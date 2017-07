Se lanzo la lista 2 de Unidad Ciudadana

“Humanizar la política es parte de nuestra tarea diaria” Mediante una cena con compañeros, familiares, amigos y allegados, este martes 4 de Julio se lanzó oficialmente la Lista Nº 2 Celeste y Blanca del espacio Unidad Ciudadana, que lleva a Cristina Fernández de Kirchner y a Jorge Taiana como candidatos a senadores a nivel nacional y a Silvia Jensen, Alberto Franco y Alejandra Pascale como primeros precandidatos a concejales a nivel local. El evento tuvo lugar en el salón de la Asociación Necochense “Todo Terreno” y contó con la presencia de alrededor de 200 vecinos de nuestro distrito, miembros de organizaciones políticas, sindicales, sociales y barriales, cooperativistas, jóvenes y referentes de la cultura comprometidos con el presente y el futuro de nuestra región. Durante la noche, en un ambiente lleno de compañerismo, solidaridad y espíritu colectivo, fue presentada la lista completa de los precandidatos que conforman la lista, haciendo alusión a sus trayectorias personales, políticas y/o sociales. Luego, Alejandra Pascale, Alberto Franco y Silvia Jensen dirigieron algunas palabras hacia los presentes. Al respecto, Silvia Jensen destacó: “humanizar la política es parte de nuestra tarea diaria, y que todos los necochenses conozcan a cada uno de los integrantes de nuestra lista, su historia de vida, su trabajo, su militancia y el por qué hemos decidido poner todo nuestro esfuerzo y compromiso cargado de convicciones en pos de aportar para una Necochea mejor y para frenar el ajuste macrista”, y señaló que “trabajamos con y para la gente, y la historia de vida de cada uno de los integrantes de la lista y su accionar diario así lo demuestran”.

CONSEJEROS ESCOLARES TERCER SUPLENTE: Ana Inés Larrañaga: 39 años. Madre de una niña y otra en camino. Trabajadora de la educación desde hace 17 años, fue también Directora del Distrito Scout de Necochea. SEGUNDO SUPLENTE: Augusto Gastón Benavídez: 44 años, estudiante de Derecho, trabajó como empleado de comercio. Militante del Movimiento Mayo desde el año 2015. PRIMER SUPLENTE: Estela Bellomo:65 años. Docente de educación primaria, militante y afiliada del SUTEBA. Trabajó en numerosas escuelas de nuestro distrito. TERCER TITULAR: Paulo Alberto Benavídez: 48 años, casado, 1 hijo. Técnico Electromecánico y docente. Hace 17 años milita en la iglesia católica realizando actividades sociales desde ese lugar. Fue pintor de obra, electricista y empleado de comercio, así como también Director del Hogar “Vamos los pibes”. SEGUNDO TITULAR: Miriam Simino:62 años. Docente, Profesora de Nivel Inicial y Psicóloga Social. En su juventud participó y militó el debate sobre los Jardines de Infantes, en oposición al modelo de “Guarderías”. Fue Secretaria de DD.HH en SUTEBA NECOCHEA, durante 8 años. Desde este espacio impulsó la conmemoración del 24 de marzo en las escuelas del Distrito, promoviendo, además la conformación de los centros de estudiantes secundarios. Acompañó el reclamo del Movimiento Estudiantil por el boleto gratuito. Colaboró en la edición del libro “Jóvenes Memorias”. PRIMER TITULAR: Jorge Larrañaga:50 años. 3 hijos y un nieto. Desde hace 30 es trabajador de la educación y lleva casi 40 años integrando los Scauts Necochea. Se encuentra afiliado a SUTEBA desde el 88, desempeñándose como Sec. Gral. CTA Necochea Lobería, en la último período de existencia de esta regional. En 2011 fue concejero escolar y contribuyó a la formalización de dicho organismo, ejerciendo una constructiva oposición al bloque mayoritario. Integra el Movimiento Mayo desde su creación, en 2013. CONCEJALES SEXTO SUPLENTE: Oscar Roberto Pugliese: 67 años. Dos hija y una nieta. Como militante político de los años 70, fue detenido por la dictadura debido a su participación gremial en Telefónicos. Estuvo exiliado en México y a su regreso, se radicó en Necochea. Se desempeña como fotógrafo de prensa y brinda talleres de fotografía en la Escuela Municipal de Artes y en La Bancaria. QUINTO SUPLENTE: Vanesa Lombardi:33 años. Profesora de Historia y estudiante de la Licenciatura en Historia. Ejerce la docencia desde hace 9 años y milita en “Causa Patria Nuestra”. CUARTO SUPLENTE: Luis María Cárdenas:65 años. Casado, tres hijos. Durante más de treinta años trabajó como maquinista en Construcciones Portuarias y en pesqueros de altura, integrando además la Comisión Directiva de la Mutual del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Desde el año 2002 integra la Comisión de Asociados del Banco Creedicoop, siendo electo suplente