equipo”. “El desarrollo nos motiva, nos activa. No es magia, es desarrollo de un equipo comprometido. Debemos hacerlo todos juntos. La Nación, la provincia y el Consorcio están trabajando preocupados y ocupados en la baja de costos, en la competitividad”, remarcó Metz. Tizado: “Un camino largo, pero sustentable” Durante su alocución, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, explicó que “tenemos el mandato de bajar el costo argentino. Lo vamos a lograr invirtiendo. No solo con fondos públicos, sino atrayendo a la inversión privada. En Quequén, las empresas tanto nacionales como internacionales vuelven a confiar y tienen previstos planes de inversión. Y estas inversiones tienen que ir en reducción de tiempos y de costos y en ampliación de capacidad”. “Creo que el camino es hacer rutas, que duren, con profesionalismo. Esto se complementa con las obras que se están haciendo en el rubro energético. Debemos lograr que el entramado productivo se enlace con la inversión público-privada, dentro del concepto de competitividad de Argentina. Todavía nos falta mucho, pero como dice la Gobernadora María Eugenia Vidal no vamos a tomar atajos, sino que vamos a ir por este camino. Un camino largo, pero sustentable”, ratificó Tizado. El Ministro de Producción bonaerense dijo que “los puertos bonaerenses son una pieza clave para el desarrollo económico, porque gran parte de lo que produce la Argentina se exporta”. Además, valorizó que “cuando uno tiene profesionalismo, dedicación y responsabilidad se pueden lograr grandes cosas. Puerto Quequén es un ejemplo de ello. Celebro que los puertos de la provincia comiencen a auto-gestionarse, para generar recursos y ser autosustentables”. Finalmente, resaltó la importancia del evento. “Estas jornadas son diálogo. Y lo que necesitamos en la Argentina es el diálogo entre todos, los empresarios, el Estado, los dirigentes gremiales”. Jornada de exposiciones En el primer panel, el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jorge Metz, disertó sobre “Realidad y perspectivas de los Puertos Argentinos”; y el Presidente del Consejo Portuario Argentino, Lic. Ángel Elías, centró su alocución en las “Estrategias del Consejo Portuario Argentino”. El Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Lobbosco, hizo hincapié en la “Gestión estratégica del Sistema Portuario Bonaerense”; y el Presidente del Consorcio, Dr. Arturo Rojas, expuso sobre “Estrategia y Realidad de Puerto Quequén”. El Lic. Ángel Elías presentó el programa Consejo Portuario Exporta tendiente a instrumentar políticas y planes de acción conducentes a continuar con la reducción de costos y el incremento de la calidad de los servicios de exportación a nivel nacional, que beneficia a los pequeños y medianos productores y a las economías regionales. También disertaron autoridades del sector agroindustrial. El panel estará encabezado por el Ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis; el Subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis María Urriza; el Presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de la Provincia de Buenos Aires, Javier Buján; y el Secretario General de URGARA, Hugo Palacio. Los intendentes de Lobería, Juan José Fioramonti; y Tres Arroyos, Carlos Sánchez, conformaron el panel llamado “Fortalecer el Hinterland”. En tanto, el diputado provincial por Buenos Aires, Guillermo Castello, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesqueros; el diputado provincial por Buenos Aires, Arq. Roberto Rago, Vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos; el diputado provincial por Buenos Aires, Martín Domínguez Yelpo, presidente de la Comisión de Transporte; y la diputada provincial por Santa Fe, Cesira Arcando, dialogaron sobre la legislación del sector y sus perspectivas. En el panel sobre “Ley de Marina Mercante”, el Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán, planteó las ventajas del “Desarrollo tecnológico en barcos de cabotaje para aumentar la competitividad”, acompañado por la Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, Vicepresidenta de la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales, Marcela Fabiana Passo. Por último, la consultora Serman y Asociados presentó la primera etapa del Plan Estratégico de Puerto Quequén.