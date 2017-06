Proyectos del Frente para la Victoria aprobados

En la 5º Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Necochea realizada en el día de ayer se aprobó por unanimidad el proyecto de Decreto declarando Embajador Deportivo del Partido de Necochea a Axel Daraio por haber cumplido una labor sobresaliente como atleta paralímpico.

Axel integra la selección nacional en la disciplina de natación y con 18 años de edad está compitiendo internacionalmente representando a nuestro país y a nuestra ciudad, desde hace más de tres años, logrado diversas medallas olímpicas en Colombia y Brasil. El deportista ha sido entrenado desde sus inicios por el reconocido profesor Marcelo “Yuri” Quaglia integrando la Asociación Deportiva Arenas de nuestra ciudad de Necochea y en la actualidad también representa al Club River Plate. En el mes de marzo pasado ha conquistado dos nuevas medallas internacionales como subcampeón de la prueba de los 100 metros espalda y pecho en la cuarta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollaron en San Pablo, Brasil. En la 5º Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Necochea realizada el dia 15/06/2017, se aprobó por unanimidad el proyecto de Resolucion el cual formula un especial reconocimiento a la importante labor solidaria realizada por Payamedicos Necochea en pos de contribuir a la salud emocional de los pacientes hospitalizados y de sus familias.

Payamedicos es una Asociación Civil sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la salud emocional de los pacientes hospitalizados y ha sido fundada en Capital Federal en el año 2002 por el Dr. José Pelluchi.

Payamedicos Necochea depende de la O.N.G. citada y está integrada por un grupo de vecinos voluntarios que realizan intervenciones en los Hospitales Municipales Dr. Emilio Ferreyra y José Irurzun, al igual que en el Hogar de Ancianos Raimondi. Resolución sobre el anegamiento que se produce en la Calle 532 entre 519 y Av. Almirante Brown de la localidad de Quequen, el mismo fue aprobado por unanimidad en la sesión realizada el día 16/06/2017. BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – PJ Concejal Ana María Asa BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA Concejal Jorge Martinez Concejal María Eugenia Ruiz VISTO: Las constantes dificultades que sufren los vecinos de calle 532 entre 519 y la Av. Almirante Brown de la localidad de Quequén, por anegamiento de calle por acumulación de agua. CONSIDERANDO: Que dicho anegamiento se debe a la obstrucción de los desagües pluviales y a la falta de mantenimiento de los mismos; Que cada vez que sucede una precipitación, por escasa que sea, se produce la inundación de la cuadra, afectando el interior de las viviendas, causando trastornos en la calidad de vida de los vecinos afectados; Que los vecinos han realizado constantes reclamos en la delegación e incluso han llegado a cortar el acceso al lugar, como medida de protesta; Que las autoridades no han dado una respuesta concreta a la problemática planteada; POR TODO ELLO los Bloques de Concejales del Frente para la Victora y Frente para la Victoria PJ elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: R E S O L U C I Ó N ARTÍCULO 1° : Arbitreel Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan y a la mayor brevedad posible, los medios que sean necesarios para la limpieza y/o remplazo de los desagües pluviales de calle 532 entre 519 y la Av. Almirante Brown de la localidad de Quequén. ARTÍCULO 2° : Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás. ARTÍCULO 3°: Dé forma. También entre los diversos temas tratados, la concejal Ana Asa, presidenta del bloque FPV-PJ, presentó dos proyectos de Resolución, referidos al repudio a los actos de vandalismo llevados acabo en el mausoleo que guarda los restos del ex presidente Raul Ricardo Alfonsin por un lado, y por otro solicitando se efectúen las reparaciones necesarias a la parada de micros urbanos ubicada en avenida 58, frente a la Estación Terminal de Ómnibus. Ambos proyectos fueron acompañados por los concejales del Frente Para la Victoria María Eugenia Ruíz y Jorge Martínez, siendo aprobados por unanimidad. Visto: Los actos de vandalismo perpetrados en el Mausoleo que guarda los restos del expresidente de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín y; Considerando: Que este tipo de actos resultan no un hecho aislado, sino que se inscriben en una sucesión de ataques a espacios de la memoria, monumentos que recuerdan a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y personalidades de la política en general; Que la figura del expresidente Raúl Alfonsín está vinculada para siempre a la defensa de los derechos humanos y a la restitución de las instituciones en el marco del retorno a la Democracia en nuestro país; Que el actual diputado nacional Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido exmandatario, declaró que este hecho “Solo puede ser obra de marginales y autoritarios”; Que el ataque al mausoleo mereció el repudio generalizado de la clase política sin distinciones partidarias; POR TODO ELLO LOS BLOQUES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA – P.J. Y DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, elevan para su consideración el siguiente proyecto de RESOLUCIÓN ARTÍCULO PRIMERO : El H. Concejo de la Ciudad de Necochea manifiesta su máximo repudio a los actos de vandalismo del que fue objeto el Mausoleo donde descansan los restos mortales del expresidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín, por considerar que este tipo de ataques solo tienen por objeto fomentar la violencia y el odio en nuestra sociedad. ARTÍCULO SEGUNDO: De forma.- Visto: El estado de la parada de micros urbanos ubicada en Avenida 58, frente a la Estación Terminal de Ómnibus, y Considerando: Que la misma es la única parada de micros urbanos en las inmediaciones; Que el estado edilicio de la mencionada parada presenta serios inconvenientes; Que en días de fuertes vientos y lluvia puede observarse aún más el grave deterioro del techo del refugio; Que la situación antes mencionada representa un grave peligro para la integridad física de los usuarios de micros urbanos; POR TODO ELLO LOS BLOQUES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA – P.J. Y DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, elevan para su consideración el siguiente proyecto de RESOLUCIÓN ARTÍCULO PRIMERO: El H. Concejo Deliberante del Distrito de Necochea solicita al Departamento Ejecutivo que instrumente a través del área pertinente, las reparaciones que resulten necesarias a fin de optimizar las condiciones edilicias de la parada de micros urbanos ubicada en Avenida 58, frente a la Estación Terminal de Ómnibus. ARTICULO SEGUNDO: De forma.-