de la zona 11. Participó activamente de distintas cooperadoras escolares y desde el año 2008 integra Carta Abierta Necochea. TERCER SUPLENTE: Romina Bello: 35 años. Casada, 4 hijos. Es ama de casa y referente del Barrio Centenario de Quequen. Como mamá del barrio impulsó la colocación de juegos y luminarias en la placita del barrio. También aporta su casa para las clases de apoyo escolar. Es hincha de Estación Quequén y activa militante, junto a su esposo, en la integración deportiva de los niños del barrio. Colaboró en la formación de la Murga Infantil de Barrio Centenario. Milita en la Agrupación Identidad y también participa de actividades recreativas en el Bº Sudoeste. SEGUNDO SUPLENTE: Sebastián Serqueira: 38 años. Padre de una niña. Se desempeña en la Escuela Municipal de Arte desde el año 2007. Su actividad plástica lo hizo merecedor de numerosos premios y una beca del Fondo Nacional de las Artes. Desde el 2011 forma parte del Centro Cultural de Noche, edita la Revista de Arte “Puré Visual” y forma parte del grupo Pintores por la Memoria y del Proyecto 2Cientas Sonrisas. PRIMER SUPLENTE: Romina Albanese: 38 años. Casada, madre de 4 hijos. Desde chica acompañaba a su abuela, que era enfermera, a dar vacunas a las villas. Pertenece al Partido Justicialista. Estudió Psicología, es Diseñadora Gráfica y trabaja en el área de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Necochea. Milita desde los doce años, colaborando con comedores y merenderos de distintos barrios. DECIMO TITULAR: Manuel Palacios: 32 años, Profesor de Artes Plásticas con Orientación en Pintura por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como preceptor en la Escuela de Educación Secundaria Nº 12 de Claraz. Es además Técnico de Fútbol de Salón, fundador del Club Necochense de Deportes y Cultura y recientemente fundador de la Liga de Básquet Amateur. Muralista. Fue titular del área de Juventud de la Municipalidad de Necochea, en cuya gestión se logró la implementación del boleto estudiantil gratuito en todo el distrito. NOVENO TITULAR: Romina Camba: 37 años. Hija de maestros rurales peronistas, aprendió desde muy chica el ejemplo de la construcción colectiva y solidaria. De joven, hacía talleres de títeres en geriátricos y centros de día. Actualmente, sigue haciendo títeres en su casa, junto a su hijo y también para los niños y niñas del Barrio Centenario, donde milita con la Agrupación Identidad. Estudió Psicología Social. Trabajó 2 años en un programa de Atención a Víctimas de Violencia coordinado por Estela Díaz (CTA) Hace seis años trabaja en CAL Necochea, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hasta 2016 fue Responsable del Área de Pensiones y del Centro de Pensionados de Necochea. OCTAVO TITULAR: Néstor Jorge Freitas: 69 años. Arquitecto (UNLP). Fue Director del Museo Histórico Regional durante más de once años. Trabajó en la Dirección de Viviendas y Equipamiento. Fue Director de Cultura. Especialista en historia de Necochea, tiene editados dos libros sobre la temática y se encuentra esperando la publicación del tercero. SEPTIMO TITULAR: María Laura De Francisco. 40 años, 2 hijos y una ahijada. Su madre es docente y su formación secundaria fue en escuela técnica. Durante 15 años residió en La Rioja, en donde formó su familia y luego regresó a radicarse en su ciudad natal. Se encuentra estudiando el Profesorado de Lengua y Literatura. Ejerce la docencia, fundamentalmente educación para adultos (Plan FINES) Como militante política, realizó trabajo territorial de fuerte impronta social y perspectiva de género. Integra el Movimiento de Mujeres Necochea. SEXTO TITULAR: Elbio Gamboa:67 años. Técnico Químico. Trabajó en el Área Química de la Central Termoeléctrica. Hace 25 años milita en el cooperativismo de crédito del Banco Credicoop. Desde el año 2005 es Presidente de la Comisión de Asociados de la Filial Necochea, donde desempeña tareas de educación cooperativa en la zona. Desde ese lugar, declara que “una de las tantas enseñanzas recibidas en el cooperativismo es la profunda convicción de que las personas al organizarse en cooperativas pueden resolver sus necesidades y comprometerse con la sociedad”. Milita en el Partido Solidario, que es la expresión política del cooperativismo. QUINTO TITULAR: Blanca Camaño:60 años. Es peluquera y ama de casa. Trabaja desde hace 25 años como voluntaria en la Comisión del Centro de Salud 6 esquinas “Marta Acacio” de Quequén, la cual preside actualmente. Desde este rol, contribuye a la promoción y prevención de la salud barrial y garantizando la provisión de artículos para el funcionamiento del CAPS. Forma parte de la RED barrial para