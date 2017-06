La UCR en las Paso

El precandidato a Concejal de la UCR, Gonzalo Diez, ratifico que el sábado 24 están presentando la lista que va a competir dentro de Cambiemos el 13 de Agosto. Insistió que la UCR sostiene lo proclamado en la Asamblea que reunió a más de trescientos afiliados, donde se proclamaron los principales candidatos y se afirmó la firme intención de competir por el liderazgo de Cambiemos.

“Las experiencias donde no ha habido una alternativa real para que la gente elija fracasaron y sometieron a Necochea a períodos donde no reinaba la transparencia” reafirmó Gonzalo Diez.

Agregó que “es momento de estructurar una oposición constructiva y de construir una alternativa que acompañe las políticas de María Eugenia Vidal, que viene realizando un enorme esfuerzo de reconstruir la provincia de Buenos Aires”. Por último afirmó, “el gobierno municipal toma como suyas las obras que financia la provincia de Buenos Aires, no ha mostrado un solo curso de acción propio y con el aumento de tasas paga sueldos de una planta de personal engrosada para cumplir con compromisos de la campaña 2015”.