Llegó a Necochea el Programa Proteger

Busca evitar enfermedades crónicas no transmisibles La capacitación, destinada a los equipos de los Centros de Salud del Distrito, estuvo a cargo del subsecretario de Salud, Pedro Barrientos, quien remarcó que “la población vulnerable serían unos 29.800 habitantes según datos del último censo, y a ese número destinaremos las acciones”. Se tratará de disminuir el consumo de tabaco y sal y a la implementación de la actividad física. Llega tras gestiones del intendente Dr. Facundo López en los ministerios de Salud de Nación y Provincia. Destinado a los equipos de los Centros de Salud del Distrito, se lanzó formalmente el Programa Proteger, proveniente de los ministerios de Salud de Nación y Provincia, y que llega al Distrito tras gestiones del intendente Dr. Facundo López con el objetivo de evitar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la población. En ese sentido, el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, quien fue el encargado de brindar aspectos sobre el programa y capacitar al personal en el Salón de Actos municipal, aseguró que “trabajaremos en tres puntos: la implementación de la actividad física, que mucho tiene que ver en la no aparición de estas enfermedades, lograr una ordenanza 100 porciento libre de humo y disminuir el consumo de sal para evitar las patologías cardiovasculares”. A su vez, el funcionario explicó que “este programa manda fondos para que se destine a los Centros de Salud y a diversas actividades” ya que “la población vulnerable serían unos 29.800 habitantes según datos del último censo, y a ese número destinaremos las acciones”. Añadió que “queremos hacer actividades de infraestructura, como la instalación de bicisendas, gimnasio a cielo abierto y plazas saludables, con el fin de que el barrio cambie pero que también esto sume para la concientización”. “Hasta el 14 de septiembre tenemos un período de programación, fecha en la que presentaremos esto en el ministerio, y en octubre desde Nación se girarán los fondos para que empecemos a implementar el programa que se extenderá hasta el año 2020”, destacó luego. Cabe señalar que el intendente Dr. Facundo López firmó hace algunas semanas el convenio con el Ministerio de Salud de Provincia para que este programa venga al Distrito.