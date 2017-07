Lanzamiento de la campaÃ±a de Cambiemos

Rojas y Dominguez Yelpo participaron del lanzamiento El primer precandidato a concejal por la lista 508 1 A Amarillo de Cambiemos, Arturo Rojas, junto al diputado provincial y responsable de Cambiemos en Necochea, Martín Dominguez Yelpo, participó del lanzamiento de ‘Juntos es Posible’, donde se vertieron los lineamientos de cara a la campaña electoral que comenzará en pocos días.

El acto tuvo lugar en La Plata y sirvió, además, para reunir a todos los precandidatos nacionales, provinciales y distritales del frente que tiene al presidente, Mauricio Macri, y a la gobernadora, María Eugenia Vidal, como máximos referentes.

Durante las alocuciones, el vicegobernador, Daniel Salvador, comenzó la misma haciendo un fuerte y sentido reconocimiento ‘para un gran hombre, un luchador que confió en Cambiemos desde la primera hora… quiero pedir un fuerte aplauso para Gerónimo Momo Venegas’. Luego, fue el turno de las diferentes presentaciones realizadas por los ministros Federico Salvai y Marcos Peña, quienes encabezan las listas a senadores nacionales, Esteban Bullrich y Gladys González, y a diputados, Graciela Ocaña y ‘Toty’ Flores; para finalizar con la palabra dela gobernadora, María Eugenia Vidal. El jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, felicitó el trabajo y la convocatoria realizada ‘por el equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal’, puntualizando que ‘estamos convencidos que Cambiemos, hoy, es el frente político más importante de nuestro país’. ‘Esta construcción que encabezan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, nos permite habernos encontrados y unidos para llevar adelante la transformación que el país y la provincia necesitaban’, completó. Para finalizar, la gobernadora Vidal afirmó que ‘el lunes pasado, junto al ministro Guillermo Dietrich, pusimos en marcha e tren a Mar del Plata, que no funcionaba desde agosto de 2015… lo había puesto en marcha el gobierno anterior, con Scioli, Randazzo, Cristina y todos para mostrar que volvía a la ciudad’, recordando que ‘dejó de funcionar cuando cayó el puente del Salad, que nadie había reparado, y nosotros lo hicimos pero no lo pusimos a funcionar de inmediato porque nos dimos cuenta que la mitad de los durmientes eran truchos’. ‘No había señalética ni nada… todo lo que no se ve, que hace a la seguridad del viaje no estaba hecho. Hemos invertido 1.300 millones de pesos en cosas que no se ven, para que todo vuelva a funcionar’, resaltó, ante el aplauso de los presentes. Rojas y Dominguez Yelpo aprovecharon la oportunidad para dialogar con el resto de los precandidatos nacionales y provinciales sobre la campaña que se avecina, y también con ministros sobre temas de desarrollo para nuestra ciudad.