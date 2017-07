6ª Sesión Ordinaria del HCD de Necochea

El jueves 13 de julio de 2017 se realizó la 6ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por el Dr. Pablo Aued, Presidente del HCD. Estuvo presente la Secretaria del Cuerpo, Dra. María Jimena Ruiz, y los concejales: Paula Hernández, Fernando Aguilera, Luciano González, Carolina Robert, Valentín Bustillo, Cristina Biar (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci, Juan Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV); Ana Asa (FPV-PJ), Mario La Battaglia (PS), Alberto Esnaola (UCR) y Ricardo Calcabrini (CN), Marcela Fernández Palma (PRO), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Francisco Medina (FVN), Felicitas Cabretón (UCR) (Concejal suplente en reemplazo del concejal Mario La Battaglia). Realizaron un homenaje por el fallecimiento de Gerónimo Venegas el Presidente del HCD, Dr. Pablo Aued y los concejales Valentín Bustillo, Ricardo Calcabrini, Francisco Medina, Alberto Esnaola y Ana María Asa. Fueron aprobados en general por mayoría los despachados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 55. Fue retirado el despachado: 12 Fueron incorporados en Labor Parlamentaria los despachados: 52, 53 54 y 55. Despachado 52: Declaración de Interés Público al Certamen Prov. “Volviendo a nuestras raíces”. Despachado 53: Resolución sobre limpieza y acondicionamiento de canales aliviadores que descargan al mar. Despachado 54: Declaración de Interés Histórico al Monumento a Mariano Necochea. Despachado 55: Autorización para transporte de excursiones a las Termas Médano Blanco. Tuvieron tratamiento por separado los despachados: 9, 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 53 y 54. Aprobados por mayoría los despachados: 9 y 46. Aprobados por unanimidad los despachados: 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53 y 54. Asunto Sobre Tablas presentado por el Bloque FPV y FPV-PJ en repudio a la represión en el desalojo a los trabajadores de PepsiCo.

ORDEN DEL DÍA 6ª SESIÓN ORDINARIA Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20737 – 4120/17 – DIAZ MARIA CELESTE – Solicita Autorización uso espacio público – Acto escolar E.P. Nº 28 – 24/05/17 – Plaza “San Martin” Villa Díaz Vélez.- 2 Expediente Letra “C” 20750 – 4242/17 – CHICO SERGIO ANIBAL – Solicita Autorización uso espacio público – 2º Jornada Inauguración Espacio Polifuncional Mar 6 – 04/06/17 – Plaza 3 de Agosto Quequen.- 3 Expediente Letra “C” 20709 – 3803/17 – CENTRO CULTURAL NECOCHEA – Solicita Declaración Interés Público al XXIV Concurso Nacional de Piano “ Ciudad de Necochea” 4 Expediente Letra “E” 20662- 3199/17 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita Declaración de Interés Publico al “15 Retiro Nacional de Yoga y Meditación”.- 5 Expediente Letra “F” 20533 – 781/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades culturales organizadas por el Museo – Galería de Arte “ Casa del Faro” de Quequen.- 6 Expediente Letra “E” 20663 – 3200/17 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita Declaración de Interés Publico a las actividades de la “3º Sintonía Yoga”.- 7 Expediente Letra “A” 20592 – 1771/17 – AAPRESID REGIONAL NECOCHEA – Solicita Declaración de Interés Público a la “Jornada de Ideas 2017” – 07/04/17 – 14:00 hs – Centro de Acopiadores de Zona Puerto Quequen.- 8 Expediente Letra “A” 20594 – 1773/17 – ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS CULTURA CANNABICA – Solicita Declaración de Interés Público al “1º Encuentro Nacional de Agrupaciones Cannabicas”- 26 y 27/02/17.- 9 Expediente Letra “M” 20800 – 3178/17 – MAZARS SANTIAGO – Habilitación Comercio – Formulario, de zona P/Hab. Café – Bar en calle 4 Nº 3724.