Bocas de tormenta en buen estado de conservación

Su limpieza asegura la prevención de problemáticas que antiguamente eran habituales, como los anegamientos de las calles ante cualquier precipitación. Por ello, desde comenzada la gestión de gobierno del intendente Facundo López y gracias a un trabajo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se ha hecho hincapié en la conformación de cuadrillas especialmente abocadas a estas tareas. Gracias a la nueva impronta que la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos le ha imprimido a los trabajos de higiene urbana se han solucionado numerosos problemas en las calles de cada barrio que, antaño, eran habituales y provocaban inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos. A la reactivación de las tareas de barrido, que son atacadas por numerosas cuadrículas en zonas previamente planificadas, hace un tiempo se le ha sumado el laborioso accionar de las cooperativas encargadas de mantener en condiciones las bocas de tormenta, quehacer fundamental para evitar anegamientos ante las fuertes precipitaciones que ya ha arrojado positivos resultado. Dando continuidad a este tipo de actividades, esta mañana los cooperativistas de San Martín I trabajaban en la desobstrucción de las alcantarillas ubicadas en Avenida 75, a la altura de su intersección con calle 48. En el lugar, Néstor Sierra, uno de los integrantes de la Cooperativa, explicó sobre el desempeño actual del grupo que “estamos destapando bocas de tormenta, verificando que estén limpias”. Y añadió, sobre la zona encargada en esta oportunidad, que implica “el sector de 98 a Avenida 10, desde 75 y hacia 91”. El trabajador agregó con respecto a la operatividad de las tareas que “también cubrimos reclamos que le pasan al presidente de la Cooperativa sobre alguna boca de tormenta tapada o en malas condiciones. Verificamos si podemos hacer el arreglo y si no se la pasamos a la dirección que corresponda de la Municipalidad”. Destacando la importancia de los trabajos que realizan, Sierra evaluó que “se nota la diferencia, porque las calles no se ven anegadas por el agua” y recalcó que “a veces la gente deja la basura y es complicado, por eso pedimos colaboración a los vecinos, que traten de no dejar la basura sobre los cordones para que no vaya a la boca de tormenta”. Finalmente, ahondando en la historia de la Cooperativa, sus funciones y sus resultados, señaló: “ya hace 9 años que estamos con la San Martín I, desde 2007 trabajando para la Municipalidad” y “son buenos los logros, hemos hecho muchas obras en Necochea. También estamos trabajando con la dirección de Espacios Verdes (Espacios Públicos), repartiendo leña a las familias que necesitan”.