garantizar los derechos la infancia. Milita activamente por los derechos sociales, económicos y ambientales. Integra la Agrupación José Richezza. Junto a su esposo y sus hijos, se encuentra atravesando un reclamo ante la justicia por la dolorosa pérdida de Darío Burgos. CUARTO TITULAR: Julio Perrota:61 años, dos hijos. Es Técnico Mecánico y docente. Comenzó su militancia en el SUTEBA y en la CTA como delegado, llegando ocupar el cargo de Secretario General de SUTEBA y Secretario General de CTA Necochea –Lobería. Actualmente integra la conducción de Cta Regional Mar del Plata. Se desempeñó como docente en diversos establecimientos escolares del distrito y en el año 1994, formó parte del primer grupo de profesores de la Escuela de Educación Media Nº 6, primera escuela secundaria pública de adultos de Juan N Fernández. Integra el Movimiento Mayo. TERCER TITULAR: Alejandra Pascale: 42 años. 3 hijos. Se radicó en Necochea en 1995. En 2001, nació su segunda hija y al regreso del hospital, la esperaba un telegrama de despido que daba fin al único ingreso familiar. Desde ese momento se abre una etapa de mucha incertidumbre y distintos trabajos para lograr el sostén económico: desde el “club del trueque” hasta un emprendimiento familiar, que se fue consolidando a partir de 2003 como la fábrica de pastas La Argentina. En el año 2009 ingresa como voluntaria a la escuela de artes y en 2013 inicia la carrera de Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hoy se encuentra finalizando. Actualmente lidera el Proyecto “2cientas sonrisas”, un proyecto sociocultural en el barrio Gral San Martín, cuyo objetivo es la contención e integración de niños, niñas y jóvenes en riesgo. Además de actividades recreativas, se comparte la merienda y al finalizar se entrega una vianda. Alejandra sostiene que esta experiencia le abrió nuevas perspectivas “porque nunca se podrá lograr la inclusión y la igualdad social sino se trabaja la equidad educativa y cultural”. SEGUNDO TITULAR: Alberto Franco: 55 años, casado, 4 hijos. Es Profesor Nacional de Pintura, y ejerce la docencia en el área artística de la educación y como formador de formadores en el instituto terciario. Desde que obtuvo su título hasta 1994 trabajó en docencia, dedicándose luego a trabajos por cuenta propia para retomar en 2003 en la Escuela de Artes Nº 500 “Orillas del Quequén”, en donde continúa hasta la actualidad. De esos primeros años en la Escuela de Arte rescata la experiencia transformadora de los “Consejos Académicos Institucionales”, que dieron un gran crecimiento a la formación artístico-pedagógica en nuestra ciudad, dando como resultado que, hoy, más de mil necochenses puedan recibir su formación académica en esa institución. Desde 2005 se integró activamente al trabajo en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, organización civil de gran protagonismo y relevancia en la cultura local, convirtiéndose luego en su Director, en el año 2009. Su desempeño en la gestión cultural ha promovido la democratización en las manifestaciones artísticas y en el acceso popular a la cultura, ganando el reconocimiento dentro y fuera de nuestra localidad. Además de los ciclos y actividades culturales que promueve el CCN, también ofrece una carrera universitaria a través del CREAP Mar del Plata. PRIMER TITULAR: Silvia Jensen: 39 años. Nacida en Necochea, en 1978. Vivió gran parte de su infancia en el campo de sus abuelos en San Cayetano. Realizó sus estudios secundarios en ex Colegio Comercial de Necochea y una vez finalizado, se dedicó a trabajar como empleada de comercio, ya que su familia no contaba con recursos para continuar sus estudios. En noviembre del año 2001, en medio de la crisis que asolaba a nuestro país, fue despedida del supermercado donde trabajaba. Simultáneamente confirmaba la noticia que iba a cambiarle la vida: estaba embarazada de su hijo Tomás. “Haber vivido esa situación hace que entienda lo que está pasando con este gobierno”, asegura Silvia, porque eso le da “compromiso para luchar para que todo eso no vuelva a pasar”. A partir del año 2010, inició su militancia política y social, llegando a constituir la Agrupación Identidad que realiza distintas actividades de inclusión e integración en los barrios Centenario (Quequén) y Sudoeste (Necochea) En octubre de 2014 fue convocada como titular de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) destacándose por su compromiso para defender los derechos de los ciudadanos. Con el cambio de gobierno, reforzó su tarea barrial: impulsando la Multisectorial Contra los Tarifazos de Necochea - Quequén y participando de la Red de Multisectoriales a nivel nacional.