- 10 Expediente Letra “A” 20790 – 2551/17 – ASOCIACION COOPERATIVAS ARGENTINAS – Informa, Ref. Ampliación de Obra en calle 507 Nº 1297,sol información.- 11 Expediente Letra “D” 20752 – 3307/17 – DIRECCION DE VIALIDAD ZONA XII – Informa – S/ Tareas de reparación en el Puente Taraborelli, solicita colaboración.- 12 Expediente Letra “D” 20764 – 2571/07 – DEL VALLE CLUB. A COMPLEJO LAS BARRANCAS – Habilitación - formulario de zona para habilitar Canchas de Tenis, Basquetbol, Paddle, vestuarios etc.- 13 Expediente Letra “D” 16002 – 4352/09 – BLOQUE P.J-FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe. D.E. deuda que se mantiene con Universidad Nac. Del Centro.- 14 Expediente Letra “F” 18494 – 6574/13 – BLOQUE FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe D.E. s/ U.P.C. situación administrativa, patrimonial, económica y financiera de la misma.- 15 Expediente Letra “U” 16301 – 1152/10 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO – De cumplimiento el D.E. a Ordenanzas 4564/01 y 6805/09.- 16 Expediente Letra “U” 15907 – 3022/09 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO – Arbitre D.E. medios nec, p/ regularizar deuda contraída con Centro Cultural.- 17 Expediente Letra “P” 17563 – 1817/12 – PRESIDENTE HCD – Solicita Viáticos p/ tramites a la Ciudad de la Plata.- 18 Expediente Letra “P” 16023 – 4488/09 – BLOQUE P.J- FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO DE DECRETO - Diríjase. Pte H.C.D al D.E sol. Inf. s/ convenio con UPC servicio atención medico prehospitalaria.- 19 Expediente Letra “U” 17748 – 6029/12 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE RESOLUCION - H.C.D insta al D.E. a restablecer suministro serv. De gas envasado a los organismos e instituciones Claraz.- 20 Expediente Letra “D” 14364 – 1487/06 – CONTADURIA GENERAL – Informa economía insuficiente en la Partida 1-1-1-3-7-0- Licencias no gozadas – Jur.1 – Finalidad 0/0 H. Concejo Deliberante, etc.- 21 Expediente Letra “R” 15642 – 6111/08 – BLOQUE UNION CIVICA RADICAL – PROYECTO DE ORDENANZA – Aféctense en “Fondo Educacional Universitario” Los Provenientes de Tasa de Seg. De Juegos en Red.- 22 Expediente Letra “U” 16506 – 3241/10 - BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO- Instrumente D.E. realización trabajos de reparación pintura y señalización de reductores de velocidad, etc.- 23 Expediente Letra “U”17605-2813/12- BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe D.E. empresas comprendidas en Ord. Fiscal Imp. Por cuya actividad son de cobro uso espacio pub. (antenas).- 24 Expediente Letra “H” 20550 – 994/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa televisivo “ La Dulce Crece” – por febrero, marzo y abril.- 25 Expediente Letra “H” 20548 – 991/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria Radial “La Mañana de la Radio” 93.5 – por febrero, marzo y abril 2017.- 26 Expediente Letra “H” 20579 – 1656/17 – H. CONCEJO DELIEBRANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en Radio FM Mix 90.9 – por febrero, marzo y abril 2017.- 27 Expediente Letra “H” 20538 – 815/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa radial “La Mañana de Los Mares” 97.3 – por febrero, marzo y abril 2017.- 28 Expediente Letra “H” 20553 – 1084/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE - CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa radial “Aires de la Ciudad” 102.7 – por febrero, marzo y abril 2017.- 29 Expediente Letra “U” 17190 – 3990/11 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE RESOLUCION – Publicite sanciones que acarrearía incumplimiento obligación Art.7 Ordenanza 7114/10, etc.- 30 Expediente Letra “H” 13744 – 7266/04 – H. CONCEJO DELIBERANTE – AD Referéndum. Modificase el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5322/04, etc.