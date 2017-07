Ruggiero con la ComisiÃ³n de Trabajo

El jueves 6 de julio de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, presidida por el Concejal Jorge Martínez (FPV). La Comisión recibió al Subsecretario de Producción, Leonardo Ruggiero. Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Cristina Biar, Carolina Robert, Fernando Aguilera, Valentín Bustillo, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO) y Felicitas Cabretón (Concejal Suplente) (UCR). La Comisión de Trabajo recibió al Subsecretario de Producción, Leonardo Ruggiero, quien explicó ante la Comisión las razones por las cuales no se le renovó el convenio al la Cooperativa de Trabajo La Rivera Quequén, afirmando que los integrantes de la misma continúan cobrando por el Plan Argentina Trabaja y, que la mayoría, serán incorporados a las cooperativas existentes a los efectos de conservarle la fuente laboral. Escuchar a Leonardo Ruggiero Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Noticias relacionada: Leer también http://www.necocheanet.com.ar/noticias/actualidad/13528-2017-07-05-20-12-20