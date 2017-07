Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Salud: llega el Programa Proteger para fomentar estilos saludables de vida -

* Nuevas comercializaciones de Frescura Natural - Salud: llega el Programa Proteger para fomentar estilos saludables de vida El proyecto, que apunta a mejorar los porcentajes de tabaquismo, sal y pacientes que realizan actividad física, será presentado oficialmente en el municipio este jueves junto a los Centros de Salud. “Hay un número sobre estos tres puntos que ya está calculado por el Ministerio de Provincia, que es el que va a venir a auditar el programa”, destacó el subsecretario del área, Dr. Pedro Barrientos Escuchar a Pedro Barrientos: Click acá La Municipalidad de Necochea, a través de la Subsecretaría de Salud, lanza en nuestro Distrito el Programa Proteger, destinado a las enfermedades crónicas no transmisibles y que se instalará en nuestra ciudad hasta el año 2020.

En ese sentido, el responsable del área de Salud municipal, Dr. Pedro Barrientos, aseveró que “nos adherimos al programa la semana pasada en Vicente López junto a muchos otros municipios”, al tiempo que adelantó que “lo presentaremos este jueves oficialmente en el municipio con todos los Centros de Salud para capacitar a todos los que allí trabajan”.

Aseguró también que “trabajaremos desde este mes y hasta diciembre en tres ítems, apuntando en ese sentido al porcentaje de tabaquismo, sal y pacientes que realizan actividad física”.

Con respecto a lo anterior, el funcionario explicó que “hay un número sobre estos tres puntos que ya está calculado por el Ministerio de Provincia, que es el que va a venir a auditar el programa”.

Sobre la implementación en la ciudad, Barrientos indicó que “van a venir fondos económicos para que nosotros volvamos a retribuirlos en este tipo de actividades, e incluso para infraestructura que tengan que ver con esta cuestión de cambio de hábitos y de estilos de vida fomentando estilos saludables”.

Para culminar, puntualizó que “elegiremos estratégicamente los lugares más vulnerables a los cuales llegar y seguramente agruparemos en Necochea, Quequén y en el interior, a donde veamos situaciones de riesgo más afectadas”. Entur se suma a la promoción de la Fiesta Nacional del Postre La XV edición del tradicional evento balcarceño se celebrará del 21 al 23 de este mes, y la subsecretaria de Turismo del municipio vecino, Dolores Teijeiro, brindó detalles en Necochea. Escuchar a Dolores Teijeiro:Click acá A través de la muy buena relación a nivel regional que mantiene la gestión del intendente Facundo López y el ENTUR (Ente Necochea de Turismo) con municipios vecinos, se promocionó en el hall comunal una nueva edición de la Fiesta Nacional del Postre, que se realizará del 21 al 23 de julio en la ciudad de Balcarce.

Recibida por las autoridades locales, se hizo presente la subsecretaria de Turismo de la comuna serrana, Dolores Teijeiro, quien manifestó que “siempre es un placer venir a Necochea, estamos preparándonos para lo que va a ser un gran fin de semana”. En este caso será la XV edición, que comenzará el viernes 21 a las 15, y tendrá epicentro en el Hipermercado Carrefour de Balcarce. “Estamos muy contentos por tener la posibilidad de armar una gran cocina en vivo, donde cocineros y pasteleros locales y de renombre nacional van a estar haciendo algunas recetas para que aprendamos sobre gastronomía dulce”, expresó.

Así es como estarán acompañando la jornada personalidades reconocidas como Dolli Irigoyen, Santiago Georgini o Chantal Abad, además de “la Asociación Celíaca Argentina y también la presencia de un enólogo que nos va a contar la relación entre los vinos y la gastronomía dulce”, amplió la funcionaria.

