Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* La tentadora oferta de Frescura Natural - Para concientizar a los jóvenes, se realizó un taller de Sexting en Juan N. Fernández “Este Estado municipal no va a esquivar aquellas cuestiones que son tabú y que generan un poco de ruido al tratarlas”, aseveró el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, sobre esta problemática que se genera a partir del envío de contenido sexual por las redes sociales, algo muy usual en los adolescentes de hoy Escuchar a Diego López Rodríguez: Click acá Con el apuntalamiento de la Secretaría de Gobierno municipal y la coordinación de la Dirección de Juventud, se desarrolló un taller de Sexting en Juan N. Fernández, destinado para alumnos de establecimientos educativos de la localidad, con el objetivo de concientizarlos sobre ésta que es una de las mayores problemáticas que se generan a través de la redes sociales hoy día.

Cabe aclarar que el Sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles. Luego de la extensa y fructífera jornada, que culminó con tareas recreativas y una hamburgueseada para los chicos, el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, presente en la ocasión, señaló que “esta es una temática de gran relevancia en adolescentes, en esto del uso de las redes sociales y los mensajes que se envían y que algunos pueden ser de carácter erótico”. Escuchar a Maximiliano Visciglia: Click acá En el anterior aspecto, añadió que “esos mensajes pueden tener consecuencias graves y con casos que hasta han llegado al suicidio por no haber podido resistir la condena social que esa viralización le ha provocado”.

“La realidad es que desde este Ejecutivo estamos atravesando a la juventud con una serie de temáticas que sinceramente nos interesan y mucho”, aseveró el funcionario, para adelantar que “también trabajaremos en el tema de la droga y la prevención, para ampliarle a los chicos el conocimiento al máximo sobre esta cuestión”. Asimismo, y haciendo hincapié en lo anterior, afirmó que “este Estado municipal no va a esquivar aquellas cuestiones que son tabú y que generan un poco de ruido al tratarlas”.” Al contrario, vamos a discutirlas en un ida y vuelta”, remató López Rodríguez.

Sobre este taller de Sexting, del que también formaron parte el director de Juventud, Maximiliano Visciglia y el delegado de Juan N. Fernández, Carlos Ugarte, indicó en el cierre que “puntalmente mostramos unos videos y llegamos a una serie de conclusiones y debates”. Declaracion de interes legislativo feria de artesanos necochea Diputados daclarararon de interés legistalivo la feria de artesanos de Necochea. La iniciativa fue gestionada por Andrea Cáceres, precandidata de Unidad Ciudadana.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Resolución D/4603/16-17 que resuelve declarar de Interés Legislativo la Feria de Artesanos de la Ciudad de Necochea. La iniciativa, fue motivada por artesanos locales y gestionada por Andrea Cáceres, precandidata a concejal por la lista 4 Celeste y Blanca de Unidad Ciudadana Distrito Necochea, ante el diputado provincial por el Frente Para la Victoria, José Ignacio "Cote" Rossi. De esta manera, se logra un merecido reconocimiento a la Feria de Artesanos, que se ha convertido a lo largo de los años en un espacio de encuentro e intercambio cultural, tratándose de unos de los paseos y atractivos turísticos tradicionales y obligados de nuestra Ciudad. Soluciones para la construcción a través de emprendimientos innovadores La Cámara Argentina de la Construcción, en conjunto con la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción nacional, lanzaron un concurso que premiará proyectos que propongan soluciones viables para una serie de desafíos que presenta la industria. La Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica informa que fue lanzado un nuevo concurso para emprendimientos que solucionen una problemática de la industria de la construcción referida a la Gestión de Residuos, la Medición de la Productividad o la Construcción en Veda.

Impulsado por la Cámara Argentina de la Construcción, con la colaboración de la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción nacional, el llamado intentará conectar con emprendedores tecnológicos de todo el país, a través de una red de universidades e instituciones de emprendedores, para que propongan soluciones a una serie de desafíos de esa industria.

Pueden participar del certamen, que premiará al ganador de cada categoría con 30 mil pesos y acompañamiento de expertos en el sector, empresarios, emprendedores, académicos, investigadores o estudiantes que generen propuestas innovadoras ofreciendo soluciones viables y efectivas con ayuda de la tecnología.

A través de este concurso de innovación abierta, los organizadores buscan conseguir ideas conceptuales, diseños teóricos, prototipos o soluciones desarrolladas que resuelvan la problemática en forma global o un componente específico de la misma; manteniendo, en todos los casos, el equipo innovador la titularidad de la propiedad intelectual de su propuesta, que deberá proteger previamente a postular su solución que tomará carácter de pública.

