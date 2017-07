Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Capacitación sobre Diversidad de Género y Sexual -

* Comunicado del Instituto de la Vivienda sobre el Plan de Escrituración -

* S.T.M.N: saluda a todos los trabajadores de la electricidad en su día -

* Presentación de la lista de Randazzo en Necochea - Capacitación sobre Diversidad de Género y Sexual A cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, estuvo destinada a funcionarios y personal municipal. “En nuestra gestión no hay temas tabú, y de a poco estas cuestiones de las que muchas veces no se quiere hablar, serán abordadas”, afirmó el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez. Desde el área de Derechos Humanos municipal, a cargo de Sebastián Ebi, se desarrolló una capacitación sobre Diversidad de Género y Sexual que, destinada a personal municipal y funcionarios del Ejecutivo, estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en la figura de Alan Prieto.

Durante la misma, se generó un interesante ida y vuelta acerca de los roles que hoy en día el hombre y la mujer ocupan en la sociedad, como así también se conversó sobre el lesbianismo, la bisexualidad, el travestismo, el transgénero, entre otras cuestiones que hacen a la temática.

En otros funcionarios presentes, el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, aseveró que “en nuestra gestión no hay temas tabú, y de a poco estas cuestiones de las que muchas veces no se quiere hablar, serán abordadas”. Ebi, en tanto, señaló que “estas capacitaciones que venimos teniendo en la gestión forman parte de nuestra impronta como gobierno municipal y a través de las cuales los funcionarios entendemos que tenemos que tener las herramientas necesarias para dar respuesta a una demanda social que cada vez es mas amplia y compleja”.

Asimismo, indicó que esta capacitación “es de nivel inicial ya que se trata de una primera mirada acerca de la temática para después ir desarrollando más especificidad y conocimiento”. Comunicado del Instituto de la Vivienda sobre el Plan de Escrituración Acerca del tema, se puede obtener mayor precisión en el Departamento de Gestión e Información Territorial del municipio, que depende de la Dirección de Catastro. El Departamento de Gestión e Información Territorial, dependiente de la Dirección de Catastro del municipio, remite el siguiente comunicado del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, referido al Plan de Escrituración prescripto por Decreto 699/10: PLAN DE ESCRITURACIÓN DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Se cita y/o emplaza por (3) tres días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de (30) treinta días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de regularización dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Necochea que se detallan a continuación, ante este Organismo, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 Nº 1267 PB e/ 58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9 a 14 hs. BARRIO 100 VIV. EXPTE Nº 2416-2407-2010 N° ORDEN IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO 1 82 N ° 2568 SALINA ROMINA ESTHER DNI 29907643 PACHECO RUBEN DANIEL DNI 17492189 Para mayor información, podrán acercarse a la dependencia municipal antes mencionada. S.T.M.N: saluda a todos los trabajadores de la electricidad en su día La comisión directiva del sindicato de trabajadores municipales de Necochea saluda a todos los trabajadores de la energía eléctrica en este jueves 13 de julio. El Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, celebrado en recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 organizaciones gremiales.

Nuestro reconocimiento y congratulaciones para todos aquellos que desarrollan sus tareas en distintas empresas de energía y cooperativas eléctricas de Necochea y la zona. Presentación de la lista de Randazzo en Necochea "Venimos a poner a la política y al peronismo de Necochea al servicio del pueblo" Este miércoles 12 de Julio se llevó adelante la presentación oficial de la Lista Nº 2 del Frente Justicialista “Cumplir”, que lleva a Florencio Randazzo como precandidato a senador a nivel nacional y a Luciano Lescano y Mara Pérez como precandidatos a concejales en nuestro distrito.

El acto tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista de Necochea, de calles 61 y 70, la casa del peronismo en nuestro distrito, y contó con la presencia de allegados y militantes del peronismo local, del Movimiento Evita, referentes sindicales integrantes de CGT, Peronismo Que Viene y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) de Necochea.

Además, estuvieron presentes Inés Arrondo, oriunda de Mar del Plata, ex integrante de Las Leonas y primera precandidata a senadora provincial por la quinta sección electoral, y Roberto Gandolfi, referente provincial del Movimiento Evita y precandidato a diputado.

En la oportunidad, el primer precandidato a concejal por el distrito de Necochea, Luciano Lescano, presentó a quienes lo acompañan en la lista, entre quienes se encuentran referentes del cooperativismo y la economía popular, tales como Mara Perez ( Trabajadora Social y militante barrial ) , Patricia Aranda (microemprendedores) y Mariana Graziano (cooperativa “La Unión” – ex CEPAN), Omar Peña ( dirigente sindical de ATSA ), impulsores de la inclusión a través de la cultura, el deporte y la educación como Nicolás Maruca (payaso “Abelardo”), Mónica Gallo ( militante del deporte local ) y Marianela Carreras ( colectivo docente ) , así como también militantes barriales tales como Susana Marchal (barrio “Malvones”), Cristian Sierra y Maximiliano Catalisano Bonserio. “Somos gente joven, creemos en el valor de la palabra y en cumplir con la ciudadanía para que la política está al servicio de la gente y no de los políticos”, anunció Lescano, señalando que para que eso suceda “es fundamental que en Necochea el peronismo tenga una lista que represente a los trabajadores, a los militantes territoriales y barriales y a los que trabajan desde el deporte y la educación”.

Asimismo, recordó que “cada vez que nos ha tocado ocupar una responsabilidad hemos cumplido defendiendo los intereses de la población”, en referencia a su mandato como concejal y al desempeño de Mara Pérez, como consejera escolar en períodos anteriores.

“Caminamos las calles, la gente nos conoce, no nos escondemos en ningún lado ni somos candidatos testimoniales que luego utilizan la política como trampolín para ocupar un cargo en el puerto o en el Ejecutivo Municipal. Somos militantes comprometidos con la política y venimos a traer propuestas concretas, especialmente políticas activas hacia los sectores que menos tienen ”, aseveró Lescano.

Por su parte, Mara Pérez destacó la importancia de “honrar el valor de la palabra y las convicciones por sobre cualquier personalismo mezquino u oportunismo político”, con el objetivo de “reconstruir un peronismo democrático, abierto al debate y a la autocrítica y que vuelva a ser representativo de los intereses populares para poder llevar al HCD la voz de los que hoy no tienen voz”.

Por último, la precandidata a senadora provincial por la quinta sección electoral, Inés Arrondo, manifestó que su carrera deportiva “es hija de la política pública” y que esa fue la razón que la llevó a involucrarse en la arena política.

“El día que dejé de representar a mi país adentro de la cancha sentí que lo mejor que podía hacer era volver a ese punto de partida, y que todo mi esfuerzo y mi compromiso esté destinado a que otros niños y niñas tengan la posibilidad de acceder a esos derechos”, aseguró.

En ese sentido, indicó que “Florencio Randazzo es un dirigente que tuvo un compromiso muy grande por ejecutar políticas públicas que tuvieran que ver con el acceso a los derechos”, argumentando su participación en el armado que conduce el ex Ministro de Transporte de la Nación.