“Tendremos un gran caudal de programas de cocina en vivo y también los clásicos de todos los años: más de 40 stands gastronómicos y actividades para los más chicos, como inflables o espectáculos teatrales”, aseguró. Vale destacar que junto a la Fiesta Nacional del Automovilismo, son las dos fiestas nacionales con las que cuenta la ciudad serrana. Taller de Pintura Experimental:: Ciclo "Después del cole!" Mañana miércoles a las 18 horas tendremos un nuevo encuentro -DESPUÉS DEL COLE!-, en el Multiespacio del Centro Cultural de Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, esta vez el genial artista Emmanuel Cappone nos guiará en pintura experimental, destinado a niños y niñas de 5 años en adelante. ¡ No te lo podés perder! La entrada será libre y gratuita. Reapertura del registro para emprendedores con vinculación a la economía social La Subsecretaría de Producción convoca a todos los actores de este sector a inscribirse en su base de datos, con el objetivo de identificar a aquellos quienes lo conforman y poder brindarles las herramientas de crecimiento, inclusión y fortalecimiento con las que cuenta el área. La inscripción estará abierta a partir del próximo miércoles 12 de julio. Desde inicios de la gestión del intendente Facundo López se ha intentado prestar especial atención a la inclusión de los emprendedores no formalizados al ciclo económico productivo, a la consolidación de proyectos y al fortalecimiento de los existentes, a través de capacitaciones y la articulación con distintos organismos financieros.

Considerando esta posición, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica comunal ha adoptado una postura tendiente a aumentar el conocimiento del ecosistema local para poder, con información certera, articular distintas políticas que lo impulsen.

Así es que, dando cumplimiento a la Ordenanza N° 7877/13, se convoca a todos los actores vinculados a inscribirse en el Registro Municipal de Emprendimientos Productivos de la Economía Social e integrar una nueva base de datos que les posibilite, a futuro, recibir un abanico de beneficios para posibilitar su desarrollo económico.

Cabe destacar que podrán formar parte de este registro aquellos emprendimientos que se caracterizan por desarrollar actividades en los sectores económicos agropecuarios, de industria, de manufactura y de servicios generadores de empleo o autoempleo, insertos en parámetros de economía social y de baja escala de producción.

La inscripción estará abierta a partir del próximo miércoles 12 de julio, de lunes a viernes y en el horario de 8:15 a 13:45, en las nuevas oficinas de la Subsecretaría, ubicadas en la Planta Alta de Avenida 59 al 2137. Para obtener mayor información, los interesados pueden escribir al mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , comunicarse telefónicamente al (02262) 43-9280, o apersonarse en mencionada dependencia. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El martes 11 de julio de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA).

Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Valentín Bustillo, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano Gonzalez, Paula Hernández (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE), Ana Asa (FPV-PJ), Jorge Martínez (FPV), Alberto Esnaola (UCR) y Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO).

La Comisión analizó una solicitud de modificación del pliego de condiciones de uso de una concesión municipal. Nuevas comercializaciones de Frescura Natural Cuatro instituciones expenderán esta semana los bolsones, que estarán integrados por 15 productos y con un valor de 180 pesos. Quienes deseen adquirir la oferta deben reservarla previamente en el punto de venta elegido. En la mañana de este miércoles 12 comenzará un nuevo ciclo semanal de comercialización del grupo horticultor “Frescura Natural”. Sus bolsones, integrados por 15 productos cosechados en el día, se expenderán desde las 15 en el Taller Protegido “Todo para Ellos”, en calle 79 N° 675.

El día viernes 14 habrá dos puntos de venta. Desde las 9, integrantes de la Biblioteca Popular Sarmiento, en Avenida 59 al 439, estarán a cargo del proceso; mientras que, desde las 10:30, harán lo propio los miembros del Anexo local del CEC N° 801, ubicado en plano Barrio Norte, en calle 78 N° 2028.

Finalmente, la Asociación “Centro de Día Julieta Pagano”, estará al frente de la venta de los paquetes en la Escuela N° 502, en calle 67 al 1467, el próximo sábado 15 y a partir de las 9.

En esta ocasión, la oferta del grupo horticultor estará compuesta por atados de cebolla de verdeo, acelga, perejil y rúcula; 650 gramos de zanahorias y un kilogramo de cebollas; un zapallo anco o Cabucci, dos plantas de lechuga, un brócoli, un coliflor, un repollo, un apio, un hinojo, una cabeza de ajo y un paquete de aromáticas.

Frescura Natural es un programa impulsado por la Municipalidad de Necochea, a través de la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, en un trabajo conjunto con las delegaciones locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación.