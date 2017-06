Notorio 3er puesto para Johnnito en el Top Race

Juan Bautista De Benedictis logró terminar en el tercer escalón del podio tras haber realizado una mala largada en la primera final que el Top Race corría en el autódromo “El Zonda”. En la segunda competencia el piloto del Fiat Octanos debió abandonar tras un fuerte golpe contra Rodriguez.

Un buen arranque en el domingo tuvo el piloto del Fiat Octanos Competición al lograr terminar 3º en la primera competencia que el Top Race corría en la mañana. De Benedictis era sorprendido en plena largada por Altuna y Ponce De Leon quien lo sobrepasaron uno de cada lado y le arrebataron la posibilidad de poder liderar el pelotón hasta la primer curva. "Me hubiera gustado poder puntear mas, largue muy mal y creo que se perdió la carrera mas allá que después había que aguantarla pero estaba muy incomodo para ver el semáforo, estaba muy encima y tuve que aflojar los cintos para poder ir hacia abajo y poder mirarlo desde abajo al semáforo. Estoy igualmente contento, el auto tenía un ritmo de carrera muy rápido y nos ayudo a aguantar este tercer puesto que es muy meritorio." Si bien la competencia la ganaba Mariano Altuna, tras haber podido finalizar tercero De Benedictis lograba sumar importantes puntos que lo posicionan ahora en el puesto 14 del torneo que es liderado por Gabriel Ponce De León. En la segunda final en la que largaba desde el puesto 8 Juan Bautista realizaba una gran final manteniendo un buen ritmo de carrera y peleando centímetro a centímetro su posición con Mariano Altuna a lo largo de las primeras 9 vueltas de carrera hasta que al ingresar en la horquilla De Benedictis intenta sobrepasar a Altuna en el frenaje y el cambio de dirección del piloto de chevrolet despide al Fiat hacia la parte interna perdiendo el control de su auto y llegando a impactar fuertemente sobre el auto de Matías Rodriguez que transitaba la curva. "Me encerró Altuna y me mando para adentro y cuando llegue al curvon lo golpee a Rodriguez, fue muy difícil recuperar el control del auto después del toque." el fuerte impacto daño el Fiat letalmente y Juan Bautista debió abandonar la competencia. En el impacto el Fiat sufrió la rotura del radiador de aceite, el de agua, parrilla de suspensión, llanta delantera izquierda, trompa, extremo de dirección y caja. El piloto del Fiat Octanos Competición tendrá una nueva oportunidad de volver a intentar seguir sumando puntos en el torneo en la próxima fecha que se disputará los días 21, 22 y 23 de Julio en la localidad entrerriana de Concordia. LA PANTERA SUMÓ PUNTOS EN SAN JUAN EN UNA CARRERA ÁSPERA Franco De Benedictis consiguió el séptimo puesto en la final de la sexta fecha del Top Race Series, que se disputó en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan. Tras la finalización de la jornada de domingo, el necochense quedó ubicado en el décimo lugar del campeonato. La competencia comenzó con muchos roces ya en los primeros metros, donde De Benedictis fue desplazado de la pista y relegado del puesto seis al diez. En un circuito donde no abundan las oportunidades de sobrepaso, el piloto del ABH Motorsports mantuvo un buen ritmo, que le dio aire respecto a sus perseguidores, y la posibilidad de pensar en avanzar posiciones en vez de conservarlas. Con el séptimo lugar en el bolsillo, la aparición del auto de seguridad, y el consiguiente relanzamiento, brindaron una nueva situación de mucho roce, donde la pantera tuvo que domar su Mercedes fuera de pista, para terminar conservando la séptima posición, y ganarse los puntos que lo mantienen a la expectativa en el campeonato. Ya desde boxes, De Benedictis confirmó que "fue una carrera brava, con un arranque donde se amontonaron muchos autos, lo que me tuvo cerca del despiste. Tuvimos que arremangarnos y pelear, pero pudimos conseguir algunos puntos necesarios. Sin dudas que pensábamos en acercarnos al podio, es la deuda pendiente, pero siempre es importante irse sumando. Así que vamos a ponernos a pensar en la próxima, trabajando siempre muy bien y a gusto con el equipo." Por último, el necochense no se olvidó de los saludos: "estoy muy feliz de que el gran Johnny nos vino a acompañar hoy. Le deseo un muy feliz día a él y a todos los padres, y un saludo especial a todos los necochenses y a los sponsors." La próxima fecha del Top Race Series será en poco más de un mes, el 21, 22 y 23 de julio, en Concordia, Entre Ríos. Matias Capurro 9° en el Top Race Junior Final para el olvido un problema en la caja nos privo de ser protagonista en la final. Destacamos que pudimos culminar la carrera em el 9° puesto y seguimos dentro del "top ten" en el campeonato. Ya pensando en la próxima cita.