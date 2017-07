La obra de la 554 estará lista la próxima semana

El Intendente municipal recorrió una vez más el sector y observó las tareas de instalación de luminarias y forestación. “La obra termina siendo un 70 porciento del Fondo de Infraestructura Municipal y el 30 restante con fondos propios, y esto es muy importante aclararle a la gente”, añadió el jefe comunal, al tiempo que vaticinó que “creemos que en la semana del 12 al 19 de este mes la estaremos inaugurando”. En el marco de una nueva recorrida por la obra de la Av. 554 de Quequén, el intendente Dr. Facundo López aseveró que “estamos en el tramo final, con la instalación de luminarias y la forestación de los canteros, así que creemos que en la semana del 12 al 19 la estaremos inaugurando”. En ese contexto, el jefe comunal recordó que “la idea era inaugurarla el 12, pero esto no va a ser posible debido a algunos actos de vandalismo y el intento de robo de cable”, para aclarar rápidamente que “la realidad es que no arrancaron todo, sino que se cortaron cables dentro de las columnas que respondían a un empalme que se iba a hacer con las líneas de media tensión para conectar la luminaria, pero por suerte la empresa encargada de los trabajos ya pudo reponer la gran mayoría”. Debido a este acontecimiento lamentable, el máximo mandatario manifestó que “entre todos tenemos que sacar el Distrito adelante y cuidar la ciudad, pero hay vecinos desaprensivos y delincuentes que no lo entienden”. En otro orden, y retomando el principio, López completó diciendo que “ya están las dos primeras cuadras forestadas y luego se va a hacer siembra de pasto para que quede el verde en el medio de la avenida”. Tras asegurar que “esta obra será una de las más importantes para los vecinos de los últimos 10 años”, López recordó que “una parte está financiada por el Fondo de Infraestructura Municipal del 2016, con un monto de alrededor de 30 millones de pesos; mientras que el Estado municipal aportó cerca de 10 millones entre pluviales e iluminación principalmente”. “La obra termina siendo un 70 porciento del FIM y el 30 restante con fondos propios, y esto es muy importante aclararle a la gente porque responde a gestión de todos los días, de un equipo de trabajo que se preocupa por la ciudad y quiere sacarla adelante, golpeando las puertas de Nación y Provincia”, remarcó en el cierre el Intendente. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ricardo Asiain y el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, ocasión en la que no solo recorrieron toda la extensión de esta obra que va desde 521 hasta la Av. Almirante Brown, sino que también se asesoraron sobre estos trabajos que, una vez culminados, le darán fin a esta tan ansiada pavimentación.