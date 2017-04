Primera audiencia de conciliatoria de Municipales

En el día de la fecha se realizó una reunión en la delación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y la Municipalidad de Necochea con la mediación del delegado regional Dr. Guillermo Sánchez. En la misma se avanzó en varios puntos muy positivos para los trabajadores y que mejoran sustancialmente la propuesta inicial. Entre los puntos para destacar podemos mencionar: 1) Los diez módulos propuesto originalmente se transforman en dos categorías a partir de enero de 2018 salvo aquellas categorías alta que superen la 11 en la que quedaran los módulos en carácter de ascenso y además se cobraran a partir de noviembre adelantando un mes a la oferta original. 2) El 18% ofrecido en dos veces, el 10% en julio y el 8% en septiembre se actualizarán con una cláusula gatillo en el mes de octubre, teniendo como objetivo alcanzar la inflación que exista hasta ese momento más la proyección hasta el 31 de diciembre del año 2017. 3) Se firmara el compromiso del pase a interinos a todos los destajistas ingresado hasta el 31 de diciembre de 2015 el mismo con la aprobación del presupuesto del año 2018. 4) Se firmara el compromiso del pase a planta permanente de todos los trabajadores interinos que al momento del mismo hayan cumplido un año de antigüedad (noviembre 2017) según ley 14.656. 5) Se solicita que la equiparación salarial entre destajos y planta no resulte en desmedro o disminución de salarios que cobra hasta el momento. 6) Las bonificaciones y premios por puntualidad y presentismo se liquidaran en forma retoactiva una vez firmado el futuro acuerdo respetando las fecha propuesta por el ejecutivo. 7) Las partes acuerdan y dejaran firmado el compromiso de iniciar la paritaria para el año 2018 en la segunda semana de enero de ese año, siendo esta primera reunión realizada en la sede del ministerio de trabajo. 8) Se aclara que no se descontaran los días de retención de tareas de los días de conflicto.. 9) Las partes acuerdan que a partir de mayo del corriente se pondrá en funcionamiento la junta de promoción de ascenso y disciplina. Por ultimo en una conversación se coincide entre las tres partes Municipalidad, Ministerio y S.T.M.N.. Que el convenio colectivo de trabajo ya está vigente porque ha sido registrado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs As , faltando su pase por el HCD. Se deja en claro que no se cambiaran las condiciones de trabajo bajo ninguna circunstancia. CONVOCATORIA A AFILIADOS A ASAMBLEA ORDINARIA POR MEMORIA Y BALANCE EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE NECOCHEA CONVOCA A SUS AFILIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL JUEVES 27 DE ABRIL, A LAS 19 HORAS. SE LLEVARA A CABO EN NUESTRA SEDE GREMIAL, CALLE 63 Nº 2882, DONDE EL TEMA A TRATAR SERA "MEMORIA Y BALANCE DEL AÑO 2016", DENTRO DE LO QUE ORDENA NUESTRO ESTATUTO Y LAS LEYES VIGENTES.