Para conseguir mayor información o inscribir sus propuestas, los interesados deben ingresar en la página www.camarco.org.ar/innovacionabierta y seguir las indicaciones. Juegos Bonaerenses: clasificados en hándbol a la fase regional A continuación se puede ver en detalle cómo está conformado cada uno de los equipos que irán por el pasaje a los provinciales de Mar Del Plata. En la etapa que sigue, todos jugarán en Necochea. Tras el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, quedaron confirmados los equipos de hándbol clasificados en las diversas modalidades y categorías de cara a la fase regional. La información, fue suministrada detalladamente por la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana. Handball SUB 14 Femenino – Escolar No Federado Se disputó en el Club Huracán y en el gimnasio del Instituto Humboldt. El equipo clasificado fue “Escuela Modelo”, que disputará el Regional el 14 de agosto en Necochea y está integrado por: Guillermina Colombo, Selena Conti Lozano, Catalina Liebana, Leticia González, Azul Noguero, Valentina Pagani, Lara Stutz, Luana Torres, Juliana Tristán, Juana Wdoviak, Magalí Silva, Manuela Salas y Camila García. DT: Paola Luis. Handball SUB 14 Femenino – Escolar Abierta El equipo clasificado fue “Instituto Humboldt”, que jugará la fase regional el 22 de agosto en Necochea y es integrado por: Josefina Aye, Sofía Cabo Eseverri, Celeste Fortes Sirvente, Felicitas Pernías, Paz Zabala, Candelaria Defferrari, Candia Candelaria Fernández, Candia Catalina Gómez Fernández, Zoe Fortes Sirvente, Stefanía Llinas Camino, Lua Santa Sena, Catalina Stadler y Amalur Iturralde. DT: Luciano Emanuel González. Handball SUB 16 Femenino – Escolar Abierta El equipo clasificado fue “Escuela Modelo”, que participará en Necochea en la fase regional el próximo 11 de agosto y está integrado por: María Florencia Guzmán, Martina González, Macarena Herrera, Maia Moscoso, Camila Rauto, Luna Liarte, Guillermina Pérez Kistrup, Abril Raich, Sopfia Stutz, Milena Martina Torres, Sofía Zambaglioni y Aylén Pedro. DT: Paola Luis. Handball SUB 14 Masculino – Escolar No Federado Se disputó tanto en el Polideportivo Municipal como en el Club Huracán. El equipo clasificado es el de la Escuela Secundaria N° 18 de La Dulce, que jugará el Regional el 14 de agosto en Necochea y está integrado por: Jeremías Farías, Juan Sebastián Verón, Juan Carlos Rojas, Iván Silva, Gonzalo Casal, Yaco Ducant, Rodrigo Chirino, Fergonzi Ramiro, Mirko Corvalán, Marko Biroccio, Jonathan Martines, Bautista Herrera, Enzo Martínez Massan y Federico Martínez. DT: Cecilia Conforti. Handball SUB 14 Masculino – Escolar Abierta Se disputó tanto en el Polideportivo Municipal como en la Escuela Modelo. El equipo clasificado fue el de “ISADAM” (Colegio Danés), que jugará en Necochea la etapa Regional el 22 de agosto y está conformado por: Julián Alfonso, Zair De Iraola, Tobías Lettos, Máximo Hankel, Santiago Villarreal, Ignacio Losasso, Francisco Vazzoler, Juan Pedro Ardanaz, Lucas Touceda, Emilio Moretti, Tomás Diaz, Facundo Fernández y Franco De Gregorio. DT: José Justel. Handball SUB 16 Masculino – Escolar Abierta El equipo clasificado fue el del Instituto Nuestra Señora del Rosario, que jugarán el Regional en Necochea el 11 agosto y está integrado por: Enzo Pintos, Luciano Bonari, Tomás Torres, Santiago Ignacio, Joaquín Onorato, Ignacio Perna, Misael Aued, Matías Quiroga, Sebastián Pallares, Alejo Veron, Lucas Juan, Valentín Jensen, Franco Pianelli y Tomás Jurado. DT: Juan Pablo De La Hera. La tentadora oferta de Frescura Natural Los bolsones del grupo horticultor local, conformados por 15 productos, se podrán conseguir en tres puntos de venta diferentes esta semana. Tienen un valor de venta al público de 180 pesos. La venta de la Asociación Civil Simiente de Fe en la Iglesia Peniel, en la sede de calle 73 al 1746, dará inicio al ciclo de comercialización del grupo horticultor Frescura Natural que, esta semana, tendrá una oferta compuesta por 15 productos cosechados en huerta locales y con un valor de 180 pesos.

Mencionada venta se estará desarrollando este miércoles 5 de julio, desde las 8; mientras que durante la misma jornada, pero desde las 15 y hasta las 17:30, harán lo propio los integrantes del Taller Protegido “Todo para Ellos”, en las instalaciones ubicadas en calle 79 N° 675.

También, y como ya es costumbre, habrá expendio en la Biblioteca Popular Sarmiento. Sobre la Avenida 59 al 439, desde las 9 del viernes 7, la institución estará repartiendo los paquetes que conforman la oferta. Los bolsones, en esta oportunidad, estarán compuestos por atados de cebolla de verdeo, perejil, puerro, acelga, rúcula y remolacha; dos morrones verdes, una planta de lechuga, un zapallo anco o Cabucci y un brócoli; 250 gramos de repollitos de Bruselas, zanahorias y limones por medio kilo; un paquete de aromáticas y un kilogramo de papas.

Esta experiencia de economía social es impulsada por el municipio, a través de la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, en un trabajo conjunto con los anexos locales de INTA, SENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación.