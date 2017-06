Mesa - Debate Desde el colectivo Metamorfosis Urbana Necochea - Quequén, espacio de discusión y acción que nace con la intención de interpelarnos a todos sobre algo tan básico y pocas veces cuestionado como en qué ciudad queremos vivir, invitamos a la mesa debate “Formación del espacio urbano Necochea - Quequén”. Actividad que tiene como objetivo indagar en la historia de nuestro lugar compartido para comprender la configuración actual del espacio urbano y las relaciones de poder que la atraviesan. También es intención poner en cuestión el perfil proyectado para la ciudad que se trata de imponer, sosteniendo que no es independiente de esta historia. Por eso convocamos al Prof. en Historia Alejandro Andersen, a la Ing. Agrónoma Rosa Sarriés y al Arq. Jorge Freitas para profundizar y debatir la ciudad que queremos.

Moderadora: Mg. en Geografía Agustina Villanueba

La actividad se llevara a cabo en la Asociación Judicial Bonaerense (calle 60 N 2480) el día sábado 1/7 a las 19:30hs A modo de presentación del espacio ¿Dónde se discute la ciudad en la que queremos vivir? Mejor sería preguntarnos ¿quién planea el crecimiento y orientación productiva, económica y geográfica que se emprende en Necochea? Mal que nos pese, estas preguntas fundamentales no son parte de discusiones corrientes. Esto no quiere decir que no se implementen políticas públicas e iniciativas privadas que transforman la ciudad en la que vivimos. Es innegable que existen fuertes intereses sectoriales de minorías que persiguen su propio beneficio y negocios tentadores para el capital que intentan cambiarle la morfología a la ciudad, no se puede hablar de planificación urbana sino de simples arrebatos movidos por la ganancia individual. Esto al común de lxs vecinxs nos pasa por un costado pero sufrimos las consecuencias, nos enteramos con los hechos consumados sin la posibilidad de intervenir o nos venden gato por liebre disfrazando un interés particular en un beneficio general. Así es como se intenta avanzar sobre los espacios públicos: siempre se encuentra latente la intención de lotear y privatizar el Parque Miguel Lillo, la “renovada” intención de vender terrenos donde se encuentra el casino y el Jardín de Rocas para construir un complejo hotelero, la cesión por 30 años de terrenos para la instalación de un complejo eólico sobre la costa de Necochea, la instalación de un proyecto privado para generar energía mediante la fuerza de las olas en las costas de Quequén, el avance del puerto y la actividad agrícola sobre la ciudad desdibujando y complicando los límites, la ausencia indiscutible de políticas para afrontar el déficit de viviendas para los sectores populares, los proyectos de construcción de puentes en una ubicación u otra según sector económico que se representa (nunca transparentado), una empresa agropecuaria comprando aproximadamente diez manzanas en zona residencial sin ningún límite (salvo su espalda financiera) y fomentando la especulación inmobiliaria, la naturalización de la usucapión como costumbre de lxs necochenses clase media / alta. La lista sigue convirtiendo en un caos la ciudad donde rige la ley de la selva o, mejor dicho, la del mercado. Nos quieren engañar, distraer y dispersar con el cuento del progreso y el desarrollo, la ciudad del si y la de lxs que siempre se oponen. Dicen que va a derramar trabajo, que se necesita crecer, que venimos de años de atraso… el famoso derrame neoliberal que está ampliamente demostrado que solo concentra la riqueza y derrama las perdidas y los costos sociales y ambientales, ¿qué pasa con el resto de lxs vecinxs que no participamos en este festín a costa de los bienes comunes? Debemos salir de simples espectadorxs porque se corre el peligro de que la ciudad se transforme en un lugar cada vez más excluyente y para unxs pocxs ¿todxs queremos vivir en la Montecarlo de Latinoamérica como se propone en el proyecto de energía undomotriz? ¿Quiénes son los que disfrutarían esos beneficios? ¿Cuántos necochenses sobramos en ese proyecto de ciudad? Es nuestro turno para participar en la ciudad que queremos vivir, dejar de pensar de manera individual y pasar a una construcción colectiva y participativa que defienda el territorio y el medioambiente. Por eso nace el Colectivo Metamorfosis Urbana, espacio de discusión y acción para dar voz a los sectores que actualmente no la tenemos. El espacio nace con los siguientes objetivos y propósitos: 1- Interpretar el espacio geográfico de Necochea-Quequén en función de las relaciones existentes entre ECONOMIA, CULTURA, POLITICA y CONDICIONES FISICO- NATURALES. 2- Localizar los problemas urbano/rurales del espacio analizado en un mapa iconográfico a partir del análisis de componentes físico-naturales, geopolíticas y económicas con los referentes de cada barrio. 3- Conocer los puntos de vista contrapuestos y consensuados entre los diferentes sujetos sociales que se involucran en el territorio. 4- Producir documentos a partir de actividades diversas que incluyan fuentes escritas, orales, debates y disertaciones. 5- Comprender y transformar los procesos de diferenciación y desigualdad social- espacial originadas por intereses económicos, culturales y políticos contrapuestos. 6- Discutir el rol del Estado y su capacidad de intervención en el territorio para lograr mayores grados de igualdad social. 7- Generar acciones que permitan transformar las problemáticas urbano-rurales.