- 31 Expediente Letra “F” 20716 – 3941/17 – BLOQUE F.P.V Y F.P.V. P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades realizadas en el Programa “ Desacelera, salvemos Vidas” 32 Expediente Letra “M” 20598 – 1891/17 – MEDANO BLANCO TERMAS DEL CAMPO – Solicita, Declaración de Interés Publico a la 4º Edición de la Jornada Cultural “Termalarte”.- 33 Expediente Letra “D” 19990 – 1981/16 – GOBIERNO SUBSECRETARIA – Informa- S/ Pliego Bases y Condiciones p Llamado a Licitación Publica Kiosco Nº4 (Av. 10 y Pinolandia).- 34 Expediente Letra “O” 20803 – 5087/17 – ONG BITCOIN ARGENTINA –Solicita Declaración de Interés Público a la presentación “Bitcoin: Internet del Dinero”.- 35 Expediente Letra “D” 20789 – 592/17 – DESARROLLO HUMANO 17 – Solicita Reconocimiento de deuda – Proveedores Omar O Yunes, Serv. De Catering (Jornada Acércate).- 36 Expediente Letra “D” 20787 – 3822/17 – CONTADURIA 17 – Informa adj Documentación S/ Det surgió un error en la adjudicación, que se debió realizar a la firma Bernabé Ibáñez.- 37 Expediente Letra “R” 20433 – 3644/14 – RUIZ MARIA DEL CARMEN – Solicita, Alumbrado público en calle 546 E/ Alte. Brown y 545.- 38 Expediente Letra “C” 20814 – 5379/17 – BLOQUE CAMBIEMOS FE – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. la erogación en concepto de personal que impacta en costos fijos de la Municipalidad de Necochea.- 39 Expediente Letra “F” Nº 20812- 5302/17- BLOQUES FRENTE PARA LA VICTORIA Y FRENTE PARA LA VICTORIA P.J.- PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN- Disponga el D.E. un relevamiento de escaparates y/o puestos de ventas de diarios y revistas en Necochea y Quequén.- 40 Expediente Letra “F” Nº 20811- 5301/17- BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA- PROYECTO DE RESOLUCION- Arbitre el D.E. los medios necesarios para reacondicionar plazoleta de calle 83 e/100 y 102 de Necochea.- 41 Expediente Letra “F” 20823 – 5547/17 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PROYECTO DE RESOLUCION – El HCD reconoce la labor de la Sra. Stella Maris Royo en nuestra Ciudad.- 42 Expediente Letra “F” 20821 – 5545/17 – BLOQUE F.P.V Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Disponga el D.E. un relevamiento de especies de árboles en peligro de caerse en el Parque Miguel Lillo.- 43 Expediente Letra “F” 20822 – 5546/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. estado de ejecución del proyecto “Frente Costero”.- 44 Expediente Letra “C” 19866 – 624/16 – BLOQUE CAMBIEMOS FE – PROYECTO DECRETO – Declarar de Interés Público 1º Torneo Regional Infantil Club Villa del Parque.- 45 Expediente Letra “M” 20766 – 4452/17 – MENNILLI, JUAN CRUZ – Solicita Autorización uso espacio público – “Colecta Anual Caritas” – 10 y 11/06/17 – calle 62 y Av. 59.- 46 Expediente Letra “A” 20804 – 4581/17 – AUTOMOVILISMO ASOCIACION CIVIL ALTA VELOCIDAD – Informa Ref. 5ta fecha del Campeonato Enduro del Atlántico y 2da. Edición. Enduropale Arg. 22 y 23/7.- 47 Expediente Letra “D” 20807 – 4804/17 – SALUD 17 – Pagos P/ Reconocimiento de deuda, factura Proveedor Droguería Dana.- 48 Expediente Letra “D” 20808 – 4750/17 – SALUD 17 – Pagos P/ Reconocimiento de deuda, factura Proveedor Donax Group.- 49 Expediente Letra “D” 20820 – 2192/17 – OBRAS PUBLICAS 17 SECRETARIA – Solicita la compra de un Martillo Hidráulico – Barredora Tipo Marca Caterpillar, S/Det.- 50 Expediente Letra “T” 20818 – 3537/15 c 1898/16 – TRAVE GRACIELA – Informa Ofrece para su compra lotes de 521 Esq. 558 y Lote de calles 51 y 106, 43 y 90.- 51 Expediente Letra “F” 16581 – 3944/10 – BLOQUE FRENTE POPULAR – PROYECTO DE ORDENANZA – Impóngase nombre Lucrecia Dietrich de Gil a la calle 509 de Almirante Brown a 536 de Quequen.-